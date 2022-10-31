Her PC Sahibinin Mutlaka Bilmesi Gereken 8 Temel İşlem
Bilgisayarınıza daha hakim olmanız için bilmeniz gereken 8 önemli temel bilgi.
Günümüzün akıllı cihazları bilgisayarlar milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ancak, bilgisayarlarda bazı ayarların yapılması gerekiyor ki daha kullanışlı bir cihaz haline gelsin. Peki, her bilgisayar sahibinin mutlaka bilmesi gereken 8 temel işlem neler? Gelin, birlikte bakalım.
Bilgisayar Sahiplerinin Bilmesi Gereken 8 Temel İşlem
- Antivirüs kullanmak
- VPN kullanmak
- Program başlangıç ayarlarına bakmak
- İşletim sistemini güncel tutmak
- Yedekleme yapmak
- Kısa yolları ezberlemek
- Cihazı temizlemek
- Farklı oturumlar açmak
Antivirüs Kullanmak
Virüsler hayatımıza girdikten sonra antivirüs programları da hayatımıza girdi. Bilgisayarların ve telefonların hatta tüm dünyanın baş belası olan bu virüsler, bilgisayarlar ya da telefonları oldukça yavaşlatmak da veya kişisel verileri çalmaktadır. Bu nedenle hackerlardan korunmak için en iyi antivirüs programlarından birini kullanıp cihazınızı güvenli tutmanız gerekmekte.
VPN Kullanmak
Her zaman kendi internetimizin olamayacağını ve çoğu zaman ortak alanlardaki Wi-Fi ağlarını kullanacağınızı biliyorsunuz. Bu nedenle bu alanlarda kişisel verilerinizi korumak için VPN kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede bilgisayarınıza hackerlar tarafından veya kötü niyetli kişiler tarafından girilmeyecektir.
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Program Başlangıç Ayarlarına Bakmak
Bilgisayar açıldığında diğer programlar açılıyor, sorunu birçok kişi tarafından sevilmemekdedir. Burada bilgisayarınızın açıldığında hangi programların açılıp açılmayacağına sizin karar vermeniz en sağlıklı olacaktır. O nedenle bilgisayar başlangıç ayarlarını iyi seçmeniz gerekmekte.
Hackerlardan Nasıl Korunursunuz?
Günümüzün vazgeçilmezi veriler, çok önceden beri hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle uğruna savaşların çıktığı petrolden artık daha değerli olan veriler, her geçen gün daha da popülerleşmekte.
İşletim Sistemini Güncel Tutmak
Eğer bilgisayarınız yavaşlıyorsa veya bir siber tehdit unsuru olabilecek bir durum varsa, bunun en büyük nedenleri arasında işletim sistemini güncel kalmamasından dolayı kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle işletim sistemini mutlaka güncellemeyi unutmayınız. Ara ara gelen güncellemeleri yaparak hem bilgisayarınızın yavaşlamasını önlemiş olacak ve hem de siber tehditlerden daha da az etkilenmiş olacaksınız.
Yedekleme Yapmak
Hiç şüphesiz herkesin başına birçok defa kaza gelebiliyor. Bu nedenle verilerinizin güvenliği için bir yedekleme yapmak. Bulut sistemini kullanmak oldukça yarar sağlayacaktır, bu sayede herhangi bir kaza anında verilerinizi kaybetmeyeceksiniz.
Kısayolları Ezberlemek
Bilgisayarınızı çok daha verimli kullanmak istiyorsanız, hiç şüphesiz ki en basit kısayolları öğrenmeniz ve günlük hayatta daha hızlı bir şekilde bilgisayar kullanmış olabilmeyi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bilgisayarınızın kısayollarını en azından kopyala, yapıştır veya kes gibi basit kısa yolları öğrenmek size çok fayda sağlayacaktır.
Cihazı Temizlemek
Cihazınızda kullanmadığınız programları denetim masası üzerinden veya Windows işletim sistemindeki uygulamalar kısmından kaldırabilir ve bu sayede cihazınızın daha temiz bir şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Gereksiz dosyaları temizlemek cihazınızdaki yükü azaltacaktır.
Farklı Oturumlar Açmak
Eğer iş hayatınızda ve kişisel hayatınızda aynı bilgisayarı kullanıyorsanız, farklı oturumlar açarak cihazınızdaki verilerin birbirine karışmasını engellemiş olacaksınız. Bu sayede verileriniz birbirine daha az karışacaktır.
Microsoft Word Alternatifi Programlar
Metin editörü denince akla ilk gelen isimlerin arasında Microsoft Word bulunuyor. Hatta açık konuşmak gerekirse pek çok kişi için bu kategoride ikinci bir isim bulmak neredeyse imkansız.
Bu içeriğimizde her bilgisayar kullanıcısının mutlaka bilmesi gereken 8 işlemi derledik. Sizler bu listede hangi işlemlerin yer almasını istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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