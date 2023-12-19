50 MP Ön Kameralı Honor X8b Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Honor X8b özellikleri ve fiyatı ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte kamerası ve ekranıyla dikkat çeken yeni akıllı telefon!
Şık bir görünüme sahip olan Honor X8b özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. 14 Aralık 2023 tarihinde tanıtılan yeni akıllı telefon modeli 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, 90Hz yenileme hızı ve dahasını sunuyor.
Honor X8b Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 394 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Snapdragon 680
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- GPU: Adreno 610
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 5 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 50 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2
- Batarya Kapasitesi: 4.500 mAh
- Kablolu Şarj: 35W
- Kalınlık: 6,8 mm
- Ağırlık: 166 gram
Honor marka akıllı telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kaemra, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.
8 GB RAM'in yer aldığı akıllı telefon 161,1 x 74,6 x 6,8 mm boyutlarında. 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 35W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonun depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Peki, Honor X8b ne kadar fiyata satılıyor?
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