Huawei Enjoy 70 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei çıkardığı yeni telefonlar ile ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Çıkaracakları her ürün teknoloji severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merakla beklenen ürünlerden biri de Huawei Enjoy 70 oldu. Biz de sizler için bu yazımızda Huawei Enjoy 70’in özelliklerinden, fiyatından ve çıkış tarihinden bahsedeceğiz.

Huawei Enjoy 70 Özellikleri

İşletim Sistemi : Harmony OS 4

: Harmony OS 4 Ekran : 6,75 inç, 720 x 1600 piksel çözünürlük

: 6,75 inç, 720 x 1600 piksel çözünürlük Arka Kamera : 50 Megapiksel + 2 Megapiksel

: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel İşlemci : Kirin 710A

: Kirin 710A RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batarya: 6000 mAh, 22,5W hızlı şarj desteği

Huawei Enjoy 70’in özellikleri orta segment bir telefon için son derece yeterli. Günümüzde artık telefonlarda 8GB RAM’den aşağısı iyi performans vermiyor maalesef. 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lık 3 farklı depolama alanı seçeneğine sahip olan bu cihaz bizleri memnun ediyor. Huawei Enjoy 70’e sahip olan birisi kolay kolay depolama alanı ile alakalı sıkıntı çekmeyecektir diye düşünüyoruz.

Huawei Enjoy 70 tasarım olarak da çok dikkat çekici bir ürün. Siyah, yeşil ve beyaz renkleri ile piyasada yerini alacak. Özellikle yeşil rengi çok iddialı gözüküyor. Simli, pürüzlü gibi gözüken yüzeyi son derece dikkat çekici.

Huawei Enjoy 70’in tasarım olarak en dikkat çekici kısmı hiç şüphesiz kameralarıdır. Telefonun arka kamerası 50 MP ana sensör ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlükte olacak. Arka kameraların boyutu ve konumlandırılması epey dikkat çekici. Telefonu arkadan gördüğünüz zaman direkt tanıyabileceksiniz.

Huawei Enjoy 70 Fiyatı

Huawei Enjoy 70’in Türkiye fiyatı ile alakalı henüz bir bilgi yok. Orta segmentteki bir telefon olan Huawei Enjoy 70’un 180 $ / 185 € fiyata sahip olacağı söyleniyor. Huawei Enjoy 70’ın resmi fiyatını henüz bilemiyor olsak da oldukça uygun fiyatlı bir cihaz olacağı kesin gibi.

Huawei Enjoy 70 Çıkış Tarihi

Huawei Enjoy 70’in çıkış tarihi 28 Kasım olarak paylaşıldı. Huawei Enjoy 70’i satın almak isteyen kullanıcıların beklemesine gerek kalmadı diyebiliriz.

Huawei Enjoy 70 ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Huawei Enjoy 70’i satın almayı düşünür müsünüz? Huawei Enjoy 70’in özelliklerini ve fiyatını beğendiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.