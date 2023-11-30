Huawei Enjoy 60 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei markasının giriş-orta seviyesi ürünlerinden biri olan Huawei Enjoy 60 görücüye çıktı. Fiyat performans diyebileceğimiz bir ürün olan Huawei Enjoy 60 şık bir görünüme sahip.

Huawei Enjoy 60’ı satın almak isteyenler için aşağıda detaylı bir şekilde cihazın özelliklerinden bahsettik. Satın almadan önce Huawei Enjoy 60’nın özelliklerine muhakkak bir göz atın.

Huawei Enjoy 60 Özellikleri

Tasarım

Yükseklik: 168.3 mm (6.63 inç)

Genişlik: 77.7 mm (3.06 inç)

Derinlik: 9 mm (0.35 inç)

Ağırlık: 199 gram (7.02 oz)

Renkler: Siyah, Mavi, Altın rengi

Ekran

Ekran tipi: TFT LCD

Ekran boyutu: 6.75 inç

Çözünürlük: 720 × 1600 piksel

En boy oranı: 20:9

Piksel yoğunluğu: 260 ppi

Ekran-gövde oranı: ≈ 84.1%

Dokunmatik ekran: Evet

Çerçevesiz ekran: Evet

Özellikleri: Kapasitif dokunmatik ekran, Çoklu dokunuş

Donanım

Yonga Seti: HiSilicon Kirin 710

İşlemci çekirdekleri: Sekiz çekirdekli

İşlemci teknolojisi: 12 nm

İşlemci maksimum hızı: 2.2 GHz

İşlemci mimarisi: 32-bit

Mikromimari: Cortex-A73, Cortex-A53

Bellek Tipi: LPDDR3, LPDDR4

GPU: ARM Mali-G51

RAM: 8GB

Depolama Alanı: 128GB, 256GB

Arttırılabilir Depolama: Evet

Kart yuvaları: microSDXC

Yazılım

İşletim Sistemi HarmonyOS 3.0

Ana Kamera

Kamera desteği: Evet

Çift kamera: 48 MP, ƒ/1.8 ( Geniş açılı ), 1/2" Sensör boyutu

Otomatik odaklama: (PDAF) 2 MP, ƒ/2.4 ( Depth )

Flaş desteği: Evet

Flaş Tipi: Çift LED Dual-Tone Flaş

Özellikleri: Yüksek Dinamik Aralık (HDR), Panorama

Video desteği: Evet

Video Çözünürlüğü: 1080p @ 30 FPS

Ön Kamera

Kamera Desteği: Evet

Tek kamera: 8 MP, ƒ/2.0 ( Geniş açılı )

Video desteği: Evet

Video Çözünürlüğü: 1080p @ 30 fps

Batarya

Tipi: Li-Poly

Kapasite: 6000 mAh

Çıkarılabilirlik: Çıkarılabilir olmayan

Kablolu Şarj Hızı: 22.5W

Ağ

SIM kartlar: Çift SIM

SIM Tipi: Nano-SIM

VoLTE Desteği: Evet

Veri Hızı: LTE, HSPA

2G bantları GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

3G bantları HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz

4G bantları LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b8 (900), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz)

Bağlantı

Wi-Fi desteği: Evet ( Wi-Fi 4 )

Wi-Fi standartları: 802.11/b/g/n

Bluetooth: Evet, v5.1

USB portları: USB Type-C 2.0, USB On-The-Go

USB bağlantısı: USB şarjı, USB Yığın depolama aygıtı

GPS desteği: Evet

GPS özellikler: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS

NFC desteği: Hayır

Multimedya

Hoparlör: Evet

Kulaklık girişi: Evet

Radyo FM: Evet

Özellikleri

Sensörler: İvmeölçer, Pusula / Manyetometre, yana monte parmak izi sensörü

Huawei Enjoy 60’nın en dikkat çekici özellikleri bataryası ve ekran boyutudur. 6.75 inç ekranı ve 6000 mAh batarya kapasitesiyle pek çok kullanıcının yüzünü güldürecek. Geniş ekran ve yüksek batarya kapasitesine önem veren bir kullanıcıysanız Huawei Enjoy 60 radarınızda olması gereken bir ürün.

Huawei Enjoy 60 Fiyatı

128 GB - 190 $

256 GB - 220 $

Giriş-orta sınıf için üretilmiş bir cihaz olan Huawei Enjoy 60’ın 128 GB’lık modeli 190 $, 256 GB’lık modeli 220 $’dan satışa sunuluyor. Ülkemizdeki fiyatının da uygun olacağını öngörebiliriz.

Huawei Enjoy 60 ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Cihazın en iyi özelliği sizce hangisi?Siz Huawei Enjoy 60’ı satın almayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.