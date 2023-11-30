Huawei Enjoy 60 Özellikleri ve Fiyatı
Huawei Enjoy 60 satın almayı mı düşünüyorsunuz? Bu yazımıza göz atın ve Huawei Enjoy 60’ın özelliklerini ve fiyatını öğrenin.
Huawei markasının giriş-orta seviyesi ürünlerinden biri olan Huawei Enjoy 60 görücüye çıktı. Fiyat performans diyebileceğimiz bir ürün olan Huawei Enjoy 60 şık bir görünüme sahip.
Huawei Enjoy 60’ı satın almak isteyenler için aşağıda detaylı bir şekilde cihazın özelliklerinden bahsettik. Satın almadan önce Huawei Enjoy 60’nın özelliklerine muhakkak bir göz atın.
Huawei Enjoy 60 Özellikleri
Tasarım
- Yükseklik: 168.3 mm (6.63 inç)
- Genişlik: 77.7 mm (3.06 inç)
- Derinlik: 9 mm (0.35 inç)
- Ağırlık: 199 gram (7.02 oz)
- Renkler: Siyah, Mavi, Altın rengi
Ekran
- Ekran tipi: TFT LCD
- Ekran boyutu: 6.75 inç
- Çözünürlük: 720 × 1600 piksel
- En boy oranı: 20:9
- Piksel yoğunluğu: 260 ppi
- Ekran-gövde oranı: ≈ 84.1%
- Dokunmatik ekran: Evet
- Çerçevesiz ekran: Evet
- Özellikleri: Kapasitif dokunmatik ekran, Çoklu dokunuş
Donanım
- Yonga Seti: HiSilicon Kirin 710
- İşlemci çekirdekleri: Sekiz çekirdekli
- İşlemci teknolojisi: 12 nm
- İşlemci maksimum hızı: 2.2 GHz
- İşlemci mimarisi: 32-bit
- Mikromimari: Cortex-A73, Cortex-A53
- Bellek Tipi: LPDDR3, LPDDR4
- GPU: ARM Mali-G51
- RAM: 8GB
- Depolama Alanı: 128GB, 256GB
- Arttırılabilir Depolama: Evet
- Kart yuvaları: microSDXC
Yazılım
- İşletim Sistemi HarmonyOS 3.0
Ana Kamera
- Kamera desteği: Evet
- Çift kamera: 48 MP, ƒ/1.8 ( Geniş açılı ), 1/2" Sensör boyutu
- Otomatik odaklama: (PDAF) 2 MP, ƒ/2.4 ( Depth )
- Flaş desteği: Evet
- Flaş Tipi: Çift LED Dual-Tone Flaş
- Özellikleri: Yüksek Dinamik Aralık (HDR), Panorama
- Video desteği: Evet
- Video Çözünürlüğü: 1080p @ 30 FPS
Ön Kamera
- Kamera Desteği: Evet
- Tek kamera: 8 MP, ƒ/2.0 ( Geniş açılı )
- Video desteği: Evet
- Video Çözünürlüğü: 1080p @ 30 fps
Batarya
- Tipi: Li-Poly
- Kapasite: 6000 mAh
- Çıkarılabilirlik: Çıkarılabilir olmayan
- Kablolu Şarj Hızı: 22.5W
Ağ
- SIM kartlar: Çift SIM
- SIM Tipi: Nano-SIM
- VoLTE Desteği: Evet
- Veri Hızı: LTE, HSPA
- 2G bantları GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- 3G bantları HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz
- 4G bantları LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b8 (900), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz)
Bağlantı
- Wi-Fi desteği: Evet ( Wi-Fi 4 )
- Wi-Fi standartları: 802.11/b/g/n
- Bluetooth: Evet, v5.1
- USB portları: USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
- USB bağlantısı: USB şarjı, USB Yığın depolama aygıtı
- GPS desteği: Evet
- GPS özellikler: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS
- NFC desteği: Hayır
Multimedya
- Hoparlör: Evet
- Kulaklık girişi: Evet
- Radyo FM: Evet
Özellikleri
- Sensörler: İvmeölçer, Pusula / Manyetometre, yana monte parmak izi sensörü
Huawei Enjoy 60’nın en dikkat çekici özellikleri bataryası ve ekran boyutudur. 6.75 inç ekranı ve 6000 mAh batarya kapasitesiyle pek çok kullanıcının yüzünü güldürecek. Geniş ekran ve yüksek batarya kapasitesine önem veren bir kullanıcıysanız Huawei Enjoy 60 radarınızda olması gereken bir ürün.
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Ülkemizde telefonlara ÖTV ismi verilen “Özel Tüketim Vergisi” uygulanıyor. Bundan dolayı Türkiye’de cihazların fiyatlarında değişiklikler yaşanıyor.
Huawei Enjoy 60 Fiyatı
- 128 GB - 190 $
- 256 GB - 220 $
Giriş-orta sınıf için üretilmiş bir cihaz olan Huawei Enjoy 60’ın 128 GB’lık modeli 190 $, 256 GB’lık modeli 220 $’dan satışa sunuluyor. Ülkemizdeki fiyatının da uygun olacağını öngörebiliriz.
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Huawei Enjoy 60 ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Cihazın en iyi özelliği sizce hangisi?Siz Huawei Enjoy 60’ı satın almayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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