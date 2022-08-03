Üstün ses performansı, uzun kullanım ömrü ve kullanışlı özellikleriyle ilgi odağı hâline gelmeyi başaran Huawei FreeBuds Pro 2 kullanıcıların karşısına çıktı. Huawei FreeBuds Pro 2 incelemesi boyunca yeni ürünün sunduğu tüm detayları yakından inceleyeceğiz.

Huawei FreeBuds Pro 2 İncelemesi

Kablosuz kulaklıklar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Günümüzde pek çok kablosuz kulaklık modeli bulunuyor. Bunlar içerisinden bazıları sahip olduğu tasarım ve özellikler ile ön plana çıkmayı başarıyor. Muhteşem bir ses deneyimi yaşatan Huawei FreeBuds Pro 2 de ön plana çıkan kablosuz kulaklıkların başında geliyor.

Çok şık bir görünüme sahip olan FreeBuds Pro 2'de Triple Adaptive EQ teknolojisi bulunuyor. Kablosuz kulaklık, sahip olduğu bu teknoloji sayesinde en iyi ses deneyimini sunabilmek için kulaklığın kulak kanalınıza uygunluğuna göre sesi otomatik olarak ayarlayabiliyor. Bu, ürünün sahip olduğu muhteşem özelliklerden yalnızca bir tanesi.

Hi-Res yani yüksek çözünürlüklü çiftli ses sistemi sayesinde benzersiz bir ses deneyimi sunan ürün, müzik dinleme ve bir şeyler izleme aktivitesini inanılmaz bir seviyeye taşıyor. Böylece FreeBuds Pro 2, kullanıcılar için vazgeçilmez bir ürün hâline geliyor.

Huawei tarafından üretilen kablosuz kulaklık Hi-Res'in yanı sıra yüksek kaliteli Bluetooth ses formatı için yeni nesil standart olan HWA teknolojisini de destekliyor. Huawei tarafından geliştirilen düşük gecikmeli ve yüksek tanımlı ses codec bileşeni, kullanıcılara gerçekçi ses deneyimi sunuyor. Bu sayede bluetooth üzerinden yüksek kaliteli sesin keyfini sürebilirsiniz.

Devialet ile beraber geliştirilen FreeBuds Pro 2, kristal netliğinde ses kalitesine sahip. Farklı müzik tarzları ve farklı ses efektlerine uygun olan kablosuz kulaklıkta bas, tiz, equalized ve net ses olmak üzere 4 farklı EQ ses efekti bulunuyor. Bunların yanı sıra manuel olarak ekolayzır ile ses efektlerine ince ayar yapabilmeniz mümkün.

Gelişmiş akıllı aktif gürültü engelleme özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan FreeBuds Pro 2'de net, sessiz aramalar sağlayan yeni Pure Voice arama gürültü engelleme teknolojisi, üçlü mikrofon ANC sistemi ve akıllı dinamik ANC 2.0 bulunuyor.

FreeBuds Pro 2'de yer alan üç mikrofon ve bir kemik ses izi sensörü, ortam gürültüsü ve sesiniz arasında ayrım yapar. Bu sayede gürültüyü çok kolay bir şekilde ortadan kaldırır. Bu işlem sırasında sesler korunur. Örneğin evinizde çok ses olduğu zamanlarda söz konusu ürün sayesinde tıpkı kütüphanedeymiş gibi hissedebilirsiniz.

Metro ve kafe gibi gürültülü ortamlarda bulunsanız bile sürükleyici bir arama deneyimi yaşayabilirsiniz. Farkındalık Modu aktif hâldeyken bir kişi sizinle konuştuğunda kulaklıklar, ortam seslerini azaltırken aynı zamanda insan seslerini ön plana çıkarır.

Akıllı ANC 2.0 teknolojisi ultra mod, genel mod, rahat mod ve uçuş modu olmak üzere 4 farklı gürültü engelleme senaryosu sunuyor. Ultra mod sayesinde gürültülü ortamda sessiz bir deneyim elde edebilir, genel mod sayesinde kalabalık kafelerde sürükleyici müziğin ya da oyun seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Rahat mod, kütüphanelerde ve diğer sessiz ortamlarda bulunan küçük sesleri azaltır ve böylelikle daha iyi bir şekilde odaklanabilmenize imkân tanır. Uçuş modu ise yolculuklar esnasında uçak gürültüsünü önler.

Açık ve kapalı alanlarda aktif gürültü engelleme konusunda çok başarılı bir performans sergileyen ürün 47 db’ye kadar ANC ile gürültü engelleme yeteneği ile ilgi odağı hâline gelmeyi başarıyor.

Kablosuz kulaklık aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Android, iOS ve Windows platformlarını destekleyen kablosuz kulaklığı iki cihaza bağladıktan sonra gerçek zamanlı olarak geçiş yapabilirsiniz.

Huawei cihazlarınızın yanında şarj kutusunu açmanız hâlinde telefonunuz, tabletiniz ya da bilgisayarınız eşleştirme veya yeniden bağlantı için otomatik olarak bir pencere gösterecektir. Bu, eşleştirme ve yeniden bağlantı işlemlerinin sürecini inanılmaz pratik hâle getiriyor.

Hızlı bir şekilde şarj olabilen FreeBuds Pro 2 gürültü engelleme özelliği kapalıyken tek şarj ile şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 30 saate kadar kullanım vadediyor. Kablosuz kulaklık bu senaryoda gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde ise 18 saate kadar kullanım sunuyor.

Yalnızca kulaklık tek şarj ile gürültü engelleme yani ANC devre dışıyken 7 saate kadar kullanım vadediyor. Bu, okuldan ya da işten dönerken tek şarjla bir hafta boyunca her gün bir saat civarında müzik dinleyebilme imkânına sahip olduğunuz anlamına geliyor. ANC açıldığında ise 4 saate kadar kullanım elde ediliyor.

Kablosuz kulaklıkta yer alan LDAC ve L2HC kodekleri sayesinde hem Huawei hem de diğer Android cihazlarda 999kbps (Hi-Res) ses deneyimi mümkün hâle geliyor. Bu sayede müzik dinleme sırasında hiçbir detayın kaybolmasına izin verilmez. Böylece temiz ve yüksek kaliteli ses deneyimi sağlanır.

FreeBuds Pro 2 modelinin kutudan çıktığı firmware versiyonu ile ses düzeyi 100 db üzerindeydi fakat uluslararası regülasyonlardan ötürü sonradan gelen firmware güncellemeleri ile ses seviyesi 98 db'ye düşürüldü. Yakında yayımlanacak FW güncellemesiyle beraber ekolayzır ayarlarında sound boost (100+ db) seçeneği sunulacak.

Huawei tarafından piyasaya sürülen kablosuz kulaklık, sahip olduğu 18 Hz - 48 kHz frekans aralığı sayesinde rakiplerinin çok önünde bir deneyim sunuyor. Örneğin Apple tarafından üretilen AirPods Pro 20 Hz - 19.6 kHz aralığında.

Planar (düzlemsel) diyafram tasarımı sayesinde daha net ve yüksek performanslı ses deneyimi elde ediliyor. Zengin ve karmaşık detayları kristal netliğinde sunabilen kablosuz kulaklık vokalleri enstrümantallerden ve hatta enstrümanları birbirinden ayırarak muhteşem bir deneyim sunuyor.

AI life uygulamasında kablosuz kulaklığınızı Ses Bağlantı Merkezi'nde yer alan eşleştirilmiş cihazlar ile yönetebilirsiniz. Bunun yanı sıra kulaklıklarınız için tercih edilen cihazı önceliklendirebilmeniz de mümkün. Bu sayede kulaklıklarınız tercih ettiğiniz cihaza bağlanmaya öncelik verir.

IP54 sertifikasına sahip olan FreeBuds Pro 2 suya ve tere karşı dayanıklılık sağlıyor. Böylece terlediğinizde veya yağmura maruz kaldığınızda herhangi bir endişe yaşamazsınız. Bu sayede müzik dinleme ve bir şeyler izleme keyfini sürdürebilirsiniz. Bunların yanı sıra sesli görüşmenizi de devam ettirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Huawei FreeBuds Pro 2 üstün ses performansı, uzun batarya ömrü, hafif yapısı ve kullanışlı özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Tüm bunlar, FreeBuds Pro 2'yi kablosuz kulaklık modelleri arasında ön plana çıkarıyor.

Ürün, sahip olduğu 18 Hz - 48 kHz frekans aralığı sayesinde diğer kablosuz kulaklıkların çok önünde bir deneyim sunuyor. Tüm detayları yakalayabilmenizi mümkün hâle getiren FreeBuds Pro 2 yüksek çözünürlüklü çiftli ses sistemi ve HWA desteği sayesinde ses deneyimini inanılmaz bir seviyeye çıkarıyor.

Kulaklığın bir diğer dikkat çeken kısmı ise Planar (düzlemsel) diyafram tasarımıdır. Bu sayede daha net ve yüksek performanslı ses deneyimi elde ediliyor. Kablosuz kulaklığın suya ve tere karşı dayanıklı olması da çok büyük bir avantaj.

Huawei tarafından piyasaya sürülen ürünün avantajları arasında uzun batarya ömrü de yer alıyor. Kablosuz kulaklık, gürültü engelleme özelliği kapalıyken tek şarj ile şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 30 saate kadar kullanım sunuyor. Ürünün kutusu sadece 52,1 gram ağırlığında.

Zengin özellik yelpazesi ile ilgi odağı olan üründe net, sessiz aramalar sağlayan yeni Pure Voice arama gürültü engelleme teknolojisi, üçlü mikrofon ANC sistemi ve akıllı dinamik ANC 2.0 de yer alıyor. Yeni kablosuz kulaklık modeli Açık ve kapalı alanlarda aktif gürültü engelleme konusunda oldukça başarılı.

Sonuç olarak yakın zamanda yeni bir kablosuz kulaklık satın almak istiyorsanız, mutlaka Huawei FreeBuds Pro 2 modelini de göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca fiyat performans yapısı ile ön plana çıkan Huawei FreeBuds SE modeline de göz atabilirsiniz.

Kristal netliğinde ses kalitesi sunan Huawei FreeBuds SE yalnızca 649 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Beyaz ve yıldız mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğinin yer aldığı modelde 10 mm dinamik sürücü, 24 saate kadar batarya ömrü, aramalar için gürültü engelleme dahil olmak üzere birçok özellik bulunuyor.

Sahip olduğu başarılı tasarım sayesinde konforlu kullanım sunan FreeBuds SE, uygun fiyatlı kablosuz kulaklık almak isteyen kişilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacaktır. Ürünün görseline hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Huawei FreeBuds Pro 2 Özellikleri

Renk: Seramik Beyaz, Gümüş Frost, Gümüş Mavi

Ağırlık: Tek kulaklık yaklaşık 5,9 gram. Şarj kutusu (kulaklıksız) yaklaşık 52,1 gram

Bluetooth: Bluetooth 5.2

Şarj Girişi: USB-C port

Batarya: Şarj Kutusu: 580 mAh. Kulaklık 55 mAh

Mikrofon: 3 adet

Hoparlör Türü: 11 mm Dinamik Sürücü

Huawei FreeBuds Pro 2 Fiyatı:

3.499 TL

Huawei FreeBuds Pro 2 isimli kablosuz kulaklık modelini 3.499 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Bu ücretin indirimli fiyat olduğunu belirtelim.