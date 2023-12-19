Huawei FreeClip Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, 12 Aralık’ta Dubai’de “Yenilikçi Ürün Lansmanı” düzenledi. Bu lansmanda birçok cihazla birlikte Huawei FreeClip isimli kulaklığının da tanıtımını yaptı.

Huawei’nin yeni kulaklığı açık tip tasarımının yanı sıra uzun pil ömrü ve ergonomik yapısıyla da öne çıkıyor. Biz de bu yazımızda Fashion Forward serisine farklı boyut kazandıran FreeClip’in özelliklerini ele aldık.

Huawei FreeClip Özellikleri

Huawei FreeClip, gün boyu kullanıcılarına konforlu bir kullanım sağlıyor. Açık tip kulaklık, kullanıcı talepleri dikkate alınarak üretildi. Kullanıcıya çevredeki sesleri izole etmeden çevrede olan ve biteni takip etme imkanı tanıyor.

Huawei’nin yeni kulaklığı; Acoustic Ball ses kaynağı, C-bridge bağlantı yapısı ve Comfort Bean tutucudan oluşuyor. Acoustic Ball ses kaynağı, bilgisayar modelleme yöntemiyle tasarlandı.

Acoustic Bal ses kaynağı, uzun süreli kullanımlarda dahi rahatsızlık hissine neden olmuyor. C-bridge bağlantı yapısı, insan kulağındaki eğrileri taklit edip en yüksek düzeyde ergonomi sağlıyor. Comfort Bean tutucu, kavrama kuvvetinin ayarlanmasını sağlayan adaptif sensörden oluşuyor.

Huawei FreeClip, açık uçlu ve simetrik bir şekilde tasarlanmıştır. Kulağa tam oturan bu kulaklığın şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.

40 dakika içerisinde de tamamen şarj oluyor. Aynı zamanda 10 dakikalık hızlı şarjla 3 saate kadar dinlenme süresi de sağlıyor. Huawei’nin yeni kulaklığı, IP54 sertifikasına sahiptir. Bu da kulaklığın toza ve suya karşı dayanıklı olduğunu ifade ediyor.

Huawei FreeClip Fiyatı

5.6 gram ağırlığındaki Huawei FreeClip kulaklık, hafif yapısından dolayı günlük kullanımlarda çok rahat taşınabiliyor. Küpeye benzer klips şeklindeki tasarımıyla farklılık yaratan kulaklık, her hava koşuluna karşıda dayanıklıdır.

Huawei’nin teknoloji ve modayı bir araya getirdiği Fashion Forward serisinin parçası olan FreeClip, modern kulaklık trendlerinin en önemli örneğidir. Huawei’nin yeni kulaklığının fiyatı 6.400 TL’dir.