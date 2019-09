Huawei Mate 30 Pro ve Samsung Galaxy Note 10+ Karşı Karşıya!

Huawei tarafından bugün düzenlenen etkinlikte tanıtılan yeni Mate 30 serisi, güçlü kamera özellikleri ve üst düzey performansları ile dikkatleri çekiyor. Samsung Galaxy Note 10+ ve Huawei Mate 30 Pro modellerini teknik yönlerden kıyasladık.

Huawei Mate 30 Pro (5G) Samsung Galaxy Note 10+ (5G) Kirin 990 işlemci Exynos 9825 ya da Snapdragon 855 8 GB RAM 128 / 256 GB depolama 12 GB RAM 256 GB / 512 GB depolama 6.53 inç - 2400x1176 piksel AMOLED 6,30 inç - 2280x1080 piksel Dynamic AMOLED Arka Kamera (Dörtlü) 40 MP f/1.8 ana kamera 40 MP geniş açılı kamera 8 MP telefoto 8 MP makro çekim Ön Kamera 24 MP f/2.0 ön kamera Arka Kamera (Üçlü) 12 MP f/1.5 ana kamera 12 MP telefoto 16 MP geniş açılı kamera - Ön Kamera 10 MP f/2.2 ön kamera 4,500 mAh Kablolu 40W Hızlı Şarj Kablosuz 27W Hızlı Şarj 4,300 mAh Kablolu 45W Hızlı Şarj Kablosuz 15W Hızlı Şarj 8,8 mm kalınlık - 198 gram ağırlık 7,9 mm kalınlık - 198 gram ağırlık Bluetooth 5.0 - NFC- GPS - WiFi ac 2G / 3G / 4G / 5G Bluetooth 5.0 - NFC - GPS - WiFi ax 2G / 3G / 4G / 5G IP68 Suya Dayanıklılık Kablosuz Ters Şarj Sanal Tuşlarla Kontrol Ekran içi Parmak İzi Sensörü 3D Yüz Kilidi IP68 Suya Dayanıklılık Kablosuz Ters Şarj - Ekran içi Ultrasonik Parmak İzi S. Yüz Kilidi Siyah, Mor, Yeşil, Gümüş Renk ya da Yeşil, Turuncu Renk Deri Kaplama Auro Glow, Auro White, Auro Black Android Q - EMUI 10 Android P - One UI 1,199 euro (5G / 256 GB) 1,199 euro (5G / 256 GB)

Kirin 990 işlemciden gücünü alan Huawei Mate 30 Pro, 8 GB RAM ile bu gücü destekliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 855 işlemciye göre daha iyi performans sunan model, Note 10 Plus modelinin önüne geçiyor. Bununla birlikte Note 10 Plus modelinin 12 GB RAM boyutunun, 30 Pro modeline göre 1,5 kat daha fazla olduğunu da belirtelim.

Her iki model de geniş depolama seçenekleri ile geliyor. 128 GB ve 256 GB varyasyonlarını kullanıcılara sunan Mate 30 Pro, 256 GB ve 512 GB varyasyonlarını sunan Note 10 Plus'ın arkasında kalmakta.Yine de 256 GB modellerinin fiyatlarının eşit olduğunu ve 512 GB seçiminde Note 10 Plus'ın daha pahalıya geleceğini belirtelim.

Ekran konusunda hemen hemen benzer boyutlara ve piksel yoğunluğuna sahip modeller, çok önemli farklara sahip değil. Ancak Note 10 Plus'ın Dynamic AMOLED teknolojisi sayesinde biraz daha canlı ve daha parlak renkler ve görüntüler sunduğunu söyleyebiliriz.

Kamera tarafında ikisi 40 MP çözünürlüğünde toplam dört kameraya sahip olan Mate 30 Pro, rakibine göre çok önemli bir avantaja sahip. Diğer modele göre daha yüksek çözünürlüğe ve daha iyi lenslere sahip olan Mate 30 Pro, muhtemelen DxOMark testlerinde de zirveye oturacaktır.

Her iki model hemen hemen benzer batarya kapasitelerine sahip. Bununla birlikte Note 10 Plus 45W kablolu şarj ile biraz daha öne çıkarken, Mate 30 Pro da 27W kablosuz şarj ile bir miktar daha öne çıkıyor. Benzer şekilde Note 10 Plus ultrasonik parmak izi sensörü ile daha başarılı sonuçlar verirken, Mate 30 Pro da 3D yüz kilidi ile daha başarılı sonuçlar vermekte.

Her iki modelin 5G destekli 256 GB depolamaya sahip modelleri, 1,199 euro fiyat etiketine sahip. Bu noktada modellerin yazılımsal, tasarımsal ve donanımsal olarak birbirlerine karşı üstün gelen noktaları bulunmakta.