HarmonyOS 2 ile kutudan çıkan ve kullanıcılara yenilenmiş bir deneyim sunmayı vaat eden Huawei MatePad 11; bilgisayarlara olan ihtiyacınızı ortadan kaldırabilecek kadar güçlü bir yapıya sahip. Huawei MatePad 11 İncelemesi boyunca yeni modelin kullanıcılara neler sunduğuna daha yakından göz atacağız.

Huawei MatePad 11 İncelemesi Detayları

MatePad 11, Android işletim sistemi yerine şirketin kendi geliştirmiş olduğu HarmonyOS 2 ile kutudan çıkıyor.

Temel olarak baktığımızda bir üreticinin kendi işletim sistemini kullanmasının pek çok avantaj sağladığını söyleyebilirim: Öncelikli olarak geliştirilen ürün ve yazılım aynı markaya ait olduğu için, çok daha stabil bir deneyim sunuluyor. Benzer şekilde kullanıcılar da, hem güvenlik güncellemelerini hem de ana güncellemeleri çok daha hızlı bir şekilde edinebilecekler.

HarmonyOS 2 ile birlikte EMUI kullanıcı arabirimi de yerini HarmonyOS kullanıcı arabirimine bırakıyor. Yeni arabirim hem daha kullanışlı hem de çok daha basit bir yapıya indirgenmiş. Böylece yediden yetmişe herkesin rahatlıkla kullanabileceği ölçüde işlevsel bir yapıya sahip.

Bu arada HarmonyOS 2 ile Android uygulamalarını çalıştırabildiğinizi belirtmek isterim. AppGallery üzerinde var olan tüm uygulamaları indirebilir ve kullanabilir, geriye kalan üçüncü parti uygulamaları da kendi internet sitelerinden ya da Petal Search üzerinden sorunsuzca indirip kurabilirsiniz.

HarmonyOS 2 ile sunulan özel işlevlere göz attığımızda, öncelikli olarak Uygulama Çoklayıcı ile karşılaşıyoruz. Bu özellikten faydalanarak aynı uygulamaları aynı anda açabiliyor, dolayısı ile aynı anda kullanabiliyorsunuz. Örnek bir senaryoda aynı çevrim içi alışveriş uygulamasının iki farklı sekmesi üzerinden farklı ürünleri ve fiyatları karşılaştırabileceğinizi söyleyebilirim.

Dikkat çeken bir diğer özellik ise Hizmet Widgetları olarak öne çıkıyor. Pek çok uygulama kullanıcılara oldukça fazla sayıda işlev sunsa da, kullanıcıların yalnızca çok küçük bir kısmı bu işlevlerin tamamından faydalanıyor. Hizmet Widgetları ise kullanıcıların en sık kullandığı işlevlerin ilk %20 oranındaki kısmını direkt olarak ana ekrana yerleştiriyor.

İşletim sistemini bir kenara bırakıp teknik ayrıntılar ile devam ettiğimizde 10.95 inç boyutunda 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip 2.5K QHD ekran ile karşılaşıyoruz. IPS LCD panel sayesinde uç açılarda renkleri ve görüntüleri koruyan MatePad 11; DCI-P3 renk alanı, 500 nit tepe parlaklık ve 1500:1 kontrast oranı ile segmentinde lider ekran deneyimi sunuyor.

Gücünü Snapdragon 865 işlemciden alan modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimi yer alıyor. Bu sayede oyuncular, profesyoneller ve diğer tüm kullanıcılar için yeterli performansın sağlandığından emin olabiliyoruz. Ayrıca MicroSD yuvası ile depolama alanına 1 TB'a kadar destek sağlayabilirsiniz.

Multimedya tarafında da iddialı olan MatePad 11, dört adet Harman Kardon hoparlör ile üç boyutlu ses teknolojisinden faydalanabilmenize olanak sunuyor. Görüntülü görüşmeler için ön tarafta 8 MP, arka tarafta 13 MP çözünürlüğünde kameralar ile gelen modelde, dört adet mikrofon ile yüksek kaliteli ses iletimi mümkün hale geliyor.

Kablosuz bağlantılara göz attığımızda Wi-Fi 6 ile hem sinyal kirliliğinden kurtuluyor hem de uygun şartlarda kablolu bağlantıya yakın bir internet deneyimi elde edebiliyorsunuz. Bluetooth 5.1 ile de düşük güç tüketimine ek olarak daha stabil bağlantılar sağlayabiliyorsunuz.

MatePad 11, 2. Nesil M-Pencil ve Akıllı Manyetik Klavye desteğine sahip.

Manyetik olarak tablete bağlanan ve bu şekilde şarj edilebilen 2. Nesil M-Pencil, 4.096 basınç derecesi ile en ufak dokunuşları dahi algılıyor. 2 ms gecikme süresine sahip olan kalemde çift dokunma desteği de yer alıyor. Bu sayede silgi gibi özel işlevleri buraya atayarak, çift dokunuşla kalem modundan silgi moduna geçilmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki burada yapabilecekleriniz tamamen hayal gücünüze bağlı.

Buna ek olarak Akıllı Manyetik Klavye ve harici mouse desteği ile MatePad 11'i adeta bir bilgisayara çevirebilir; yazı işlerinizi, araştırmalarınızı, internette gezinme işlemlerinin tamamını MatePad 11 üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreçte masaüstü çalışma modundan da destek alabilirsiniz.

485 gram ağırlığı ve 7,25 mm kalınlığı ile taşınabilirliğin sınırlarını zorlayan MatePad 11, bu küçük kasada 7.250 mAh kapasitesinde bir batarya barındırıyor. Bu batarya, tek şarj ile on iki saate kadar kullanım imkanı sağlıyor ve bu sayede bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Huawei MatePad 11 Özellikleri

Ekran Boyutu: 10.95"

10.95" Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 Piksel

2560 x 1600 Piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 275 PPi

275 PPi Ekran Paneli: IPS LCD

IPS LCD Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit

500 nit Renk Profili: DCI-P3, %96 NTSC

DCI-P3, %96 NTSC İşlemci: Snapdragon 865

Snapdragon 865 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP f/1.8

13 MP f/1.8 Ön Kamera: 8 MP f/2.0

8 MP f/2.0 Mikrofon: 4 Adet

4 Adet Hoparlör: 4 Adet

4 Adet Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 Batarya: 7.250 mAh

7.250 mAh Yazılım: HarmonyOS 2

HarmonyOS 2 Ağırlık: 485 Gram

Huawei MatePad 11 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei MatePad 11 Fiyatı: 4.299 TL

4.299 TL Huawei MatePad 11 + Kalem + Manyetik Klavye Fiyatı: 6.697 TL yerine 4.999 TL

MatePad 11, kalem ve manyetik klavye ile 6.697 TL yerine 4.999 TL fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Eğer MatePad 11'i gündelik bir cihaz olarak kullanmayı amaçlıyorsanız, kalem ve manyetik klavyenin deneyiminizi değiştiren faktörler olduğunu söylemek isterim.

Editörün Yorumu: Taşınabilirliğin ve Performansın Uzlaşması

Huawei MatePad 11, yeni bir işletim sistemi ve güçlü teknik özellikleri ile bilgisayara olan ihtiyacınızı ortadan kaldırabilecek denli güçlü bir cihaz. HarmonyOS, şu an bile hayat kurtarıcı özellikler ile vaat ediyor ve ilerleyen dönemlerde çok daha komplike bir hale ulaşacağına olan inancım tam.

Yanınızda bir bilgisayar taşımaktan yorulduysanız ancak bunu yaparken performanstan da ödün vermek istemiyorsanız, MatePad 11 sizin için en iyi tercihlerden birisi olabilir.

Üstelik Huawei ekosisteminden faydalanarak onu sadece bir bilgisayar olarak değil, aynı zamanda Huawei bilgisayarınızın ve akıllı telefonunuzun bir tamamlayıcısı olarak kullanma imkanına da sahipsiniz. Nitekim kalem ve manyetik klavye gibi aksesuarlar da bu deneyimi bir adım ileriye taşıyacaktır.