Güçlü donanımı ve etkileyici tasarımıyla ön plana çıkan Huawei MatePad Pro 12.6 tıpkı ismi gibi profesyonel bir deneyim sunarak kullanıcıların hareket hâlinde olduğu her anı dolu dolu yaşamasını sağlıyor. Huawei MatePad Pro 12.6 incelemesi ile bunu nasıl başardığını öğreneceğiz.

Huawei MatePad Pro 12.6 İncelemesi Detayları

MatePad Pro 12.6, şirketin geliştirmiş olduğu HarmonyOS ile geliyor. MatePad Pro’da kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunma hedefi doğrultusunda geliştirilmiş işletim sisteminin kullanılmasının çok fazla faydası görülüyor.

Bunların başında şüphesiz ki AppMultiplier özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar herhangi bir uygulamayı birden fazla kez açabiliyor. Örneğin bir online alışveriş uygulamasında aynı anda iki farklı ürünün özelliklerine bakabilir, iki ürünün birbirine kıyasla ne gibi artıları ve eksileri olduğunu kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

Bu özellik en çok da birden fazla görevi aynı anda tamamlama ihtiyacı olanlar için hayat kurtarıcı rol üstleniyor. İşiniz gereğince teknolojik aygıtlar kullanıyorsanız ve günlük işlerinizi tamamlamak için birden fazla cihaza ihtiyaç duyuyorsanız MatePad Pro 12.6 bu ihtiyacınızı doğrudan ortadan kaldırıyor.

Huawei tarafından geliştirilen işletim sisteminin başka bir hayat kurtarıcı özelliği de bir cihazdaki galeri içeriğine diğer cihazdan erişim sağlanabilmesidir. Bunun için Huawei cihazlarına aynı Huawei ID ile giriş yapmak yeterli oluyor. Bu da kullanıcıların bulut depolama hizmetleri ya da alternatif dosya aktarım seçenekleri ile uğraşmasına gerek bırakmıyor.

Her bulut depolama hizmeti, fotoğraf ve videoları başka bir cihaza aktarmak için kullanıcılara sınırsız depolama hakkı tanımıyor. Bu hakka sahip olan kullanıcılar da depolama alanını ücret ödeyerek arttırıyor. Fotoğraflarınızı başka bir cihaza aktarmak için ekstra bir ücret ödeme taraftarı olmayan kullanıcıların yardımına da Huawei MatePad Pro 12.6 koşuyor.

İşletim sistemi ayrıca desteklenen uygulamalarda hızlı erişim özelliğinden yararlanmanızı sağlıyor. MatePad Pro 12.6’da sadece dikey modda çalışan ya da ekranın tamamını kaplamayan üçüncü taraf uygulamalar yatay modda görüntülenebiliyor. Bu sayede ekranın tamamından yararlanılabiliyor.

EMUI yerine HarmonyOS arayüzü kullanan tablette Android uygulamalar sorunsuz bir şekilde indirilip kullanılabiliyor. Uygulamaları dilerseniz AppGallery üzerinden dilerseniz de üçüncü taraf güvenilir uygulama indirme sitelerinden veya Petal Search üzerinden indirebilirsiniz.

12,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MatePad Pro 12.6, kullanıcılarına 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 400 nit parlaklık ile dikkat çeken cihazın OLED FullView ekranında 240 PPI, DCI-P3 geniş renk gamutu ve 1500:1 karşıtlık bulunuyor.

%90 ekran-gövde oranı ile kullanıcıları büyüleyen model, olağanüstü renk ve netlikle benzersiz bir deneyim sunuyor. MatePad Pro 12.6, kullanıcıları çerçeveden kurtararak onlara serbest bir alan veriyor. Size ayrılan bu alanda fotoğraf düzenleyebilir, çizim yapabilir, hayal gücünüzün peşinden gidebilirsiniz.

Mavi ışık koruması ile gelen MatePad Pro 12.6, kullanıcıların göz sağlığına oldukça önem veriyor ama bunu yaparken kalitesinden kesinlikle ödün vermiyor. Yüksek kontrast oranı ile ekrandaki görüntüleri inanılmaz canlı bir şekilde göz önüne seriyor.

Gücünü Kirin 9000E işlemcisinden alan model, üst düzey performans sunuyor. Cihazda yer alan 22 çekirdekli Mali-G78 GPU, yüksek görüntü işleme yeteneği ile çok fazla kaynak tüketen uygulama ve oyunları rahatlıkla oynamanızı sağlıyor.

609 gram ağırlığında ve 6,7 mm kalınlıktaki MatePad Pro 12.6, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Cihazın arka tarafında 13 MP (f/1.8) çözünürlüğünde ana kamera ve 8 MP (f/2.4) çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP (f/2.0) çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını destekleyen 3 boyutlu derinlik algılayıcı lens, sanal objeleri gerçek dünyaya başarılı bir şekilde yerleştirmenizi sağlıyor. 10.050 mAh batarya kapasitesine sahip olan model, uzun kullanım ömrü sunuyor. Bu sayede tabletinizi sürekli şarjda bırakmak zorunda kalmazsınız.

40W Huawei SuperCharge kablolu hızlı şarj teknolojisinin yer aldığı cihazda 27W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği yer alıyor. Tablette yer alan ters teknoloji şarj teknolojisi sayesinde telefon ve diğer cihazlar çok pratik bir şekilde şarj edilebiliyor.

Huawei Histen 7.0 ses sisteminin bulunduğu MatePad Pro 12.6, müzik dinleme deneyimini inanılmaz bir seviyeye çıkarıyor. Cihazda yer alan 8 hoparlör ise yüksek ve düşük frekanslarda net ses elde edilmesini sağlıyor.

Editörün Yorumu: Her Senaryoya Ayak Uydurabilir

Son dönemlerde tabletler ile bilgisayarlar arasındaki çizginin giderek daraldığını fark etmiş olabilirsiniz ve MatePad Pro 12.6, güçlü teknik özellikleri ile bunun en bariz örneklerinden birisi olarak öne çıkıyor. İş, okul, multimedya, oyun ya da hangi sebeple alıyor olursanız olun, MatePad Pro 12.6 tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazır bir model.

Huawei MatePad Pro 12.6 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 Piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 240 PPi

Ekran Paneli: OLED FullView

Ekran Parlaklık Seviyesi: 400 nit

İşlemci: Kirin 9000E

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 13 MP f/1.8 + 8 MP f/2.4

Ön Kamera: 8 MP f/2.0

Hoparlör: 8 adet

Wi-Fi: Wi-Fi 6+

Bluetooth: Bluetooth 5.2

Batarya: 10.050 mAh

Yazılım: HarmonyOS 2

Ağırlık: 609 Gram

Kalınlık: 6,7 mm

Huawei MatePad Pro 12.6 Fiyatı

Huawei MatePad Pro 12.6 Fiyatı: 8.999 TL

Huawei MatePad Pro 12.6 + Klavye + Kalem Fiyatı: 9.999 TL

Huawei Sound Joy + Klavye + WiFi AX3 Dual-Core + Huawei Bluetooth Mouse AF30 + Kalem + Matebook Kılıf + Huawei MatePad Pro 12.6: 10.978 TL

Huawei MatePad Pro 12.6 eğer tek ürün hâlinde satın alınmak istenirse tablet 8.999 TL fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor. Daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimine sahip olmak için kalem de almak isterseniz sadece 9.999 TL ödüyorsunuz.