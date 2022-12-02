Yüksek batarya kapasitesi, 66W hızlı şarj teknolojisi ve kamera performansıyla adından söz ettiren Huawei Nova 10 SE, sahip olduğu özelleştirilebilir Always-On ekran, Sanal RAM ve VLOG gibi özelliklerle de dikkat çekmeyi başarıyor. Huawei Nova 10 SE incelemesi ile yeni telefon modelini detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei Nova 10 SE İncelemesi

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 10 SE, OLED Huawei FullView ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 90Hz'e kadar yenileme hızı ve 270Hz dokunmatik örneklendirme hızı sunuyor.

Huawei Nova 10 SE, ultra ince tasarımı sayesinde kullanıcılara geniş bir alan sunmayı başarıyor. 7,88 mm kalınlığındaki Nova 10 Pro modelinden daha ince bir yapıya sahip olan Nova 10 SE, yalnızca 7,39 mm kalınlığında.

Yüzde 91,86 ekran-gövde oranı ile dikkat çeken telefonda özelleştirilebilir Always-On ekran özelliği bulunuyor. Ekran kapalı hâldeyken pil seviyesi ve saat dahil olmak üzere önemli bilgileri gösterecek bir Always-On ekran teması seçebilirsiniz.

Gücünü Snapdragon 680 4G işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Sanal RAM özelliği sayesinde telefonun RAM miktarı 11 GB'a kadar arttırılabiliyor. Arka planda çok sayıda uygulama açılması sonucunda RAM yetersiz olduğunda Sanal RAM özelliği devreye giriyor.

RAM'ler, Sanal RAM'e kıyasla yaklaşık olarak 25 kat daha hızlıdır. Bu nedenden dolayı Sanal RAM'den gerçek RAM gibi bir performans beklenmemelidir fakat Sanal Ram'in performans artışına olumlu yönde katkı sağladığını belirtmek gerekiyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde 112 derecelik görüş alanı sağlayan ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor.

108 MP kamera, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebilmesine ve böylelikle görüntünün her detayının net şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Arka kamerada yer alan EIS desteği sayesinde video kaydı esnasında sarsıntı olması önleniyor ve net görüntüler elde ediliyor. Bu, video kalitesinin üst seviyeye çıkmasına büyük katkı sağlıyor.

Cihazın ön kısmında 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Özelleştirilmiş bir güzelleştirici efekt elde edebilmenize imkân tanıyan Nova 10 SE modelinde yaşınızı, cinsiyetinizi ve cildinizi belirtilebilir ve bu sayede size en uygun doğal güzelleştirici efektleri elde edebilirsiniz.

Huawei tarafından üretilen Nova 10 SE'de VLOG modu bulunuyor. Bu mod, video kaydı esnasında ön ve arka kameraların aynı anda çalışmasını sağlıyor. Bu sayede bir video çekerken ekranı ikiye bölüp hem kendinizi hem de karşı tarafı gösterebilirsiniz. Böylece her iki tarafı göstermek için ekstradan uğraşmanıza gerek kalmaz.

4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan Huawei Nova 10 SE, 66W Huawei SuperCharge isimli hızlı şarj teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde cihazı yüzde 3'ten yüzde 100'e kadar şarj etmek yalnızca 38 dakika sürüyor.

Super Device (Süper Cihaz) isimli özellik, ekranın sağ üst köşesinden aşağıya doğru kaydırarak cihazları çok pratik şekilde yönetebilmenize olanak tanıyor. Akıllı Klasör özelliği ise favori uygulamalarınıza çok pratik bir şekilde erişebilmenizi sağlıyor. Bu özellikler, zamandan tasarruf ettirirken aynı zamanda kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

AppGallery'de GSpace isimli bir uygulama yer alıyor. Reklamsız bir deneyim sunan GSpace, Play Store'daki oyunların ve uygulamaların cihaza çok kolay bir şekilde indirilip kullanılabilmesine imkân tanıyor.

GSpace üzerinden cihaza indirilen Google Maps, Starbucks, Google Drive, Letgo, YouTube ve diğer uygulamalar kullanılırken herhangi bir problem meydana gelmiyor. GSpace'i cihazınıza yükledikten sonra popüler uygulamaların üzerine dokunarak o uygulamaların indirme sayfalarına erişebilirsiniz. Bu işlemden önce Google hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Hesabınıza giriş yaptıktan ve indirme işlemlerini tamamladıktan sonra Facebook, Netflix, Disney+ ve Twitter gibi uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. AppGallery'de banka uygulamalarının resmi sürümleri de bulunuyor.

Huawei Mobile Cloud adlı popüler bulut depolama hizmeti notlarınızı, videolarınızı fotoğraflarınızı ve diğer verilerinizi güvenli bir şekilde bulutta saklayabilmenize imkân tanıyor. İstediğiniz zaman istediğiniz yerden oldukça kolay bir şekilde buluttaki verilerinize erişebilirsiniz.

Pedal Maps isimli başarılı hizmetin son sürümü, diğer kişiler ile konum paylaşımı yapılabilmesini ve ekibin düzenli konum takibinin gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Son versiyonda ayrıca picture in picture (resim içinde resim) ile yenilenmiş navigasyon modu da yer alıyor.

Editörün Yorumu

Büyüleyici bir ekrana sahip olan Huawei Nova 10 SE kamera, hızlı şarj ve batarya ömrü dahil olmak üzere pek çok konuda çok başarılı bir iş çıkarıyor. VLOG modu, Always-On ekran ve Sanal RAM gibi özellikler ise deneyimi üst seviyeye taşıyor.

VLOG modu, arka ve ön kameraların aynı anda çalışmasını sağlayarak VLOG çekiminin zahmetsiz şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlarken EIS desteği ise video kaydı esnasında titreşimin olmasını önlüyor.

Özelleştirilmiş güzelleştirici efekt sunan cihazın 16 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası, size en uygun efekti sunuyor. Cihazın bir diğer dikkat çeken kısmı ise çok kısa sürede şarj olması. Nova 10 SE modelini %3'ten %100'e kadar şarj etmek için 38 dakika yeterli.

Yakın zamanda yeni bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız Huawei Nova 10 SE modelini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Huawei Nova 10 SE Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 680 4G

GPU: Adreno 610

Batarya: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 66W Huawei SuperCharge

RAM: 8 GB (+3 GB Sanal Ram)

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: EMUI 12

Ağırlık: Yaklaşık 184 gram (Batarya dahil)

Kalınlık: 7,39 mm

Huawei Nova 10 SE Fiyatı

12.999 TL

Yıldızlı siyah, yıldız gümüşü ve mint yeşili dahil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile beraber gelen Huawei Nova 10 SE modelini 12 bin 999 TL karşılığında satın alabilirsiniz.