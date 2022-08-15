Devasa batarya kapasitesi, şık tasarımı ve kamera performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Huawei Nova Y70 kullanıcılar ile buluştu. Huawei Nova Y70 incelemesi ile cihazın tüm özelliklerini ve donanımını detaylı olarak ele alacağız.

Huawei Nova Y70 İncelemesi

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova Y70, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1600 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın FullView ekranı, keskin ve canlı görüntü kalitesine sahip. Bu, kullanıcıların etkileyici bir deneyim elde etmesini mümkün hâle getiriyor.

Çok şık bir görünüme sahip olan telefon yalnızca 8,98 mm kalınlığında. Telefonun ağırlığı ise 199 gram. Bu, telefonun taşınabilirliğini olumlu yönde etkiliyor. Cihazda ayrıca eKitap modu da mevcut. Bu modu ayarlar sayfasında bulunan "Ekran ve Parlaklık" kısmından etkinleştirebilirsiniz.

Cihazda 4 GB RAM bulunuyor. Bu, oyun oynarken ve aynı anda birden fazla uygulama çalıştırırken sorunsuz bir deneyimin elde edilmesine yardımcı olur. 128 GB depolama alanına sahip olan telefon, kullanıcılara büyük miktarda kullanılabilir alan sunuyor.

Huawei tarafından piyasaya sürülen telefon ayrıca 512 GB microSD kart desteğine sahip. Bu sayede telefonun depolama alanını ciddi oranda arttırabilmeniz mümkün. Nova Y70, sahip olduğu Huawei EROFS dosya sistemi sayesinde yüzde 20 oranında daha hızlı okuma sağlıyor. Öte yandan sisteme ayrılan alan ise yüzde 14 oranında azaltılıyor.

Huawei EROFS, dahili depolama alanından tasarruf etmenize imkân tanırken aynı zamanda genel uygulama yükleme hızını iyileştiriyor. Bu, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir.

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde 120 derece görüş alanı sağlayan ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.

Yüksek çözünürlüklü fotoğrafların çekilebilmesine olanak tanıyan telefon, tüm detayı görebilmenize yardımcı oluyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf özelliğini aktif hâle getirebilmek için kamera uygulaması üzerinden "Daha fazla" bölümüne girmeniz ve hemen ardından "Yüksek Çözünürlük" seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor.

120 derece görüş alanı sağlayan ultra geniş açılı kamera muhteşem manzaraları ve yüksek binaları çekebilmek için geriye doğru gitmenize gerek bırakmıyor. Bu kamera sayesinde geniş alanı kolayca fotoğraf karesine dahil edebiliyorsunuz.

Arka kamerada yer alan derinlik kamerası ise profesyonel bir şekilde bokeh efektlerinin oluşturulabilmesini sağlıyor. Bu sayede etkileyici görüntüler elde edebilmeniz mümkün.

Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Huawei tarafından geliştirilen cilt güzelliği algoritması sayesinde doğal pürüzsüz cilt tonları ve parlak yüz elde edilebiliyor.

Nova Y70 modelinin en dikkat çeken tarafı ise devasa batarya kapasitesidir. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, kullanıma göre 3 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu, Nova Y70 modelini özellikle akıllı telefonunu sürekli olarak şarj etmekten hoşlanmayan kişiler için harika bir seçenek hâline getiriyor.

AI güç tasarrufu algoritmasının yer aldığı telefon, Düşük Pil Modu sayesinde yalnızca yüzde 5 şarj ile 12 saate kadar kullanım sunuyor. Böylece şarj cihazınız yanınızda olmadan günü tamamlayabilirsiniz. Bu kapsamda yürüyüşe çıkabilir veya alışveriş yapabilirsiniz. Yanınızda şarj cihazı ve powerbank taşımanıza gerek kalmaz.

22,5W hızlı şarj teknolojisine sahip olan telefon 10 dakikalık şarj ile 3 saat video izleme imkânı sunuyor. Bu, günün büyük bir kısmını video izleyerek geçiren kullanıcılar için harika bir detay. Telefonun bir diğer önemli özelliği ise USB Type C kablo ile başka bir cihazdan ters şarj desteğidir.

Arkadaşlarınızın ya da ailenizden bir kişinin şarjı bitmesi hâlinde herhangi bir endişe yaşanmasına gerek yok. USB Type C kablo ile ters şarj yapabilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirebilmek için öncelikle menüyü aşağı doğru sürükleyin. Daha sonra "USB ile şarj etme" seçeneğini seçin ve ardından "Yalnızca şarj" seçeneğini "Ters şarj" olarak değiştirin.

Telefonda FM radyo desteği yer alıyor. Kablolu kulaklığınızı takarak telefonunuzu bir radyoya dönüştürebilirsiniz. Müzik tutkunlarının oldukça seveceği Parti modu isimli bir özellik de bulunuyor. Parti modu, bir şarkının cihazlardan aynı anda çalınmasını sağlıyor. Böylelikle cihazlar birer hoparlör hâline getiriliyor. Ayrıca bu mod, 30 cihaza kadar çevrim dışı müzik indirmeyi destekliyor.

Nova Y70 ile Netflix, Spotify, Twitter, Facebook ve Instagram gibi uygulamalar sorunsuz olarak çalışıyor. Dünya çapında popüler olan pek çok uygulama AppGallery üzerinden resmi olarak yayımlanmasa bile çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir zorluk yaşamadan uygulamaları kolayca cihazınıza kurabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

AppGallery'de ayrıca Gspace isimli uygulama ücretsiz ve reklamsız olarak bulunuyor. Gspace sayesinde aradığınız pek çok uygulamayı ve oyunu telefonunuza indirebilirsiniz. Gspace ile YouTube, Google Maps, Google Drive, Photos ve Hobi dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar çalışıyor.

Huawei tarafından geliştirilen Petal Search adlı arama motoruyla akıllı telefonu daha veirmli bir şekilde kullanabilmeniz mümkün. Petal Search'ün alışveriş sekmesi kısmından fiyat karşılaştırması yapabilir, Seyahat sekmesinden ise seyahat planlamalarını çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Sahip olduğu özellikler sayesinde kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan Petal Search'ün Yakınlarda isimli özelliği, kullanıcıların en yakın mekânları görebilmesine imkân tanıyor.

Editörün Yorumu

Huawei Nova Y70 devasa batarya kapasitesi, kablolu ters şarj özelliği, hızlı şarj desteği, kaliteli ekran, kamera performansı ile ilgi odağı hâline gelmeyi başarıyor. Telefonun yalnızca 10 dakika şarj ile 3 saat video izleme imkânı sunması çok büyük bir avantaj.

Bir diğer avantaj ise kullanıma göre 3 güne kadar pil ömrünün elde edilmesidir çünkü hiç kimse gün içerisinde sık sık telefonunu şarj etmek istemez. Bu, satın alma davranışı doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir.

Öte yandan Düşük Pil Modunun yüzde 5 şarjla 12 saate kadar kullanım sunması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı. Bu mod, yanınızda şarj cihazı ve powerbank yokken endişelenmenize gerek bırakmaz. Yanınızdaki bir kişinin şarjı az kaldığında ise devreye kablolu ters şarj özelliği giriyor.

Yakın zamanda bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız Huawei Nova Y70 modelini göz önünde bulundurmalısınız. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz üzerinden uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Huawei Nova Y70 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel

Ekran Paneli: TFT LCD

Batarya: 6000 mAh, 22,5W hızlı şarj

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: EMUI 12

Ağırlık: 199 gram

Kalınlık: 8,98 mm

Huawei Nova Y70 Fiyatı

4.999 TL

İnci beyazı, kristal mavi ve gece yarısı siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Huawei Nova Y70 4.999 TL fiyat etiketi ile satılıyor.