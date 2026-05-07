Instagram'da Takipçi ve Takip Edilen Kişileri Gizlemek Mümkün mü?

Bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarında takipçi ve takip edilen listesinin gizli olması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle özellikle Instagram kullanıcıları takipçi ve takip edilen listesini gizlemenin bir yolunu arıyor. Peki bunun gerçekten bir yolu var mı? Bu içeriğimizde Instagram’da takip edilen ve takipçi listesinin gizlenip gizlenemeyeceğine yakından bakacağız.

Instagram Takipçi ve Takip Edilen Gizlemenin Bir Yolu Var mı?

Aslında bu soruya yanıt olarak kısmen diyebiliriz. Zira internette bununla ilgili çok sayıda çözüm yöntemi mevcut. Ancak bunları denediğimizde genellikle herhangi bir sonuca ulaşamadığımızı da belirtelim. Örneğin burada en çok karşımıza çıkan yöntem Hesap Gizliliği sekmesinde yer aldığı söylenen takipçi ve takip edilen listesini gizleme ayarı.

Fakat birden fazla hesapla yaptığımız kontrollerde böyle bir ayarın olmadığını söyleyebiliriz. Belki Meta kısa süreliğine böyle bir özelliği test etmiş olabilir veya sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açmış olabilir. Ancak her iki senaryoda da an itibarıyla böyle bir ayar bulunmuyor. Yani Instagram'da takipçi ve takip edilen listesini doğrudan gizlemenin bir yolu yok gibi görünüyor.

Buna en yakın çözüm yöntemi ise hesabınızı gizli hale getirmek diyebiliriz. Bunun için Instagram’a giriş yapın, sağ alttaki profil fotoğrafınıza ve ardından sağ üstteki üç çizgiye tıklayın. Açılan menüde biraz aşağıya indiğinizde Hesap Gizliliği sekmesi karşınıza çıkacak. Buradan Gizli Hesap ayarını aktif hale getirin.

Bunu yaptığınızda sizi halihazırda takip etmeyen kullanıcılar paylaşımlarınıza, hikayelerinize ve takipçi/takip edilen listenize erişemeyecek. Bunun için size takip isteği göndermeleri gerekecek. Ancak sizi mevcutta takip eden kullanıcılar için bu durum geçerli değil. Bu kişiler tüm içeriklerinizi çok rahat bir şekilde görebilecek. Kısacası bu yöntem sizi takip etmeyen kullanıcılar için işe yarasa da mevcut takipçilerinizde çalışmıyor.

Eğer belirli bir kullanıcının sizin takipçi ve takip edilen listenizi görmesini istemiyorsanız, yapabileceğiniz en kesin yöntem o kişiyi engellemek olacak. Bunun için söz konusu hesabın profil sayfasına gidin, sağ üstteki üç noktaya tıklayın ve açılan menüden Engelle seçeneğini seçin. Bunun yaptıktan sonra engellenen kullanıcı sizin hiçbir içeriğinize erişemeyecek.

Instagram'a Takipçi ve Takip Edilen Listesini Gizleme Özelliği Gelecek mi?

Şu an için bu özelliğin geleceğine dair kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak Meta'nın belirli aralıklarla platformlarına yeni özellikler eklediğini belirtelim. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde Instagram’a kullanıcı gizliliğini bir üst seviyeye taşıyacak böyle bir özelliğin gelmesi ihtimaller dahilinde diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Instagram’da takipçi ve takip edilen listesini gizlemek isteyen kullanıcıları anlayabiliyorum. Bu gerçekten de birçok kişinin talep ettiği bir gizlilik beklentisi diyebilirim. Bence de böyle bir özellik olmalı. Eğer hesabımızı gizli yapabiliyorsak, kullanıcıları engelleyebiliyorsak veya kısıtlayabiliyorsak takipçi ve takip edilen listesini de ayrıca kontrol edebilmeliyiz diye düşünüyorum.