İnternet hızları her geçen gün gelişirken ülkemize de kısa bir süre önce 5G teknolojisi geldi. Ancak bu teknolojiden her yerde ve her zaman mükemmel şekilde yararlanamıyoruz. Bu sebeplerden dolayı bazı kullanıcılar 5G'yi nasıl kapatacağının yollarını aramaya başladı. Biz de sizlere Android ve iOS'ta 5G kapatma rehberini hazırladık. Aşağıdan telefonunuzun işletim sistemine göre, 5G'yi nasıl kapatacağınızı adım adım öğrenebilirsiniz.

5G Nasıl Kapatılır? Android ve iOS'ta 5G Kapatma Rehberi

5G'yi nasıl kapatacağınızı anlatmaya geçmeden önce, 5G'nin ne olduğundan bahsedelim. 5G kısaca mobil iletişim teknolojisinin beşinci neslidir. Önceki nesil 4G'ye göre çok daha hızlı şekilde internete bağlanabilir ve daha düşük gecikme süreleri elde edebilirsiniz.

Aslında 5G biraz önceki açıklamamızdan dolayı kulağa avantajlı gelebilir. Ancak, hem 5G altyapısının henüz her yerde olmaması ve bu sistemin hali hazırda yeni olması sebebiyle, verimlilik anlamında kullanıcılara vaat edileni maalesef veremiyor. Ayrıca telefonun da pil süresini düşürmesinden dolayı, 5G'yi kapatmak şu an için iyi bir seçenek gibi duruyor.

iOS Cihazlarda 5G Nasıl Kapatılır?

iPhone kullanıcıları için 5G'yi kapatmak, Android'e göre daha basittir. İşte, siz de aşağıdaki adımları uygulayarak iPhone'unuzda 5G'yi basit bir şekilde kapatabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını açın.

Hücresel menüsüne basın.

Seçenekler kısmını açın.

Ses ve Veri seçeneğine basın.

"LTE" seçeneği işaretleyerek işlemi tamamlayın.

Artık, 5G'yi kapatmış bulunuyorsunuz.

Eğer yukarıdaki adımları, gerçekleştirip hala 5G'yi kapatamadıysanız veya bir yerde takıldıysanız aşağıdaki, detaylı açıklamalar göz gezdirebilirsiniz.

Adım 1: Ayarlar Uygulamasını Açın

iPhone'unuzun ana ekranındaki gri dişli çark simgesine dokunarak, Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Adım 2: Hücresel Menüsüne Dokunun

Ayarlar listesinde, hemen aşağıda bulunan yeşil anten simgesine dokunun. Bu bölüm mobil veriye dair bilgileri içerir.

Adım 3: Seçenekler Kısmını Açın

Hücresel menüsünde, "Seçenekler" adlı bir kısım göreceksiniz. Bu kısma tıklayın.

Adım 4: Ses ve Veri Seçeneğine Basın

Açılan ekranda, "Ses ve Veri" seçeneğine basın. Bu, telefonunuzun hangi ağ teknolojisini kullanacağını seçtiğiniz yerdir.

Adım 5: "LTE" Seçeneğini İşaretleyin

Açılan Ses ve Veri menüsünde dört farklı seçenek göreceksiniz. Bunlar; 5G Açık, 5G Otomatik, LTE ve 3G. Şu an telefonunuz muhtemelen "5G Otomatik" modundadır. "LTE" seçeneğini işaretleyerek, 5G'yi kapatabilirsiniz. LTE seçeneğinizi işaretlediğinizde, telefonunuz artık 5G ağlarını aramayacak ve her zaman 4G/LTE ağını kullanacaktır. Eğer tekrar 5G'ye dönmek isterseniz, aynı adımları takip ederek 5G seçeneklerinden birini işaretlemeniz yeterlidir.

Android Cihazlarda 5G Nasıl Kapatılır?

Android işletim sistemi, çok çeşitli marka ve model telefonda kullanıldığı için menü yapısı biraz farklılık gösterebilir. Ancak temel mantık hemen hemen aynıdır. İşte, siz de aşağıdaki adımları uygulayarak, telefonunuzda basit bir şekilde 5G'yi kapatabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını açın.

Bağlantılar seçeneğine basın.

Mobil ağlar kısmına girin.

4G/LTE'yi seçin.

Artık, 5G'yi kapatmış bulunuyorsunuz.

Eğer yukarıdaki adımları, gerçekleştirip hala 5G'yi kapatamadıysanız veya bir yerde takıldıysanız aşağıdaki, detaylı açıklamalar göz gezdirebilirsiniz.

Adım 1: Ayarlar Uygulamasını Açın

Telefonunuzun ana ekranında veya uygulamlar kısmındaki dişli çark simgesine dokunarak "Ayarlar" menüsünü açın.

Adım 2: Bağlantılar Seçeneğine Basın

Ayarlar menüsünde, genellikle listenin en başında bulunan "Bağlantılar" seçeneğine basın.

Adım 3: Mobil Ağlar Kısmına Girin

Açılan menüde, "Mobil Ağ" veya "SIM"ler seçeneğini bulun ve üzerine dokunun. Eğer çift SIM kart kullanıyorsunuz, 5G'yi kapatmak istediğiniz hattı seçmeniz gerekir.

Adım 4: 4G/LTE'yi Seçin

Açılan listede, "5G/4G/3G" gibi bir seçenek işaretli olabilir. Buradan 4G/LTE'yi işaretleyin. Bu işlemle 5G devre dışı kalacaktır.

NOT: Bazı operatörler ve telefon üreticileri, 5G'yi kapatma seçeneğini doğrudan sunmayabilir. Eğer yukarıdaki adımları uyguladığınız halde 5G'yi kapatamıyorsanız, operatörünüzün mobil uygulamasından ya da müşteri hiztmetleriyle ileştişime geçerek kapatabilirsiniz.

Neden 5G'yi Kapatmalısınız?

5G'nin en yaygın kapatılma nedeni telefonun pil ömrünü koruma arzusudur. 5G bağlantısı, özellikle sinyalin zayıf olduğu bölgelerde telefonunuzun modemini daha fazla yorabilir. Bu durum, bataryanızın beklenenden çok daha hızlı tükenmesine yol açabilir.

Diğe yandan, 5G altyapısı henüz yerde kusursuz değil. Kırsal bölgelerde veya kapsama alanının dışında 5G araması yapmak, bağlantının sürekli kopmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda, daha kararlı ve yaygın bir ağ olan 4G'ye geçiş yapmak, çok daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunar.

Kısacası, pil ömrünü korumak veya daha kararlı bir bağlantı elde etmek istiyorsanız 5G'yi kapatmak sizin için en iyi çözüm olabilir.

Editörün Yorumu

5G'yi kullanan bir kullanıcı olarak, her zaman ve her lokasyonda stabil bir şekilde çekmediğini itiraf etmeliyim. Aynı zamanda telefonumun kullanım süresinde gözle görülebilir bir düşüş yaşattı. Bu yüzden ben de 5G'yi kapatmak durumunda kaldım. Ayrıca, 5G'nin mobil internet kotasını 4G'ye göre daha hızlı tükettiğimi söylemeliyim.