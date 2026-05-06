Gelişen teknolojiyle birlikte artık kişisel verilerimizi saklamak için dijital ortamları tercih ediyoruz. Bu durum hayatımızı kolaylaştırsa da beraberinde ciddi güvenlik riskleri getiriyor diyebiliriz. Günümüzde siber tehditler artık yalnızca basit virüslerle sınırlı değil. Zira fidye yazılımları, casus yazılımlar ve yapay zeka destekli saldırılar gibi gelişmiş ve tespit edilmesi zor tehlikelerle karşı karşıyayız. Peki 2026'da antivirüs programı kullanmak halen gerekli mi? İçeriğimizde bu konuyu inceleyeceğiz.

2026’da Antivirüs Kullanmak Hala Gerekli mi?

Güvenlik araştırmacıları tarafından yapılan araştırmalara göre her gün 450 binden fazla yeni zararlı yazılım kayıt altına alınıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu ise hepimizin tahmin edeceği üzere Windows'u hedef alıyor. Peki Microsoft'un Windows kullanıcılarına sunduğu Microsoft Defender virüsleri ve bu tür tehditleri tespit etmek için tam olarak yeterli mi? Ek bir program kullanmaya gerek var mı?

Bu soruya kısmen cevap verebiliriz. Microsoft Defender yapılan güncellemelerle birlikte daha yetenekli hale gelse de güçlü ve tespit edilmesi zor olan kötü amaçlı yazılımlar karşısında hala yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle araştırmacılar ek bir antivirüs programının kullanılmasını öneriyor.

Bu durum sadece Windows için geçerli değil. Zira macOS’a virüs bulaşmıyor ve çok daha güvenli şeklinde yaygın bir inanış var. Ancak bu durumun tam olarak doğru olmadığını belirtelim. Günümüzde tüm işletim sistemleri tehdit altında ve bilgisayar korsanları kişisel bilgilerinizi ele geçirmek için adeta binbir kılığa giriyor diyebiliriz.

Apple, macOS'ta XProtect ve Gatekeeper gibi yerleşik koruma araçlarını kullanıyor. XProtect sizin haberiniz olmadan arka planda sessizce çalışabiliyor. Örneğin bir dosya indirdiğinizde, açtığınızda veya çalıştırdığınızda devreye girerek hızlı bir şekilde arka planda zararlı yazılım taraması yapabiliyor.

Gatekeeper’ın ise daha çok bir doğrulama katmanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu araç internetten indirilen uygulamaların Apple tarafından tanınan bir geliştirici sertifikasına sahip olup olmadığını kontrol ediyor. Sertifika geçersizse veya uygulamalarda bir değişiklik yapıldığını tespit ederse çalışmalarını engelliyor.

Yapılan araştırmalar XProtect ve Gatekeeper gibi koruma araçlarının birlikte çalıştığında bilinen zararlı yazılımların büyük bir kısmını engelleyebildiğini gösteriyor. Ancak yalnızca büyük bir kısmını. Yani yine de bir tehdit söz konusu ve macOS'a virüs bulaşmaz gibi bir durum kesinlikle yok.

Kötü Amaçlı Yazılımlardan Korunmak İçin Siz Neler Yapabilirsiniz?

Antivirüs programlarının yanı sıra virüslerden korunmak için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler de mevcut. Windows, macOS, Android ve iOS fark etmeksizin bilinmeyen kaynaklardan dosya indirmemelisiniz. Özellikle lisanslı yani ücretli programları ücretsiz bir şekilde sunan web sitelerinden kesinlikle uzak durmalısınız. Zira bir uygulamayı ücretsiz indirdiğinizi düşünürken, arka planda cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklenme ihtimali oldukça yüksek.

Bununla birlikte tanımadığınız bir kaynaktan e-posta geldiğinde bunu doğrudan açmak ve içerisindeki bağlantılara tıklamak yerine gönderen adresini dikkatli bir şekilde incelemelisiniz. Zira bilgisayar korsanları kullanıcılarda güven duygusu oluşturmak için tanınmış markaları taklit eden sahte e-postalar gönderebiliyor. Eğer bu tür iletileri incelemeden doğrudan içindeki bağlantılara tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi karşı tarafa kaptırabilirsiniz ya da farkında olmadan cihazınıza kötü amaçlı bir yazılım indirebilirsiniz.

Bu tür e-postaların sahte olduğunu anlamanın birkaç yolu var. Örneğin, hiçbir akıllı telefon markası size durduk yere “telefon kazandınız, ödülünüzü almak için aşağıdaki linke tıklayın” şeklinde bir e-posta göndermez. Ayrıca bu tür iletilerde gönderen adresi genellikle rastgele harflerden oluşan anlamsız bir e-posta olabilir ya da şirketlerin resmi e-posta adreslerine çok benzeyen fakat birkaç harfi değiştirilmiş sahte bir versiyonu olabilir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Windows ve macOS gibi işletim sistemlerinde yerleşik koruma araçları bulunuyor. Bunlar temel koruma sağlasa da daha yetenekli ve tespit edilmesi zor zararlı yazılımlar karşısında yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle 2026 yılında ek bir antivirüs programı kullanmak daha yararınıza olacak.

Editörün Yorumu

Daha önce bilgisayarına ve telefonuna defalarca virüs bulaşan bir kullanıcı olarak kullandığınız işletim sisteminde yerleşik bir koruma olsun ya da olmasın ek bir antivirüs programı kullanmanızı öneriyorum. Zira an itibarıyla aktif olarak kullandığım MacBook Air M4’te ve Galaxy Z Fold 5’te de antivirüs programları bulunuyor.

Zaten bu tür yazılımlar kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan belirli aralıklarla virüs taraması yapıyor. Ancak ben yine de işi garantiye almak için iki günde bir cihazımda tam tarama yaparak herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ediyorum.