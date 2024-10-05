Huawei Watch GT5 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Huawei’nin klasik saat görünümüne sahip, şık tasarımlı akıllı saat modeli Huawei Watch GT 5 Pro, 2024’ün favori akıllı saatleri arasında sıralanıyor. Yeni nesil akıllı saatlerde alışılagelen sportif görünümün aksine klasik ve şık dizaynı ile öne çıkan model, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

İki ekran boyutu seçeneği ile gelen akıllı saat, tasarımının yanı sıra sağlık ve egzersiz özellikleriyle de ön planda. Bu içerikte, yıla damgasını vuran Huawei imzalı akıllı saatin özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, Huawei Watch GT5 Pro ve özellikleri!

Huawei Watch GT5 Pro Özellikleri

İlk olarak ekran boyutu seçeneklerine baktığımızda 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı alternatifin sunulduğunu görüyoruz.

Seramik ve titanyum esaslı bu saatte 2 haftaya varan pil ömrü vadediliyor.

Sekizgen bir tasarıma sahip olan 46 inçlik üründe havacılık sınıfı titanyum alaşımı kullanılmış olup kayış kısmında ise koyu renkli fluoroelastomer tercih edilmiş.

Ekranda ise safir cam bulunuyor. Bu sayede cihaz çizilmelere karşı dayanıklılık gösteriyor.

Nano kristal seramik gövdeli 42 inçlik model ise beyaz renkli fluoroelastomer kayış ile tamamlanıyor.

IP69K sertifikasına sahip olan ürün, hızlı akan su karşısında bile dayanıklılık gösteren üstün bir performansa sahip.

Ekstra sert kaplamalar sayesinde korozyona, suya ve aşınmaya direnç gösteriyor.

Aktivite sırasında zengin parkur seçenekleri, 3D haritalar, hassas mesafe ölçümleri gibi olanaklar sunuyor.

Özellikle golf tutkunları için uygun şartlar seçildiğinde golf sopasının nasıl kullanılacağı, nasıl hedef belirleneceği gibi detaylarla ilgili ipuçlarını kullanıcıya iletiyor.

Cihazda bulunan gelişmiş trail koşu modu adlı özellik outdoor aktivitelerinizi daha verimli hale getirirken performansınıza ilişkin ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kolayca ulaşmanızı sağlıyor.

Detaylı EKG analizi, stay fit planı, Huawei Health uygulaması ile senkronizasyonu gibi daha birçok avantaj sunan akıllı saat, uyku performansını iyileştirecek olanaklara da ev sahipliği yapıyor.

Cihazın teknik özellikleri ise şu şekilde:

Cihaz ağırlığı: 53 g – 44 g (kayış hariç)

Ekran: 1.32 inç AMOLED renkli ekran

İşlemci: 1.2 Ghz Qualcomm Snapdragon 400 Apq8026

Bellek kapasitesi: 32 GB

İşletim sistemi: Android

5 ATM basınçta, 40 metreye kadar suya dayanıklılık (IP69K derecesi ile)

Huawei Sunflower konumlandırma sistemi

14 Güne varan pil ömrü

Golf parkuru haritası

Koşu formu analizi

Deri sıcaklığı ölçme

Uyku ve stres takibi

IMU sensörü

EKG Analizi

Huawei TruSense ile kapsamlı sağlık takibi

Klavye ile metin yazma

Bluetooth arama

Android ve iOS uyumu

Huawei Watch GT5 Pro Fiyatı

Huawei’nin özgün tasarımlı akıllı saat modeli GT5 Pro’nun fiyatı seçtiğiniz ürün formu, materyali ve rengine göre değişkenlik gösteriyor. 46 inçlik alternatiflerden siyah olan model markanın kendi sitesinde 12.999 TL’lik bir fiyata satılıyor. 46 inçlik titanyum modelin fiyatı ise 15.999 TL olarak belirtilmiş.

42 inçlik beyaz renkli modellerde ise seramik gövdeli olan 17.999 TL’ye satışa sunulurken, diğer seçeneğin fiyatı 12.999 TL olarak belirtiliyor.

Ayrıca Huawei’nin yapmış olduğu kampanya kapsamında markanın kendi sitesinden bu ürünü sipariş ettiğinizde Huawei FreeBuds SE2 bluetooth kulaklık da hediye gönderiliyor.