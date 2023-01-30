iCloud'da Saklanan Fotoğrafları ve Tüm Verileri Nasıl Silersiniz?

Apple cihazınızda fotoğraflarınızı, videolarınızı, belgelerinizi depolamak için iCloud bulut depolama servisini kulanıyor ve iCloud’a yüklediğiniz, yedeklediğiniz tüm verilerinizi silme kararı aldıysanız bunu yapmanın iki basit yolunu adım adım gösteriyoruz.

iPhone’unuzla çektiğiniz fotoğraf ve videoları, iPad’inizde oynadığınız oyunların verilerini veya düzenlediğiniz belgeleri yedeklemek, dilediğiniz cihazdan erişmek için kullandığınız bulut depolama servisi iCloud ise günün birinde herhangi bir sebepten buluttan tamamen izinizi kaybettirmek için tüm verilerinizi silmeniz gerekirse bunu iOS cihazlarınızdan veya bilgisayarınızdan rahatlıkla yapabilirsiniz. iCloud saklanan veri ve fotoğrafları silme işlemi nasıl yapılır?

iCloud Veri Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

iCloud’daki veri ve dokümanları tamamen silmenin en hızlı ve basit yolu hiç şüphesiz ki iOS cihazınızdan Ayarlar – iCloud – Depolamayı Yönet yolunu izlemek. Dokümanlar ve Veri sayfasında en aşağı göreceğiniz Tümünü Göster’a dokunduğunuzda iCloud hesabınıza erişen ve veri yedeklemesi yapan uygulamalar karşınıza çıkacak.

Ne yazık ki tümünü tek seferde silmenize izin veren bir seçenek olmadığından uygulamaya dokunuyorsunuz ve ardından Düzenle – Tümünü Sil seçeneğiyle o uygulamanın iCloud’unuza tüm kaydettiklerini siliyorsunuz. Bunu yaptığınızda iCloud’a bağlı tüm cihazlarınızda eş zamanlı olarak silme işlemi yapılıyor. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bilgisayar iCloud Verileri Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınıza erişim şansınız varsa, iCloud hesabınıza yedeklenen tüm veri ve dokümanlara iCloud Denetim Masası’nı (Windows için iCloud) kullanarak ta erişip silebiliyorsunuz.

Apple hesabınızla giriş yaptıktan sonra ana ekranda "Saklama Alanı’na" tıkladığınızda iOS cihazlarda olduğu gibi "Alanı Yönet" sayfası çıkıyor.

Sol panelden uygulamayı seçtiğinizde veri ve dokümanları sil butonu çıkıyor ve onaylamak için tıklıyorsunuz. Yine iOS chazlarınızdaki gibi bu adımı yüklü tüm uygulamalar için yapmanız gerekiyor.

iCloud 2011 yılında hayatımıza girmiş ve birçok kişinin hayatını kurtaracak geleceğe dönük bir teknoloji olarak karşımıza çıkmıştır. Öyle ki geçmişin depolama araçları artık neredeyse hiç kullanılmıyor ve her şey bulut tabanlı depolama sistemlerine evrildi.

Aslında geçmişle aynı işlevi görmüş olsa da yine de büyük oranda farklılıklar yaratıyor. Bunun en büyük etkilerinden biri de artık diğer platformların da bulut sistemli depolamaya geçmesidir.

Bu içeriğimizde iCloud veri silme işlemi nasıl yapılır? sizler için anlattık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. iCloud hesap silme nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.