Oyunculara Özel IKEA Branboll Koleksiyonunda Neler Var?

Modüler mobilya denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi şüphesiz, IKEA oluyor. İsveç menşeili ünlü marka, yeni koleksiyonu ile oyun severleri hedef alıyor. Gaming serisi olarak tabir edilen ‘Brannboll’ koleksiyonunda oyuncuların ilgisini çekecek birçok ev eşyasına yer verilmiş.

Peki, bu seride hangi ürünler var? İşte, renkli tasarımları ile oyuncuların kalbine taht kuracak yeni mobilya serisi Branboll hakkında bilmeniz gerekenler!

IKEA Oyuncu Serisi Branboll Nedir?

Toplamda 20 adet farklı ürünün yer aldığı seride oyuncuların çeşitli ihtiyaçlarına odaklanılmış. Genel anlamda oturma grubu ürünlerin yer aldığı koleksiyonda alternatif saklama çözümleri de üretilmiş. Ayrıca birbirinden şık ve renkli aksesuarların da bulunduğunu görüyoruz.

Oyun denildiğinde aklınıza ilk olarak bilgisayar ve TV ile senkronize çalışan oyun konsolları geliyor olabilir ancak bu seride el konsolu ile oyun oynamayı sevenler için de birbirinden konforlu ürün seçenekleri mevcut.

Sizinle birlikte hareket eden, tekerlekli, yere yakın ve ayaklarınızı uzatarak oyun oynayabileceğiniz, modern ve kullanışlı sandalye çözümlerini bu seride bulabilirsiniz.

Oyun severlerin ilgisini çekecek bu tip çok fonksiyonlu farklı ürün seçenekleri de yine Branboll serisinde bizi karşılıyor.

IKEA Branboll Serisinde Hangi Ürünler Var?

IKEA’nın geçmiş serileri ile benzer tasarım diline sahip sandalyeler, tekerlekli sehpalar, raf üniteleri ve dahası bu koleksiyonda yer alıyor. Oyun esnasındaki hareketliliği göz önünde bulunduran tasarımlar kullanıcıların oyun deneyimine mobilyaların fiziksel olarak eşlik etmesini sağlayacak niteliklere sahip.

Oyuncular için ev ortamında akıllı çözümler üretmeyi hedefleyen dinamik seri, ürün tasarımlarında kullanıcıya esneklik sağlamaya odaklanmış. Bu anlamda kolay taşınabilen hareketli mobilyalar ön planda.

Oturma birimlerinde uzun süreli oyun deneyimlerine eşlik eden ergonomik sandalyeler, katlanabilir laptop masası, gizlenebilir depolama ünitesi, duvara monte dolaplar, yan sehpalar ve çok amaçlı sepetler mevcut.

Depolama çözümlerinden bazıları aynı zamanda masaya dönüştürülerek de kullanılabiliyor. Yani, serinin genel konseptinde çok amaçlı kullanım, oyun dünyası ile bütünleşen çok renklilik ve dinamizmin hakim olduğunu söyleyebiliriz.

Siz bu seriyi nasıl buldunuz? Oyun oynadığınız mekânı dekore ederken bu koleksiyondan yararlanmayı düşünür müsünüz? Branboll serisindeki favori ürününüz hangisi oldu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!