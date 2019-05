iMyFone LockWiper ile Apple Kimliği ve iPhone Ekran Kilidi Şifresi Sıfırlama

iPhone’un ekran kilidi şifresini veya Apple ID kimliğini unutmak, en sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi. Malum, dört bir yanımızın şifrelerle dolduğu dijital çağda hepsini birden akılda tutmak bazen zor olabiliyor. Neyse ki iMyFone LockWiper sizin için işleri kolaylaştırıyor. Bu blog yazımızda, iPhone / iPad / iPod Touch cihazlarında unuttuğunuz Apple ID ve kilit ekranı şifrenizi kolaylıkla sıfırlamanızı sağlayacak iMyFone LockWiper yazılımını sizler için inceledik.

Yüzden fazla ülkeden yaklaşık 2 milyon müşteriye hizmet veren iMyFone firmasının geliştirdiği "iMyFone LockWiper" adlı yazılım, Apple kullanıcılarının günlük yaşamda karşılaştıkları en önemli sorunlardan bir tanesine etkili bir çözüm yolu sunuyor.

Unutulan iPhone ekran kilidi şifresini ve Apple ID’yi sıfırlamak için kullanılan bir yazılım olan iMyFone LockWiper, başarısız şifre girişimlerinden sonra devre dışı kalan iPhone’unuzu dahi sorunsuz bir şekilde açabiliyor. 4 ve 6 basamaklı şifre, Yüz Kimliği ve Dokunmatik Kimlik gibi çeşitli kilit ekranı türlerini sıfırlayabilen yazılım, kesinlikle denemeye değer.

Desteklenen Cihazlar

iPhone

iPhone XR, iPhone XS (Max), iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Red, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,

iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

iPad

Tüm iPad Air modelleri, iPad mini, iPad Pro ve iPad

iPod Touch

iPod touch 6, iPod touch 5, iPod touch 4, iPod touch 3, iPod touch 2, iPod touch 1

iPhone Ekran Kilidi Şifresini ve Apple Kimliğini Sıfırlama

Peki, iPhone ekran kilidi şifresini ve Apple Kimliği’ni sıfırlamak için ne yapmalıyız? Bunun için sadece 3 basit adım yeterli olacaktır.

Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın Karşınıza çıkan “Unlock Apple ID” ve “Unlock Screen Passcode” modlarından bir tanesini seçin. Ve şifrenizi sıfırlayın.

Hadi gelin, şimdi de detaylara geçelim. Öncelikle Apple Kimliği’nizi nasıl sıfırlayabileceğinize yakından bakalım.

Apple Kimliği'ni Sıfırlama

İşleme geçmeden evvel ufak; ancak önemli bir ayrıntıyı sizlerle paylaşalım. Eğer, iOS 11.4 ve üzeri sürümlerde çalışan Apple cihazlarında “iPhone’umu Bul” özelliği etkinse “Unlock Apple ID” modu çalışmıyor. Bu nedenle Apple Kimliği’ni sıfırlamadan önce söz konusu özelliği kapatmayı unutmayın.

Öncelikle iMyFone LockWiper'ı bilgisayarınızda başlatın ve “Unlock Apple ID” modunu seçin.

Daha sonra iPhone, iPad veya iPod Touch cihazınızı Lightning USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlayın. Ardından ekran kilidi şifresini girin. Daha sonra karşınıza çıkan “Bu Bilgisayara Güvenilsin mi” uyarısına “Güven” deyin.

Sonraki adımda, işlem yapılan iOS cihazındaki Apple Kimliği’nin ve iCloud hesabının sıfırlanacağı bilgisiyle karşılaşıyoruz. Bundan eminsek, yazının hemen aşağısındaki “Start to Unlock” butonuna tıklayarak, sıfırlama işlemine başlıyoruz.

Bu aşamada kesinlikle cihazımızın bilgisayarla olan bağlantısını kesmiyoruz. Birkaç dakika bekledikten sonra Apple Kimliği sıfırlanıyor.

Artık cihazdaki Apple Kimliği’ni farklı bir tanesiyle değiştirebilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

iPhone Ekran Kilidini Sıfırlama

Gelelim “Unlock Screen Passcode” yani ekran kilidi açma moduna. iOS cihazımızı Lightning USB kablosu aracılığıyla bilgisayarımıza bağladıktan sonra “Unlock Screen Passcode” moduna tıklıyoruz.

Ardından “Start” butonuna basıyoruz.

Sizden cihazınızın desteklediği en son sürümü güncellemeniz isteniyor. İndirme işlemi başarısız olursa, yazılım dosyasını bir tarayıcı ile indirmek için “Copy” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bilgisayarınıza zaten bir yazılım dosyası indirdiyseniz, eklemek için “Select”e basabilirsiniz.

Donanım yazılımının indirilmesinin ardından “Start to Extract” seçeneğine tıklayarak işleme devam ediyoruz.

Ekran kilidi şifresini açmak için “Start Unlock” butonuna tıklayın. Kilit açma işlemi sırasında cihazınızın USB kablo aracılığıyla bilgisayara bağlı olduğundan emin olmayı unutmayın.

Cihazınızın kilidini açmayı kabul ettiğinizi onaylamak için belirtildiği gibi “000000” şifresini girin. Ardından “Unlock” seçeneğine tıklayın.

Cihazınız Kurtarma moduna otomatik olarak girdikten sadece birkaç dakika içinde, ekran kilidi cihazınızdan kaldırılacaktır.

iMyFone LockWiper Fiyatlandırma ve Üyelik Planları

Windows ve Mac platformunda kullanıcılara hizmet veren iMyFone LockWiper, farklı fiyatlandırma ve üyelik planları sunuyor. Normalde 69.95 dolar olan Basic Plan, şu anda 39.95 dolar fiyat etiketine sahip. Family Plan 109.95 dolardan 59.95 dolara düşmüş vaziyette. Birden fazla kullanıcının faydalanabileceği Multi-User Plan'a ise 139.95 dolar yerine 79.95 dolar ödeyerek sahip olabilirsiniz.

iMyFone LockWiper yazılımına Tamindir.com'a özel fiyatlarla sahip olmak içinse bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

iMyFone LockWiper hakkında daha fazla bilgi almak için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.