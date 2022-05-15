Instagram Arama Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Gün içerisinde içerikleri gezme, bir şeyler arama ve sohbet etme gibi birçok işlemi yaptığımız platformda arama bölümündeki içerikler biraz yüz kızartıcı olabilir. Ancak Instagram algoritması sevdiğimiz içerikleri öğrenerek bize bunları gösterme eğilimi ile çalışıyor. Belli bir noktadan sonra ise sürekli olarak aynı içeriklerle karşılaşabiliyoruz. Bunun önüne geçmek için ise Instagram arama geçmişini silme işlemi yapmak gerekebiliyor. Biz de hazırladığımız bu rehberimizde, size Instagram arama geçmişinin nasıl silineceğini anlattık.

Instagram Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Telefondan Instagram Geçmişini Silme

Bilgisayardan Instagram Geçmişi Silme

Telefondan Instagram Geçmişini Silme

Öncelikle Instagram uygulamasını cihazınızdan açın.

Instagram'ın altta yer alan 'arama' kısmına giriş yapın.

Ardından arama çubuğuna tıklayın ve sağ köşede bulunan 'tümünü gör' seçeneğine basın.

arama çubuğuna tıklayın ve sağ köşede bulunan 'tümünü gör' seçeneğine basın. Burada, bu zamana kadar yaptığınız tüm aramaları görebilirsiniz.

Eğer sadece belli aramaları silmek istiyorsanız, aramaların yanında yer alan 'x' simgesine basarak temizleyebilirsiniz.

Tüm aramaları temizlemek için ise yine sağ üst köşede bulunana 'Tümünü Temizle' seçeneğine basın.

Artık arama geçmişiniz temizlenmiş olacak.

Arama geçmişinizi temizlemek, yine de kesin çözüm olmayacaktır bunu da unutmamanızda fayda var. Instagram, arama panelinin üst bölümünde size önerilen hesapları listeleyecektir. Bu hesaplar; sık görüştüğünüz veya son etkileşimde bulunduğunuz kullanıcılardan oluşabilir. Bunları bir süreliğine temizlemek için de üstüne basılı tutup Gizle seçeneğini seçebilirsiniz.

Bilgisayardan Instagram Geçmişi Silme