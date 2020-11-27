Instagram Beyaz Ekran Sorunu ve Çözümü (2020)

Instagram beyaz ekran sorunu ile mi karşılaştınız? Bu sorunu düzeltmenin birkaç basit yöntemi bulunuyor. Sosyal medya uygulamasını başlattığınız zaman önünüze ana sayfa yerine beyaz bir ekran geliyorsa makale içerisinde derlediğimiz çözüm yollarını inceleyebilirsiniz.

Instagram Beyaz Ekran Sorunu Neden Olur?

Instagram’da bu tür bir hata ile karşılaşmanın birkaç nedeni vardır. Sosyal medya kullanıcıları arasında yaygın olarak görülen bu sorununun karşınıza çıkmasının bazı önemli sebeplere aşağıda yer verdiğimiz listeden göz atabilir ve daha sonra bu sorunu nasıl düzeltebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

• Sosyal medya uygulamasının sunucusu tarafında meydana gelen sorunlar

• Düşük internet kalitesi

• Akıllı telefonda yeterince boş depolama alanı olmaması

• Yükleme hızının yavaş olması

• Sosyal medya uygulamasının eski sürümünün kullanılması

• Beyaz ekran sorununu yalnızca başkasının profilini ziyaret ettiğiniz zaman görüyorsanız kişinin hesabı muhtemelen devre dışı bırakılmıştır. Hesabı devre dışı bırakmasına ek olarak kullanıcı adını değiştirmiş veya sizi sosyal medya platformu üzerinden engellemiş olabilir. Sorununuzun bununla herhangi bir bağlantısının olmadığından emin olmak için başka bir sosyal medya kullanıcısının (örneğin takip ettiğiniz bir sosyal medya kullanıcısının) profilini ziyaret etmeyi deneyebilirsiniz.

Instagram Beyaz Ekran Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Instagram kullanıcılarından önceden gelen geri bildirimlere göre Instagram’ın masaüstü sürümünde oturum açtıktan sonra akıllı telefonunuzu kullanarak sosyal medya uygulamasında oturum açarsanız bu sorun büyük bir çoğunlukla düzeliyor ancak kullanıcıların şikâyetlerine bakılırsa bu yöntem her zaman işe yaramayabiliyor. Bu çözüm yolu sizde işe yaramadıysa sosyal medya uygulamasının masaüstü sürümünü açın, hesabınızın şifresini değiştirin ve akıllı telefonunuzda tekrardan giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

Instagram şifresini değiştirmek, sosyal medya platformundaki hesabınızın diğer tüm cihazlardan kapatılmasını ve akıllı telefonunuzdaki uygulama üzerinden hesabınıza yeniden giriş yapmanızı sağlar. Bu çözüm yöntemini denedikten sonra da sorun devam ediyorsa aşağıda sıraladığımız yöntemleri kullanabilirsiniz.

“Instagram’da ana sayfa gelmiyor” veya “Instagram uygulaması açılmıyor” gibi sorunları sık sık dile getiriyorsanız deneyebileceğiniz çözümler şunlardır:

• Uçak modunu kontrol edin.

• Instagram’ı en son sürüme güncelleyin.

• İnternet kalitesini kontrol edin.

• Ön belleği temizleyin.

• Telefonunuzu kapatıp açın.

• Sosyal medya uygulamasını kapatmaya zorlayın.

• Sosyal medya uygulamasını kaldırıp yeniden yükleyin.