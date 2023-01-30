Screen Recorder APK - Ekran Kaydedici
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 15.00 MB
- Üretici Hecorat
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Screen Recorder APK, android ekran kaydı uygulamasıdır. Android ekran kaydedici, ücretsiz yüksek kalitede sınırsız kayda imkan verir ve rootsuz çalışır.
Screen Recorder APK, android kullanıcılarına rootsuz ekran videosu kaydetme konusunda yardımcı olan bir mobil ekran videosu çekme uygulamasıdır.
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AZ Screen Recorder APK, Android telefonu rootlamadan video çekimi yapma özelliğini kullanıcılara sunuyor. Bu sayede cihazınız garanti dışı kalmadan onun üzerinden videolar kaydedebiliyorsunuz.
Tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz AZ Screen Recorder ile depolama alanınız el verdiğince sınırsız sürede videolar kaydedebilirsiniz. Bu videolara watermark veya dijital imzalar da eklenmemekte. Uygulamanın aynı türdeki benzer uygulamalardan farklı ise video kaydını durdurup devam edebilmenize izin vermesi. AZ Screen Recorder bütün kayıt işlemlerini Android cihazınız üzerinden gerçekleştiriyor ve telefonunuzu veya tabletinizi bilgisayarınıza bağlamanızı gerektirmiyor.
Meteryal tasarımını kullanan AZ Screen Recorder kolay anlaşılır bir arayüze sahip. Uygulama içerisinden video kayıt ayarlarını da yapabiliyor, video kalitesini ve diğer kayıt seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz.
Screen Recorder Özellikleri
- Ekran Kaydı: AZ Screen Recorder APK, kararlı ve akıcı ekran kaydı sağlar. Bu Android ekran kaydedici ile popüler mobil oyun videolarını kolayca kaydedebilir, aileniz ve arkadaşlarınızla yaptığınız görüntülü görüşmeleri kaydedebilirsiniz. Bu ücretsiz ekran kaydedici, Android 10 ile birlikte dahili ses kaydını destekler. Oyun ekranını yüksek kalitede (1080p 60fps’ye kadar) kaydetmeyi de destekler. Video kaydı alırken ekranın ufak bir bölümünde kendi yüzünüzü de göstermek istiyorsanız, bu ekran kaydediciyi kullanabilirsiniz. Dahili ses kaydı, harici sesle oyun kaydı, ekran kaydını durdurma/devam ettirme, ön kamera kaydı, GIF oluşturucu, kayan pencere ve bildirim çubuğundan ekran kaydı kontrolü, kayıt esnasında ekran çizim yapma, kaydedilen video ve ekran görüntülerini WiFi üzerinden bilgisayara aktarma gibi harika ücretsiz özellikler sunar.
- Video Düzenleyici: Cihaz ekranını kaydettikten sonra videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Videoyu GIF’e dönüştürme, video kırpma, video birleştirme, videoya müzik ekleme, video döndürme, video sıkıştırma, ses düzenleme gibi işlemleri uygulamadan ayrılmadan yapabilirsiniz.
- Canlı Yayın: AZ Screen Recorder’ın canlı yayın özelliğiyle ekranınızı YouTube, Facebook, Twitch ve diğer platformlara aktarabilirsiniz. AZ Screen Recorder, kolayca canlı yayın yapmanıza yardımcı olmak kulanışlı özellikler sunar. Yayın çözünürlük ayarları istediğiniz kalitede yayın yapmanızı sağlar. Canlı yayın sırasında dilerseniz yüzünüzü gösterebilirsiniz.
- Ekran Görüntüsü Alma ve Resim Düzenleme: AZ Screen Recorder, ekran video kaydediciden fazlasıdır. Ekran görüntüsü çekebilir ve görüntüleri düzenleyebilirsiniz. Tek dokunuşla kolayca ekran görüntüsü alabilir, görüntüleri birleştirmek/kırpmak için uygulama içi görüntü düzenleme araçlarını kullanabilir, ekran görüntülerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Birkaç görüntüyü tek bir görüntüde birleştirme, görüntülerde istenmeyen kısmı çıkarma, görüntüde göstermek istemediğiniz alanları pikselleştirme/bulanıklaştırma, yazı ekleme, üzerine çizme gibi düzenleme özellikleri mevcuttur.