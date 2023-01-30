Screen Recorder APK - Ekran Kaydedici

Screen Recorder APK, android ekran kaydı uygulamasıdır. Android ekran kaydedici, ücretsiz yüksek kalitede sınırsız kayda imkan verir ve rootsuz çalışır.

Erkan Calp - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Screen Recorder APK, android kullanıcılarına rootsuz ekran videosu kaydetme konusunda yardımcı olan bir mobil ekran videosu çekme uygulamasıdır.

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AZ Screen Recorder APK, Android telefonu rootlamadan video çekimi yapma özelliğini kullanıcılara sunuyor. Bu sayede cihazınız garanti dışı kalmadan onun üzerinden videolar kaydedebiliyorsunuz.

Tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz AZ Screen Recorder ile depolama alanınız el verdiğince sınırsız sürede videolar kaydedebilirsiniz. Bu videolara watermark veya dijital imzalar da eklenmemekte. Uygulamanın aynı türdeki benzer uygulamalardan farklı ise video kaydını durdurup devam edebilmenize izin vermesi. AZ Screen Recorder bütün kayıt işlemlerini Android cihazınız üzerinden gerçekleştiriyor ve telefonunuzu veya tabletinizi bilgisayarınıza bağlamanızı gerektirmiyor.

Meteryal tasarımını kullanan AZ Screen Recorder kolay anlaşılır bir arayüze sahip. Uygulama içerisinden video kayıt ayarlarını da yapabiliyor, video kalitesini ve diğer kayıt seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz.

Screen Recorder Özellikleri