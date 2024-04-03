Instagram Blend Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Instagram’a gelen yeni özelliklerin ardı arkası kesilmiyor. Güncellemelerle ilgili paylaştığı sızıntılarla bilinen Alessandro Paluzzi geçtiğimiz günlerde ‘Blend’ özelliği ile ilgili ilk bilgileri paylaştı.

Eğer siz de Instagram’da beğendiğiniz reels içeriklerini sık sık arkadaşlarınıza gönderiyorsanız bu özelliğe bayılacaksınız! Instagram akışınıza yeni bir soluk getirecek Blend özelliği ile detayları öğrenmek için içeriğin devamını okuyun!

Instagram Blend Nedir?

Alessandro Paluzzi’nin yaptığı paylaşıma göre Instagram’da önerilen reels içerikleri ile ilgili yeni bir güncelleme yolda! Kullanıcıların birbirine reels içerikleri göndermesinden yola çıkılarak geliştirilen bu özellik kullanıcı deneyimini olumlu etkileyecek gibi gözüküyor.

Henüz test aşamasında olan özellik, reels videoları için özel bir karıştırma seçeneği sunuyor. Algoritmaya farklı bir şekilde müdahale edecek olan Blend özelliği kişilere özel deneyimler sunacak.

Size önerilen reels içeriklerini belli kriterlere göre karıştırarak sıralayacak olan Blend, kişilerin birbirine gönderdiği içerik türlerine benzer içeriklerin akışa düşmesini sağlayacak.

Örneğin, birbirinize fitness ve sağlıklı yaşam konulu içerikleri gönderdiğiniz bir arkadaşınızı Blend’e davet ettiğinizde ikinizin de ilgilendiği bu tip ortak alanlarla ilgili daha çok içerik karşınıza çıkmaya başlayacak.

#Instagram is working on Blend: #Reels recommendations based on reels you've shared each other and your reels interests 👀



ℹ️ Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 28, 2024

Instagram Blend Nasıl Kullanılır?

Henüz kullanıma açılmamış olan bu özellik farklı kullanıcılarla deneyimlenebiliyor olacak. Yani bir arkadaşınızla oluşturduğunuz Blend’de spor ve sağlıklı yaşam temalı içerikler ön plandayken başka bir arkadaşınızla ebeveynlik temalı bir Blend’e sahip olabilirsiniz.

Tabi, bu konular sizin ilgi alanlarınıza göre değişiklik gösterebilir. Bahsi geçen konular sadece birer örnek. Spor, teknoloji, kişisel gelişim, eğitim, ilişkiler, mizah ve daha birçok farklı konuda arkadaşlarınızla paylaştığınız içeriklere göre yeni Blend’ler oluşturabilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için istediğiniz bir arkadaşı Blend’e davet etmeniz gerekiyor. Davet kabul edildikten sonra yeni bir akış penceresinde ikinizin de ilgi alanına uyan içerikler sıralanmaya başlıyor.

Oluşturduğunuz bir Blend’den istediğiniz zaman çıkma imkânınız var. Artık ilgilenmediğiniz konular veya ilginizi çekmeyen içerikler ile karşılaştığınızda bu özelliği kullanmaya hemen son verebiliyorsunuz.

Sosyal medya platformlarının birçoğunda olduğu gibi Instagram’da da kullanıcılara yeni deneyimler yaşatmak amacıyla farklı özellikler geliştiriliyor. Blend de bunlardan birisi. Peki, siz bu özelliği nasıl buldunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!