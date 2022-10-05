RAR APK, WinRAR tarafından Android için geliştirilmiş güçlü bir dosya sıkıştırma ve açma uygulamasıdır.

Erkan Calp - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler dosya sıkıştırma ve açma yazılımının arkasındaki isim WinRAR tarafından geliştirilen RAR APK uygulaması ile Android akıllı telefonunuzdaki arşiv dosyalarını kolaylıkla açabilir, hasarlı rar ve zip dosyalarını onarabilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ve farklı formatlardaki sıkıştırılmış dosyaları kolaylıkla açabilen WinRAR APK yazılımının Android için geliştirilmiş sürümünde RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7Z, ISO, ARJ türündeki birçok dosyayı mobil cihazınızdan açabiliyorsunuz.

RAR APK İndir

Arayüz basit olsa da kötü durması pek hoş değil. Fakat, bir sıkıştırma uygulamasında çok bir şey beklememek gerektiğinide söylebiliriz. Birçok dil desteği sunan RAR APK Türkçe diline de yer vermesi hoş bir şey. Android için dosyaların hızlı bir şekilde açılması veya sıkıştırılması oldukça önemli oluyor. Özellikle büyük dosya boyutlarının gönderilmesinde RAR APK oldukça avantajlı konumda.

Birçok sıkıştırma uygulamasının yanı sıra WinRAR APK en iyi mobil dosya sıkıştırma uygulamaları arasında yer aldığını söylemeden geçmeyelim. Dosyalarınızın hasarlı olup olmadığını kontrol edebiliyor, şifre koyabiliyor ve daha birçok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bilgisayar versiyonu WinRAR olarak geçen program ücretli olsa dahi ücretsiz olarakta hem bilgisayarda hem mobil cihazlarda kullanıldığını söylemek isteriz. Siz de mobil cihazlarda dosya sıkıştırma işlemi yapmak istiyorsanız WinRAR APK uygulamasını cihazınıza indirip kullanabilirsiniz.