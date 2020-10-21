Instagram Fotoğraf Boyutları Nelerdir? Günümüzün en aktif sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram, diğer tüm sosyal medya platformlarında da olduğu gibi kendine özgü bazı gönderi boyutlarına sahip. Bu yazımızda Instagram Görsel Boyutları 2020 hakkında merak edilen tüm detaylara daha yakından göz atacağız.

Eğer Instagram'da paylaşmak için tam uyumlu bir görsel ya da video hazırlamak istiyorsanız ancak başlamadan önce gönderi boyutlarına bakmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Hemen aşağıda yer alan listede mevcut gönderi ve görsel boyutlarını görebilir ve içeriklerinizi bu ölçüler dahilinde hazırlayabilirsiniz.

Ufak bir ön hatırlatma olarak burada yer alan ölçüler 2020 yılına göre düzenlenmiş en güncel ve modern ölçülerdir. Yani bu boyutlara bağlı kalmanız halinde tam uyum sağlayabileceğinizden şüpheniz olmasın.

Instagram Görsel Boyutları - 2020

İşte 2020 yılının güncel Instagram Görsel Boyutları:

Profil Fotoğrafı Boyutu: 110 x 110

Kullandığınız profil fotoğrafı direkt olarak sizi anlatır ve bu görselin kare boyutlarda olması gerekiyor. Tam da bu noktada önerilen profil fotoğrafı boyutu 110 x 110 olarak açıklanıyor. Öte taraftan 1:1 kuralına uyan kare tüm görselleri, minimum ölçüden büyük olması kaydı ile, kullanabilirsiniz.

Kare Gönderi Boyutu: 1080 x 1080

Tabii bu noktada merak edilen detaylardan birisi de paylaşılan gönderilerdeki fotoğraf boyutları. 2020 yılı itibarıyla kullanmanız gereken gönderi boyutu 1080 x 1080 olarak belirlenmiş durumda. Eğer bu ölçülerden farklı bir gönderi paylaşmak isterseniz, gönderinizin kenarları kesilecektir.

Dikey Gönderi Boyutu: 1080 x 1250

Eğer Instagram'a dikey görüntüler yüklemek istiyorsanız, kullanmanız gereken boyutlar 1080 x 1250 olarak belirlenmiş durumda. Dikey gönderilerde bu orantıya sahip olmalısınız.

Yatay Gönderi Boyutu: 1080 x 566

Eğer Instagram'a yatay görüntüler yüklemek istiyorsanız, kullanmanız gereken boyutlar 1080 x 566 olarak belirlenmiş durumda. Yatay gönderilerde bu orantıya sahip olmalısınız.

Hikaye Boyutu: 1080 x 1920

Eğer Instagram'a hikaye atmak istiyorsanız 1080 x 1920 boyutlarında bir tasarım hazırlamanız gerekecek. Daha kısa bir şekilde 9:16 kuralına bağlı kalmalısınız. Ufak bir hatırlama olarak atacağınız videonun ya da fotoğrafın boyutu 4 GB'ı geçmemeli.