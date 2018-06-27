Instagram Sessize Alma (Mute) Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instagram, sessize alma (mute) özelliğini hem Android hem de iPhone kullanıcıları için sunuyor. Instagram sessize alma, bildirimler ve DM ile sınırlı değil. Kişi ve hikayeleri de sessize alabiliyorsunuz. Bu blog yazımızda Instagram’da kişiyi ve hikayeyi sessize alma nasıl yapılır? adım adım anlatıyoruz.

Facebook ve Twitter’da olduğu gibi Instagram'da da sessize alma (mute) özelliği var. Takibe aldığınız, paylaşımları son dönemde ilginizi çekmeyen kişileri takip listenizden çıkarmadan sessize alabiliyorsunuz. Sessize aldığınız profilin paylaştığı gönderiler artık ana akışta karşınıza çıkmıyor. Kişinin gönderilerinin yanı sıra hikayelerini de sessize alabiliyorsunuz. Takipten çıkmadan gönderi gizlemenin en kolay yolu olan sessize alma özelliği Android ve iPhone’da aynı şekilde kullanılıyor.

Instragram Kişiyi ve Hikayeyi Sessize Alma (Mute):

Instagram’da kişiyi takipten çıkmadan gönderilerini engellemek, diğer bir deyişle sessize almak için izlemeniz gereken adımlar çok basit:

Instagram’da sessize almak istediğiniz kişinin profiline girip sağ üst köşeden üç noktaya dokunarak açılır menüye ulaşıyorsunuz. Burada Sessize Al’a dokunuyorsunuz. Veyahut kişinin profiline gitmeden de sessize alabiliyorsunuz. Bunun için ana akışınızda kullanıcı adının yanındaki üç noktaya ardından Sessize Al’a dokunuyorsunuz.

Kişinin tüm paylaştıklarını görmek istemiyorsanız, “Gönderileri Sessize Al”, kişinin sadece hikayelerini görmek istemiyorsanız, “Hikayeyi Gizle”, kişinin tüm paylaştıklarını görmek istemiyorsanız, “Gönderileri ve Hikayeyi Sessize Al”a dokunuyorsunuz.

Instagram sessize alma özelliğinin kullanımı bu kadar basit!

Instagram Bildirimleri Sessize Alma:

Instagram bildirimleri sessize almak içinse yapmanız gereken şey, Android telefon kullanıyorsanız Ayarlar - Uygulamalar - Instagram - Uygulama Bildirimleri - Sese İzin Ver’i kapatmak. iPhone kullanıyorsanız Ayarlar - Bildirimler - Instagram - Sesler’i kapatmak.

Instagram DM Sessize Alma:

Instagram DM'leri sessize almak için izlemeniz gereken adımlar da şöyle: Direct’i açmak ve sessize almak istediğiniz kişinin üzerine dokunup Mesajları Sessiz Al’ı seçmek.