Instagram Videoları Donuyor, Çözümü Nedir?

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan videoların donması nedeniyle pek çok kişi, Instagram videoları donuyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını arıyor. Peki, can sıkıcı problem nasıl düzeltilir?

Bu rehberde Instagram'da video donma sorunu için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, söz konusu problemin düzelmesine yardım edebilir.

Instagram Videoları Donuyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Instagram sunucularını kontrol edin.

Telefonu kapatıp açın.

Instagram'ın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı güncelleyin.

VPN yazılımını geçici olarak kapatın.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Instagram videoları kasıyor ise uygulanabilecek yöntemleri açıkladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Instagram videoları takılıyor ise ilk olarak internet bağlantısını kontrol edin. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesini öğrenebilirsiniz. Bağlantıda sorun varsa modemin güç butonuna basarak kapatın. 10 saniye civarı bekledikten sonra modemin güç butonuna tekrar basarak açın.

Instagram Sunucularını Kontrol Edin

Sosyal medya platformunun sunucularında yer alan bir problem, uygulamada çeşitli sorunların yaşanmasına yol açabilir. Bu sebepten ötürü Down Detector üzerinden Instagram sunucu durumunu kontrol edebilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

Instagram'ın sunucularında herhangi bir problem görünmüyorsa akıllı telefonu kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra sosyal medya uygulamasına girin ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Instagram'ın Önbelleğini Temizleyin

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Instagram'ı seçin.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Uygulamayı Güncelleyin

Uygulayabileceğiniz yöntemler arasında Instagram'ı güncellemek de yer alıyor. Bu işlem için Play Store ya da App Store'u açın ve sosyal medya uygulamasının sayfasını ziyaret edin. Eğer yeni bir güncelleme varsa "Güncelle" butonuna basın.

VPN Yazılımını Geçici Olarak Kapatın

VPN yazılımı kullanıyorsanız geçici olarak kapatmayı deneyin. Kapatma işleminin ardından sosyal medya uygulamasını açın ve ardından problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Listede yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde sorun devam ediyorsa görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını silip yeniden yüklemeyi deneyin. Bu işlem için telefonun ayarlar menüsüne girin ve Uygulamalar kategorisini açın.

Bir sonraki adımda Instagram'ı seçin ve ardından "Sil" butonuna basın. İşlem tamamlandıktan sonra uygulamayı tekrar yükleyin.

Bu rehberde Instagram videoları kasıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.