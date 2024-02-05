Instagram Flipside Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Instagram kullanıcı deneyimini iyileştiren ve profilinizi kişiselleştirme seçenekleri sunan yeni bir özellik üstünde çalışıyor. Flipside isimli bu özellik şu an için test aşamasında. Bir süre önce uygulamaya eklenen ‘yakın arkadaşlar’ ile benzer bir işleyişe sahip.

Sadece seçtiğiniz arkadaşlarınızın görebileceği bir profil düşünün. Üstelik bunun için ayrı bir hesap oluşturmanıza gerek kalmıyor. Peki, tam olarak ‘Flipside’ özelliği nedir? Nasıl kullanılır? İşte detaylar!

Instagram Flipside Özelliği Nedir?

Instagram’ın sunduğu yeni özellik kapsamında başka bir hesap açmadan alternatif bir profil oluşturabileceksiniz. Bu profil sadece yakın arkadaşlarınız tarafından görüntülenebiliyor olacak.

Yakın arkadaşlar seçeneği ilk olarak hikayeler için kullanılmıştı. Herkesin görmesini istemediğiniz, sadece yakın arkadaşlarınızın erişebildiği bu hikayeleri her zamanki gibi paylaşıma hazır hale getirdikten sonra paylaşılacak kişilerden yakın arkadaşları seçmeniz yeterli oluyordu.

Flipside özelliği kullanıma açıldığında alternatif profilinizi özelleştirerek kullanabileceksiniz. Böylece hesabınızda daha kişisel ve özel bir deneyime sahip olabileceksiniz.

Instagram Flipside Özelliği Nasıl Kullanılır?

Test aşamasında olan bu özellikle ilgili paylaşılan görsellere göre sayfanın alt kısmına yeni bir buton eklenecek. Bu switch butonu sayesinde alternatif hesabınıza kolayca geçiş yapabileceksiniz.

Flipside hesabınızda bulunan alternatif profilin biyografisini, profil resmini istediğiniz gibi düzenleyebileceksiniz. Gönderi yayınlarken de hangi profilde paylaşım yapmak istediğinizi seçmeniz gerekecek.

Normal akış görünümünün yanı sıra bu özelliğin kullanıldığı paylaşımları takip etmek için ‘Flipside’ akışına göz atmanız gerekecek. Yani, büyük bir olasılıkla arkadaşlarınızın alternatif hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ana akışta görüntülenmeyecek. Yeni bir sekmede hepsi bir arada sıralanacak.

Tek hesap üzerinden kullanacağınız bu özellikte birden fazla şifreyi aklınızda tutma zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Tek şifre ile açtığınız hesaptan alternatif hesabı kolayca yönetebileceksiniz.

Yeni özellik test aşamasını başarılı bir şekilde tamamlar ve kullanıcılardan olumlu geri bildirimler alınmasını sağlarsa daha geniş bir kitlenin kullanımına açılacak. Yakın zamanda bu testin sonuçlanması ve özelliğin dünya çapında kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

Peki, siz bu özelliği nasıl buldunuz? Instagram’da daha özel bir deneyim vadeden Flipside sizce kullanışlı ve gerekli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.