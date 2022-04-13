Instagram Ne Kadar Veri Kullanıyor, Veri Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Mobil veri kullanımı hızla artıyor. Her ay kişi başına bir gigabayttan fazla veri tüketmek artık olağanüstü bir durum değil. Ancak, günlük hayatta en çok kullandığımız sosyal mecralardan biri olan Instagram'ın ne kadar veri harcadığını biliyor musunuz? Özellikle Hikayeler güncellemesinden sonra internetinizi çok fazla harcamaya başlayan bir uygulama olan Instagram'ın ne kadar verinizi kullandığını tam olarak bilemeyiz. Çünkü siz Instagram'da video izlemeyi daha çok seviyorsanız, kısa sürede internet paketinizi bitirebilir.

Araştırmacılar tarafından yapılan tahminlere göre, bir saat Instagram'a göz atmak 100 MB'lık mobil veriyi kullanabilir. Çok fazla gibi durmuyor ancak bunu her gün yaparsanız ayda 3 GB internet harcarsınız. Ayrıca bir saat içerisinde 100 MB harcarsınız diye sabit bir durum yok. Ancak, 3-4 hikayeye göz atarak, 1-2 video izleyerek bu rakama bir saat içerisinde ulaşmak hiç zor değil.

Instagram Ne Kadar Veri Kullanıyor?

Instagram tarafından açıklanan bir raporda, 40 veya daha fazla resim yaklaşık bir megabayt harcıyor. Ayrıca Instagram'a yüklediğiniz her fotoğraf için yaklaşık 2 ila 4 MB veriyi kullanmayı göz önüne almalısınız.

Instagram Instagram Windows 10 PC: Instagram'ı bilgisayarda kullanmak isteyenler için masaüstü uygulamasıdır.





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Geçtiğimiz 12 ay boyunca, kurumsal güvenlik ve veri yönetimi şirketi Wandera uzmanları, geçen yılın Ağustos ayında Instagram Hikayelerinin başlatılmasından bu yana, kullanıcıların bu özellik piyasaya sunulmadan öncesine oranla yüzde 71.5 daha fazla veri tükettiğini keşfetti. Instagram'ın Hikayeler bölümüne yüklediğiniz bir video 10-15 MB veri kullanıyor. Ancak fotoğraf yüklemenin veya boomerang'lı paylaşım yapmanın en fazla 4-10 MB harcadığı ifade ediliyor.

Instagram Veri Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Mobil verilerinizi boşa harcamakla suçlanan bir dizi uygulama arasında, muhtemelen eski arkadaşınız Instagram'ı asla düşünmeyeceksiniz. Demek istediğim, nasıl suçlu olabilir? Sadece resimler, değil mi? Üzerinde bazı filtreler olan yüzlerce resim... Resimler ve bazen video. Peki ya izniniz olmadan oynatılan video akışlarına ne demeli? Kupanın elinizden kayıp gittiğini fark etmeden kırılma sesini duydunuz değil mi? Kahve her yere dökülüyor... Merak etmeyin.

Neyse ki, Instagram'ın size söylemekten asla çekinmediği ama bir sır gibi gizlediği bir detayı sizlerle paylaşacağız. Uygulamada hücresel veri kullanımını kontrol etmek için bir mod var. Daha Az Veri Kullan düğmesini açmanız tüm bu kargaşaya son noktayı koymak için yeterli olacak. Hatta cideolar artık mobil ağınız üzerinden otomatik olarak önceden yüklenmeyecek. Hemen aşağıdan bu özellikten nasıl yararlanabileceğinizi adım adım uygulayarak öğrenebilirsiniz.

Instagram ana sayfasında yer alan Profil'e dokunun ve sağ üstteki Ayarlar simgesine tıklayın.

Ayarlar'dan aşağıya doğru ilerleyin ve Hücresel Veri Kullanımı'na dokunun.

Daha Az Veri Kullan'a dokunun.

Artık daha az Instagram verisi kullanıyorsunuz! Tebrikler.

Bir Android cihazınız varsa, veri tasarrufu ayarını kullanmayı seçtikten sonra, Instagram'ın size ne zaman yüksek çözünürlüklü medya göstereceğini de seçebilirsiniz. Instagram'ın size yüksek çözünürlüklü medyayı ne zaman göstereceğini seçmek için aşağıdaki talimatları izleyin,

Yüksek Çözünürlüklü Medya'ya ve ardından şu seçeneklerden birini seçin.

Asla: Instagram size asla yüksek çözünürlüklü medya göstermez.

Yalnızca WiFi: Instagram, yalnızca cihazınız WiFi'ye bağlıysa size yüksek çözünürlüklü medya gösterir.

Hücresel + WiFi: Instagram, cihazınız hücresel veriye veya WiFi'ye bağlı olduğunda size yüksek çözünürlüklü medya gösterir.

Son olarak daha az veri kullanmayı seçerseniz videoların hücresel bağlantı üzerinden yüklenmesi daha uzun sürebilir. Bu ayarı kullanmayı seçmek, WiFi kullanırken Instagram'ın çalışma şeklini etkilemez. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.