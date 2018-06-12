İnternet Servis Sağlayıcılarının Kampanyalı Verdiği Modemler Tercih Edilmeli Mi?

İnternet servis sağlayıcılarının kampanyalarının hemen hemen hepsinde "Modem içerisinde", "Modem Bedava" gibi başlıkları görmek mümkün. Paket dahilinde verilen bu modemleri almak ne derece mantıklı? Verilen bu modemler piyasadaki diğer ürünlere nazaran fiyat/performans ölçeğinde ne derece iyi? Gelin bu yazımızda bunları biraz irdeleyelim ve kampanya dahilinde verilen modemleri masaya yatıralım!

'Modem Bedava' Sloganına İnanmayın! Hiçbir Firma Size Ücretsiz Modem Hediye Etmez!

Olayın detayına inmeden önce yüzeysel düşünerek basit bir hesap yapalım. Paket dahilinde verilen modemlerin satış fiyatı ortalama 200-250 ₺. Normal bir abonelik bedelinin aylık fatura tutarının 50-55 ₺ olduğunu düşürsek firma size ücretsiz modem verecek olursa yaklaşık 4-5 ay tek kuruş kazanamayacaktır. Böyle bir şey pratikte mümkün mü? Elbette hayır.

"Modem bedava", "Modem Ücretsiz" gibi sloganları hedef kitlenin bir PR stratejisi olup, tek amacı sunduklar hizmeti size daha dolgun göstererek sizleri satın almaya teşvik etmektir. Nitekim bu tür kampanyaların küçük küçük puntolarla yazılan alt metinlerini okuduğunuz zaman modem ücretinin aylık olarak faturaya yansıtılacağını veya cayma durumunda modem bedelinin fahiş bir fiyata faturaya yansıtılacağını göreceksiniz.

Yani anlayacağınız modem bize anlatıldığı üzere hediye edilmiyor. Modemin bedeli aylık faturamızda fazlasıyla yansıtılıyor ve internet aboneliğiyle beraber modemi de satın almış oluyoruz.

Servis Sağlayıcıların Verdiği Modemler Kaliteli Midir?

Hakkı teslim etmek gerekirse servis sağlayıcılar garantisiz hiçbir ürünü paket dahilinde sunmazlar. Servis sağlayıcıdan bir modem aldıysanız en az 2 - 3 yıl garantisi bulunur ve bozulma durumunda hemen onarılır veya yenilenir.

Kalite konusu göreceli bir kavram olduğundan net bir şey söylemek doğru olmaz. Şu bir gerçek ki paket dahilinde sunulan ürünler üst sınıf zirve cihazlar değildir ama asgari oranda işimizi görür. Bazı servis sağlayıcılar popüler markaları tercih ederken bazıları ise pek hoşnut olunmayan ürünleri verebiliyor.

Bazı servis sağlayıcılar ise üretici ile anlaşarak kendi logosunun bulunduğu modemleri ürettirmekte. Aslında en sıkıntılı cihazlar bunlar.Hem yazılımında (firmware) hem donanımında 'değiştirilme' olan bu cihazlarda pek çok işlevi gerçekleştirmemize izin verilmiyor. Öyle ki cihazı başka servis sağlayıcıda kullanmak için [email protected] şeklinde olan kullanıcı adı kısmının @firma kısmını dahi değiştirebilmek için tabiri caizse kırk kapıdan geçmek gerekiyor! DNS değiştirme, port açma gibi temel kullanıcı işlevlerinin bu tip bazı cihazlarda engellenmiş olması son kullanıcıyı çileden çıkartabiliyor.

Sonuç Olarak Servis Sağlayıcılarının Kampanya Dahilinde Verdiği Modemleri Tercih Etmeli Miyiz?

Benim kanaatim tercih 'etmemenizdan' yana. Çünkü aynı ürünü piyasadan daha ucuza bulabileceğiniz gibi, makul ücretlerle çok daha iyi bir cihazı da satın alma şansınız var. Modemsiz bir tarife satın aldığınız için olası bir cayma durumunda cihaz bedelinin astronomik bir şekilde son faturaya yansıtılması riskini de bertaraf etmiş olacasınız böylelikle.

Piyasadan alacağınız operatör logosu bulunmayan ürünler de işlem kısıtlama ve değiştirilmiş firmware'ler olmayacağı için cihazınızı dilediğiniz gibi kişiselleştirebileceksiniz. Bu yüzden internet aboneliği satın alırken "Modem istemiyorum" talimatı vererek modemsiz tarifeleri tercih edin. Hem size verilen değil sizin belirlediğiniz bir cihazı kullanmış olun hem de aylık faturanız daha düşük olsun.