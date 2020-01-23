İnternetin Öğrenme Şeklimiz Üzerindeki Olumlu Etkileri

Hayatlarımız internet ile birlikte çok farklı bir yöne ilerledi. İnternet sayesinde birbirimizle iletişim kurmamız inanılmaz kolaylaştı, sosyal medya platformları kuruldu ve işletmelerin müşterilere çok uzun zaman önce hayal bile edemeyecekleri sayıda ürün ve hizmet satmalarını sağlandı.

İnternet eğlenme şeklimizin üzerinde de büyük farklılıklara neden oldu. Filmler ve diziler artık sadece bir iki tıklama sonucunda izlenilebilir hâle geldi, birbirinden çeşitli video oyunları ve sosyal medya platformları boş vakitlerimizi değerlendirmek için bize yeni bir yol sundu.

Tüm bu değişikliklerin kendince olumlu ve olumsuz yanları vardır. Dijital alandaki gelişmeler, birçok yeni öğrenme yönteminin kapısını araladı ve bu geleceğe dair umut verici bir tablo sunmaktadır. Tabii ki bu bize internet tabanlı öğrenmenin tamamen kusursuz olduğunu söyletmek için yeterli değildir ancak genel olarak daha fazla şekilde öğrenme fırsatı verir, bizi geleceğin zorlukları ile başa çıkmak için daha akıllı ve hazır hâle getirmektedir.

Bu yazıda, internetin öğrenme şeklimiz üzerindeki etkilerini öğreneceksiniz. İşte, internetin öğrenme şeklimiz üzerindeki olumlu etkileri!

1. İnternet, Kendi Kendine Öğrenmeyi Kolaylaştırdı

İnternetin öğrenme şeklimiz üzerindeki etkileri arasında en bilindik şey internetin kendi kendine öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Bilgilere internet sayesinde artık daha hızlı bir şekilde ulaşıldığını zaten biliyorsunuz. Belirli bir konu hakkında fikir sahibi olabilmek için artık kitaplar arasında kaybolmanız gerekmiyor.

2. İnternet, Uzaktan Öğrenme İmkânı Sağladı

İnternet, kullanıcılara uzaktan öğrenme imkânı da sağladı. İnsanlar internetten önce bir şeyler hakkında bilgi toplamak için okul, eğitim merkezi, kütüphane ve benzeri yerlerde toplanırdı ama internetten sonra bir şeyler öğrenmek için bulunduğumuz yerde sadece bir internet bağlantısının olması yeterli oldu.

3. İnternet, Öğrenmenin Zamanını Değiştirdi

İnternet, öğrenme biçimimiz üzerinde büyük farklılıklara neden oldu. İnternetten sonra bir konu hakkında öğrenmek istenilenler sadece bir iki tıklama sonucunda elde edilebilir oldu ve bunu yapmak için belirli bir zaman limiti bulunmuyor. İnternet bağlantısı olduğu sürece nerede olursanız olun öğrenmek istediklerinize ulaşmak sadece bir tık uzaklıkta sizi bekliyor.

4. İnternet, Mesleki Gelişime Büyük Katkılarda Bulundu

Mesleki gelişim insanlar için çok önemli. İyi şirketler, çalışanlarına yatırım yapmak ve işlerinde daha iyi olmalarına yardımcı olmak için yapacaklarını çok iyi bilmektedir. İnsanlar alanlarında büyümek isterler. İnternet ise insanların bu sorununu ortadan kaldıracak, onlara büyük faydalar temin edecek kaynaklar sunmaktadır.

5. İnternet, İş Birliğini Artırdı

İnternetin iletişim becerilerimizin üzerindeki etkisinin hemen hemen herkes farkındadır. Bir kişi ile iletişim kurmak için tek yapmamız gereken bu kişinin telefon numarasını yazmak ve aramaktı. Elbette ki iletişim kurmak sadece bununla sınırlı kalmadı.

Sosyal medya platformları, anlık mesajlaşma hizmetleri, ekip hâlinde çalışmaya teşvik ettirme amacıyla geliştirilen diğer tüm servisler, ekipler arasındaki iş birliğinin artmasına, işlerin daha düzenli bir şekilde sürdürülmesine ve bir şeyleri takım hâlinde öğrenmemize yardımcı oldu.