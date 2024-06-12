Yapay Zeka Özellikleri ile Etkileyen iOS 18 Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

iOS işletim sisteminin yeni sürümü ile beraber iPhone'lar heyecan verici yeniliklere kavuşuyor. Peki, iOS 18 nasıl indirilir ve yüklenir? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık.

WWDC 2024'te tanıtılan iOS 18 özellikleri nedeniyle kısa sürede ilgi odağı hâline geldi. En güncel yazılıma sahip olmak isteyen iPhone sahipleri, iOS 18 yükleme adımlarını merak etmeye başladı.

Teknoloji devi, etkinlik sona erdikten sonra "iOS 18 Developer Beta" olarak isimlendirilen bir sürüm yayınladı. iOS 18'in beraberinde getirdiği işlevleri deneyimleme fırsatı sunan beta versiyon ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor.

Yayınlanan versiyon henüz beta olduğundan dolayı uygulama çökmesi, uygulama açılmaması veya farklı bir sorun ile karşılaşabilirsiniz. Eğer bu tarz problemler ile karşılaşmak istemiyorsanız eylül ayında çıkması beklenen tam sürümü bekleyebilirsiniz.

Yeni sürümü yüklemek istiyorsanız rehberimizde yer alan adımlara geçmeden önce iPhone yedekleme işlemini yapmanız gerekiyor. Verilerinizi yedekledikten sonra iOS 18 indir adımlarına geçebilirsiniz.

iOS 18 Beta İndirme ve Yükleme Adımları

Telefonun ayarlar menüsünü görüntüleyin.

Genel kategorisine girin.

"Yazılım Güncelleme" bölümünü açın.

"iOS 18 Developer Beta" seçeneğini seçin.

"Şimdi Güncelle" butonuna basın.

"iOS 18 Developer Beta" görünmüyorsa telefonu kapatıp açın.

iOS 18 indirme işlemi için ilk olarak telefonunuzun yeni sürümü desteklemesi gerekiyor. Dolayısıyla yeni sürümü kullanabilmek için en az iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. nesil) veya üzeri bir modele sahip olmalısınız.

Eğer yeni sürüm ile uyumlu bir telefona sahipseniz indirme ve yükleme aşamalarına geçebilirsiniz. Öncelikle telefonunuzun ayarlar menüsünde yer alan Genel kategorisine girin ve ardından "Yazılım Güncelleme" bölümünü açın.

Bir sonraki adımda "iOS 18 Developer Beta" seçeneğini seçin. Son olarak "Şimdi Güncelle" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınızda yeni sürüm indirilip yüklenecektir.

Ayarlar sayfasında bu kategoriler görünmüyorsa telefondan "Apple Beta Software Program" web sayfasını ziyaret edin ve "Sign up" butonuna basın. Apple Beta Yazılım Programı için bir hesap oluşturabilir ve ardından yeni sürümü indirmeyi deneyebilirsiniz.

iOS 18 Boyutu Kaç GB?

iOS 18 beta sürümü 6,91 GB dosya boyutu ile sunuldu. Tam sürümün daha yüksek bir boyuta sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

iOS 18 Alacak iPhone Modelleri

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil ve üzeri)

Bu rehberde iOS 18 nasıl indirilir ve yüklenir sorularını yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak yeni sürümü yükleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.