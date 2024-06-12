Yapay Zeka Özellikleri ile Etkileyen iOS 18 Nasıl İndirilir ve Yüklenir?
iOS 18 nasıl indirilir ve yüklenir sorusunun yanıtını merak eden iPhone kullanıcıları için rehber hazırladık. İşte iOS 18 indirme ve yükleme adımları!
iOS işletim sisteminin yeni sürümü ile beraber iPhone'lar heyecan verici yeniliklere kavuşuyor. Peki, iOS 18 nasıl indirilir ve yüklenir? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık.
WWDC 2024'te tanıtılan iOS 18 özellikleri nedeniyle kısa sürede ilgi odağı hâline geldi. En güncel yazılıma sahip olmak isteyen iPhone sahipleri, iOS 18 yükleme adımlarını merak etmeye başladı.
Teknoloji devi, etkinlik sona erdikten sonra "iOS 18 Developer Beta" olarak isimlendirilen bir sürüm yayınladı. iOS 18'in beraberinde getirdiği işlevleri deneyimleme fırsatı sunan beta versiyon ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor.
Yayınlanan versiyon henüz beta olduğundan dolayı uygulama çökmesi, uygulama açılmaması veya farklı bir sorun ile karşılaşabilirsiniz. Eğer bu tarz problemler ile karşılaşmak istemiyorsanız eylül ayında çıkması beklenen tam sürümü bekleyebilirsiniz.
Yeni sürümü yüklemek istiyorsanız rehberimizde yer alan adımlara geçmeden önce iPhone yedekleme işlemini yapmanız gerekiyor. Verilerinizi yedekledikten sonra iOS 18 indir adımlarına geçebilirsiniz.
iOS 18 Beta İndirme ve Yükleme Adımları
- Telefonun ayarlar menüsünü görüntüleyin.
- Genel kategorisine girin.
- "Yazılım Güncelleme" bölümünü açın.
- "iOS 18 Developer Beta" seçeneğini seçin.
- "Şimdi Güncelle" butonuna basın.
- "iOS 18 Developer Beta" görünmüyorsa telefonu kapatıp açın.
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iOS 18 indirme işlemi için ilk olarak telefonunuzun yeni sürümü desteklemesi gerekiyor. Dolayısıyla yeni sürümü kullanabilmek için en az iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. nesil) veya üzeri bir modele sahip olmalısınız.
Eğer yeni sürüm ile uyumlu bir telefona sahipseniz indirme ve yükleme aşamalarına geçebilirsiniz. Öncelikle telefonunuzun ayarlar menüsünde yer alan Genel kategorisine girin ve ardından "Yazılım Güncelleme" bölümünü açın.
Bir sonraki adımda "iOS 18 Developer Beta" seçeneğini seçin. Son olarak "Şimdi Güncelle" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınızda yeni sürüm indirilip yüklenecektir.
Ayarlar sayfasında bu kategoriler görünmüyorsa telefondan "Apple Beta Software Program" web sayfasını ziyaret edin ve "Sign up" butonuna basın. Apple Beta Yazılım Programı için bir hesap oluşturabilir ve ardından yeni sürümü indirmeyi deneyebilirsiniz.
iOS 18 Boyutu Kaç GB?
iOS 18 beta sürümü 6,91 GB dosya boyutu ile sunuldu. Tam sürümün daha yüksek bir boyuta sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
iOS 18 Alacak iPhone Modelleri
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2. nesil ve üzeri)
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Bu rehberde iOS 18 nasıl indirilir ve yüklenir sorularını yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak yeni sürümü yükleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
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