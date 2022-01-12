iPhone 13 vs iPhone SE (2020): Hangisini Satın Almak Daha Mantıklı?

iPhone 13, Apple'ın mevcut amiral gemilerinden bir tanesi ve hala Pro ve Max modellerinin çok altında bir fiyata güçlü bir performans ve özellik birleşimi sunuyor kullanıcılarına. Yine de, Apple tüketicilerinin uygun fiyatlı cihaz seçimi iPhone SE (2020) olmaya devam ediyor. Şu anda en ucuz Apple markalı akıllı telefon olma özelliğini taşıyor iPhone SE (2020). Burada hangisinin daha iyi telefon olduğunu tahmin etmek biraz göreceli, ancak hangi telefon daha iyi değer sağlıyor buna cevap verebileceğimi düşünüyorum. İşte derinlemesine iPhone 13 vs iPhone SE (2020)

iPhone 13 vs iPhone SE (2020): Fiyat ve Bulunabilirlik

iPhone 13, 24 Eylül 2021'de, fiyatı 799 $ / 799 £ olan 128 GB'lık bir temel modelle geldi. Depolamayı 256 GB'a çıkarmak 899 ABD Doları / 879 ABD Doları / 1,519 ABD Doları tutarındayken, 1099 ABD Doları / 1079 ABD Doları / 1,869 ABD Doları size en iyi 512 GB modelini sunuyordu. 64GB iPhone SE (2020) 24 Nisan 2020'de çıkışını gerçekleştirdi.

Fiyatlar 64GB depolama için 399 $ / 419 £'dan başlıyordu, 128GB için ise 449 $ / 469 £ ödemeniz gerekiyordu. Ülkemizde iPhone 13 modellerine kolay erişim varken aynı şey iPhone SE (2020) için geçerli değil. Mağazalarda maaleef iPhone SE (2020) modellerini bulmak biraz zor olabiliyor.

iPhone 13 vs iPhone SE (2020): Tasarım

iPhone 13, Apple'ın eğrilere olan takıntısına bir son veren iPhone 12'nin görüntüsünde oluşturuldu. Buna karşılık, iPhone SE (2020), iPhone 8'in ikizi olarak tanımlanabilir. Cihaz 2.5D ekran yapısıyla kavisli kenarlara sahip. iPhone 13, iPhone SE (2020)'nin 138.4 x 67,3 x 7,3 mm'sine göre 146.7 x 71,5 x 7,65 mm ölçülerinde ve 148 g'a karşı 175 g ağırlığında. Bu yuvarlak gövdeyle birlikte, bu, iPhone SE'nin (2020) tek elle tutulması ve kullanılmasının iPhone 13'e göre çok daha kolay olduğu anlamına geliyor.

Diğer bir önemli tasarım farkı, biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinin seçimiyle ilgili. iPhone 13, Apple'ın Face ID sensörlerini barındıran iPhone X sonrası ekran çentiğini benimsiyor. iPhone SE ise ekranın hemen altında bir Touch ID sensörü barındırıyor. Touch ID sensörünün çıkarılması, Apple'ın ekranlarını kenarlara doğru iterek iPhone SE'de kolayca görülen büyük alnı ve çeneyi kaldırmasını sağladı.

iPhone 13 için bir başka kazanç IP68 derecesinden gelirken, iPhone SE (2020) daha düşük bir IP67 derecesiyle yetinmek zorunda kalan bir model. Suya karşı pek dayanıklı olduğu söylenemez.

iPhone 13 vs iPhone SE: Ekran

iPhone 13'ün fiziksel olarak iPhone SE'den (2020) daha büyük olmasının ana nedeni elbette çok daha büyük 6.1 inç ekrana sahip olması. 4,7 inçlik iPhone SE (2020) ekranı, modern standartlara göre oldukça derli toplu. Ancak iPhone 13'ün ekranı hemen hemen her yönden farklı bir seviyede.

iPhone 13 ekranı, iPhone SE'nin 1334 x 750'sine kıyasla 2532 x 1170'de çok daha keskin. İki ekranın tek ortak noktası, her ikisisin de 60Hz yenileme hızına sahip olması. Bu, daha yeni tasarımıyla iPhone 13'te çok daha az affedilebilir. Çünkü bu fiyata piyasaya sürülen neredeyse her 2021 Android telefon - ve hatta önemli ölçüde daha ucuz - daha yüksek yenileme hızı ekranına sahip.

iPhone 13 vs iPhone SE: Kameralar

iPhone 13, her koşulda iPhone SE'den (2020) çok, çok daha iyi çekim yapar. Her iki telefonda da 12 MP genişliğinde sensör var, iPhone 13'ler çok daha büyük ve daha gelişmiş sensörlere sahip. Kendisinden önceki iPhone 12'den yüzde 47 daha fazla ışık yakalayan 13, haliyle iPhone SE'den (2020) çok daha fazla ortam ışığı işleyebiliyor.

iPhone 13 ayrıca iPhone SE'nin f/1.8 eşdeğerine kıyasla çok daha geniş bir f/1.6 diyaframa sahip. Bunun ötesinde, iPhone 13, çekimleri çok daha sabit tutan iPhone 12 Pro Max'ten sensör kaydırma sabitleme sistemini getirdi.

iPhone SE'de OIS var, ancak aynı kalitede değil. 13'ün ayrıca, ikincil bir 12MP 120 derecelik ultra geniş sensöre sahip olması nedeniyle büyük bir avantajı var. iPhone SE'de yalnızca bir sensör bulunuyor, bu nedenle süper geniş manzara çekimleri yapamaz. Muazzam bir sensör avantajına ek olarak, iPhone 13, üstün A15 Bionic çipi (SE, A13 Bionic ile iki nesil geride) tarafından etkinleştirilen çeşitli görüntü işleme püf noktaları da kazanıyor. Temel düzeyde, üstün bir Akıllı HDR uygulaması, daha zengin renkler ve iyileştirilmiş dinamik aralık sağlıyor.

iPhone 13 vs iPhone SE: Teknik Özellikler ve Performans

Daha önce de belirttiğimiz gibi, iPhone 13'ün A15 Bionic SoC'si, iPhone SE'nin A13 Bionic'inden iki nesil ileride. Buna ek olarak, iPhone 13'ün iPhone SE'nin 3 GB'ına 4 GB RAM sığdırdığı gerçeğidir. Spesifikasyon cephesinde iPhone 13 için son fakat potansiyel olarak önemli bir kazanç, 5G bağlantısıdır.

Bugün mevcut olan mutlak en yüksek mobil bağlantı hızlarını elde edebilmek önemli bir avantajdır ve sadece 5G ağı genişledikçe daha anlamlı hale gelecektir. Diğer teknik detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

iPhone 13 vs iPhone SE: Batarya

Apple, iPhone 13'ü bir Apple akıllı telefon için büyük olan 3240 mAh pil ile donattı. Apple'ın yıllardır telefonunu inşa etme şeklinin oldukça tipik bir örneği olan iPhone SE (2020), yalnızca 1821 mAh hücreye sahip. Apple, donanımının enerji verimliliğini optimize etme konusunda en iyisi olsa da, iPhone SE (2020) daha yoğun kullanım için pek önerebileceğimiz bir cihaz değil.

Tüm günü hafif kullanım dışında geçirmekte zorlanırsınız. Buna karşın iPhone 13, yedek güçle yatma saatine varabilen gerçek bir gün boyu telefonu olarak tanımlanabilir. Şarj hızları söz konusu olduğunda hiçbir telefon rekor kırmıyor. iPhone 13, 20W kablolu şarjı desteklerken iPhone SE (2020) 18W'ı destekliyor. Her iki telefon da hoş ve şaşırtıcı derecede nadir olan Qi kablosuz şarj desteğine sahip.

Yeni bir iPhone satın alacak çoğu kişiye en iyi hizmeti iPhone 13 sunacaktır. Çok daha hızlı performans, çok daha büyük ve daha iyi bir ekran, önemli ölçüde üstün bir kamera ile iPhone SE'den (2020) her açıdan daha iyi bir cihaz var karşımızda. iPhone SE'nin (2020) tek gerçek avantajı, çok daha düşük maliyetli olması. Eşdeğer depolama seçenekleriyle iOS büyüsünün bir kısmını mümkün olan en ucuz fiyata isteyenler için ideal seçim iPhone SE (2020) olacaktır.

Ödeyebiliyorsanız, iPhone 13 satın almanızda fayda var. Ancak iPhone SE (2020), bütçesi kısıtlı olanlar için geçerli bir seçim olmaya devam ediyor, edecek... Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.