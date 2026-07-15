35 Bin TL Bütçeyle Alınabilecek En İyi Telefonlar Hangileri?

Bütçe dostu akıllı telefonlara son zamanlarda talep oldukça arttı. Tabii, her uygun fiyata sahip akıllı telefon beklentileri karşılamayabiliyor. Bu sebepten ötürü araştırma sürecinde işinizi kolaylaştırmak adına 35 bin TL ve altı fiyata bulabileceğiniz en iyi telefonlardan oluşan bir liste hazırladık.

Sizin için hazırladığımız bu listede uygun fiyat etiketi taşırken özellikleri de geniş kullanıcı kitlesinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayan modellere yer vermeye özen gösterdik. Dolayısıyla önceliğiniz ne olursa olsun, bu modeller arasından mutlaka size göre olanı bulacaksınız.

35 Bin TL Bütçeyle Alınabilecek En İyi Telefonlar Neler?

Samsung Galaxy S24 FE'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 1900 nit maksimum parlaklık ve Gorilla Glass Victus+ koruma

6,7 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 1900 nit maksimum parlaklık ve Gorilla Glass Victus+ koruma Boyut: 162 mm x 77.3 mm x 8 mm

162 mm x 77.3 mm x 8 mm Ağırlık: 213 gram

213 gram Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası İşlemci: Exynos 2400e

Exynos 2400e RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video: En fazla 8K / 30 FPS veya 4K / 120 FPS

En fazla 8K / 30 FPS veya 4K / 120 FPS Ön Kamera: 10 MP (4K / 60 FPS)

10 MP (4K / 60 FPS) Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2 Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu

Ekran altı parmak izi okuyucu Batarya Kapasitesi: 4700 mAh

4700 mAh Hızlı Şarj: 25W kablolu, 15W kablosuz

Samsung Galaxy S24 FE, 6,7 inç ekran boyutuna sahip. Dynamic AMOLED 2X ekranla birlikte gelen model, 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir arayüz sağlıyor. HDR10+ desteği sayesinde çeşitli video izleme uygulamalarındaki içerikleri canlı renklerle izlemenize olanak tanıyor.

Cihazda Exynos 2400e işlemcisi mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, güç tüketimi açısından önemli bir avantaj sunuyor. Ayrıca performans konusunda da beklentileri karşılıyor. Fortnite'ı yüksek ayarlarda oynarken size ortalama olarak 100 FPS sağlıyor. Yine en yüksek ayarlarda PUBG Mobile oynarken ortalama 57 FPS alabiliyorsunuz.

Telefonun arkasında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Görüntü sabitleme (OIS) desteği sayesinde el titremelerinden oluşan bulanıklık sorununu minimum seviyeye indiriyor. Hem gece hem gündüz net fotoğraflar elde etmeye yardımcı oluyor.

POCO F7'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 6,83 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 3200 nit maksimum parlaklık ve Gorilla Glass 7i koruma

6,83 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 3200 nit maksimum parlaklık ve Gorilla Glass 7i koruma Boyut: 163,1 mm x 77,9 mm x 8,2 mm

163,1 mm x 77,9 mm x 8,2 mm Ağırlık: 215.7 gram

215.7 gram Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP (OIS destekli ana kamera) + 8 MP (ultra geniş açılı kamera) - 4K / 60 FPS video kayıt desteği

50 MP (OIS destekli ana kamera) + 8 MP (ultra geniş açılı kamera) - 4K / 60 FPS video kayıt desteği Ön Kamera: 20 MP - 1080p / 60 FPS video kayıt desteği

20 MP - 1080p / 60 FPS video kayıt desteği Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ve USB Type-C 2.0

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ve USB Type-C 2.0 Güvenlik: Ekran altına entegre parmak izi okuyucu

Ekran altına entegre parmak izi okuyucu Batarya Kapasitesi: 6500 mAh

6500 mAh Şarj Hızı: 90W kablolu ve 22.5W ters kablolu şarj desteği

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO F7, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, 3200 nit maksimum parlaklık ve 1280 x 2772 piksel çözünürlük sunuyor. Doğrudan güneş ışığı altında bile hiçbir zorluk yaşamadan görebiliyorsunuz. Sanki kapalı alanda duruyormuşsunuz gibi ekrandaki tüm içerikler net şekilde okunabiliyor. Yüksek yenileme hızı ise menüler arasındaki geçişi oldukça akıcı hâle getiriyor.

Cihaz, daha önce Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alıyor. Uzun süreli kullanımlar için ideal bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamalar arasında geçiş yapmak, oyunları sorunsuz şekilde oynamak gibi beklentileri karşılıyor. Örneğin PUBG Mobile'da düşük grafik ayarlarında ortalama olarak 105 FPS veriyor.

Redmi Note 15 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Boyutlar: 163,6 mm x 78,1 mm x 8 mm

163,6 mm x 78,1 mm x 8 mm Ağırlık: 210 gram

210 gram Dayanıklılık: IP68 / IP69K (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

IP68 / IP69K (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık: 3200 nit

3200 nit Ekran Boyutu: 6.83 inç

6.83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus 2x

Corning Gorilla Glass Victus 2x İşlemci: Dimensity 7400 Ultra

Dimensity 7400 Ultra RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 200 MP (f/1.7) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı

200 MP (f/1.7) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)

20 MP (f/2.2) Bluetooth Sürümü: 5.4

5.4 Güvenlik: Ekran altına entegre parmak izi okuyucu

Ekran altına entegre parmak izi okuyucu Batarya Kapasitesi: 6580 mAh

6580 mAh Şarj Desteği: 45W kablolu hızlı şarj, 22.5W kablolu ters şarj

Redmi Note 15 Pro 5G, özellikle kamerasıyla ön plana çıkan bir model. 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamerası var. Buna 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Fotoğraf ve video kalitesine önem verenler tarafından tercih edilebilecek bir model olduğu söylenebilir.

Cihaz, Dimensity 7400 Ultra işlemcisinden güç alıyor. Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'da ortalama olarak 60 FPS alabiliyorsunuz. Mobile Legends Bang Bang'de ise 90 FPS elde edebiliyorsunuz. Popüler oyunların büyük bir kısmını sorunsuz şekilde oynatan bu model, 6.580 mAh batarya kapasitesi sağlıyor.

Samsung Galaxy A56 5G'nin Özellikleri Neler?

Boyutlar: 162,2 mm x 77,5 mm x 7,4 mm

162,2 mm x 77,5 mm x 7,4 mm Ağırlık: 198 gram

198 gram Dayanıklılık: IP67 sertifikası

IP67 sertifikası Ekran Tipi: Super AMOLED, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 1900 nit maksimum parlaklık

Super AMOLED, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 1900 nit maksimum parlaklık Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus+

Corning Gorilla Glass Victus+ İşlemci: Exynos 1580

Exynos 1580 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera + 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera + 5 MP (f/2.4) makro kamera

50 MP (f/1.8) ana kamera + 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera + 5 MP (f/2.4) makro kamera Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Bluetooth Sürümü: 5.3

5.3 Güvenlik: Ekran altına entegre parmak izi okuyucu

Ekran altına entegre parmak izi okuyucu Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 45W kablolu

162,2 mm x 77,5 mm x 7,4 mm boyutlarına sahip olan Samsung Galaxy A56 5G, 198 gram ağırlığında. 6,7 inçlik Super AMOLED ekranla birlikte gelen model, 120Hz yenileme hızı ile desteklenen oyunlarda epey akıcı bir deneyim sunarken 1900 nit maksimum parlaklık değeri sayesinde dışarıda ekranı görememe sorunu yaşatmıyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera mevcut. Gece çekimleri de dahil olmak üzere oldukça zorlu şartlar altında etkileyici sonuçlar veriyor.

Huawei nova 14 Pro'nun Özellikleri Neler?

Boyutlar: 163,4 mm x 75 mm x 7,8 mm

163,4 mm x 75 mm x 7,8 mm Ağırlık: 207 gram

207 gram Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası Ekran Tipi: LTPO OLED

LTPO OLED Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2776 piksel

1224 x 2776 piksel İşlemci: Kirin 8020

Kirin 8020 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.4) ana kamera + 12 MP (f/2.4) telefoto kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.4) ana kamera + 12 MP (f/2.4) telefoto kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 8 MP (f/2.2) ve 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı

8 MP (f/2.2) ve 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı Batarya Kapasitesi: 5500 mAh

5500 mAh Hızlı Şarj Desteği: 100W kablolu hızlı şarj ve 5W kablolu ters şarj

207 gram ağırlığındaki Huawei nova 14 Pro, 6,78 inçlik ekran boyutuna sahip. LTPO OLED ekran sayesinde derin siyahlar ve canlı görüntü sunan akıllı telefon, 1224 x 2776 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde oldukça akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Cihaz, 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Öte yandan 100W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede akıllı telefonu şarj etmek çok fazla vakit almıyor. Geç kalkma gibi sebeplerden ötürü sabahları evden çıkmadan önce genellikle çok az vaktiniz oluyorsa hızlı şarjın çok büyük faydasını görebilirsiniz.

Editörün Yorumu

35 bin TL ya da daha altı bir fiyat etiketiyle satın alabileceğiniz bu akıllı telefonların her biri önemli özelliklere sahip. Sizin için eğer renklerin canlılığı ve derin siyahlar çok önemliyse Huawei nova 14 Pro, fotoğraf kalitesi çok büyük önem taşıyorsa Redmi Note 15 Pro 5G gibi modelleri yakından incelemenizi öneririm. Uzun süreli kullanım istiyorsanız da Redmi Note 15 Pro 5G ve POCO F7'yi değerlendirebilirsiniz. Diğer gereksinimleriniz için de bu tür öncelikleri göz önüne alarak listedeki telefonlara göz atabilirsiniz.