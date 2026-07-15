Türkiye'de satılan en pahalı laptop modelleri hangileri? Bu içeriğimizde ülkemizde satılan ve fiyatıyla adeta dudak uçuklatan laptop modellerini listeledik. Listemizde Lenovo, HP, Dell ve Apple gibi markaların amiral gemisi modelleri bulunuyor. İşte Türkiye'de satılan en pahalı laptop modelleri!

Türkiye'de Satılan En Pahalı Laptop Modelleri Neler?

HP Zbook Fury G1I

MacBook Pro M5 Max

Lenovo Thinkpad P16 Gen3

Dell Pro Max 18 Plus

HP Zbook Fury G1I Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Teknolojisi: UWVA

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel (WUXGA)

Ekran Parlaklığı: 400 nit

İşlemci: Intel Core Ultra 9 285HX

Çekirdek Yapısı: 24 Çekirdek (8 Performans, 16 Verimlilik)

İş Parçacığı Sayısı: 24

İşlemci Teknolojileri: Intel vPro desteği

Ekran Kartı: NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell

RAM Kapasitesi: 256 GB

Depolama Kapasitesi: 8 TB

Batarya: 99Wh

Kablosuz Bağlantı: Intel Wi-Fi 7 BE200 (2x2) ve Bluetooth 5.4

Portlar: 3 x Thunderbolt, 1 x USB 3.2, 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45 Ethernet, 1 x 3.5 mm birleşik kulaklık/mikrofon girişi

Kamera: 5 MP FHD IR Web Kamera

Listemizin ilk sırasında HP Zbook Fury G1I modeli bulunuyor. Bu model Intel Core Ultra 9 285HX işlemciye ve NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell ekran kartına sahip. Daha çok mobil iş istasyonu olarak lanse edilen bu laptop mühendislik, mimarlık, tasarım, 3D modelleme, render ve video düzenleme gibi işlemlerde başarıyla kullanılabiliyor.

16 inç boyutlarında, WUXGA çözünürlük ve 400 nit parlalık sunan IPS bir panelle gelen dizüstü bilgisayarın en üst versiyonu 256 GB RAM'e ve 8 TB dahili depolamaya sahip. Zaten fiyatının gerçekten uçuk noktalara ulaşmasının ana sebeplerinden birisi de bu diyebiliriz.

HP Zbook Fury G1I Fiyatı Ne Kadar?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi üst seviye dahili depolama ve RAM opsiyonlarını seçtiğinizde fiyat çok yukarılara çıkıyor. Buna örnek verirsek cihazın 64 GB RAM ve 1 TB dahili depolamalı versiyonunun fiyatı 486.842 TL. Ancak 256 GB RAM ve 8 TB depolamalı en üst sürümünü tercih etttiğinizde 735.841 TL seviyesinde bir ücret ödemeniz gerekecek.

Lenovo Thinkpad P16 Gen3 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Teknolojisi: IPS Panel

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel (WUXGA)

İşlemci: Intel Core Ultra 9 285HX

Çekirdek Sayısı: 24 Çekirdek

Frekans: 2.8 GHz Temel / 5.5 GHz Maksimum

Ram Kapasitesi: 256 GB

Depolama Kapasitesi: 8 TB

Yapay Zekâ (AI) Desteği: Var

Ekran Kartı: NVIDIA RTX A4000 (16 GB GDDR7)

Depolama Desteği: M.2 SSD

Portlar: 2 x USB Type-C, 2 x USB 3.2, 1 x HDMI Çıkışı, 1 x 10/100 Ethernet, SD Express Kart Okuyucu

Parmak İzi Okuyucu: Var

Ağırlık: 2.6 kg

Kalınlık: 15.8 / 20.9 mm

Boyutlar: 362 x 252 mm

Lenovo Thinkpad P16 Gen3 Türkiye'de satılan en pahalı dizüstü modellerinden biri. Bu modelde 16 inç boyutlarında ve WUXGA çözünürlük sunan IPS bir ekran bulunuyor. Bunun dışında Intel Core Ultra 9 285HX işlemcisinden güç alıyor ve 16 GB NVIDIA RTX A4000 grafik kartına ev sahipliği yapıyor.

Başlangıç olarak 32 GB RAM ve 1 TB dahili depolama ile gelen ürünün en üst versiyonunda ise 8 TB depolama ve 256 GB RAM görebiliyorsunuz. Doğal olarak böylesine yüksek kapasiteler fiyatın bir anda çok yüksek seviyelere tırmanmasına neden oluyor demek mümkün.

Lenovo Thinkpad P16 Gen3 Fiyatı Ne Kadar?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Lenovo Thinkpad P16 Gen3'ün 32 GB RAM ve 1 TB dahili depolamalı modelinin başlangıç fiyatı 387.029 TL. Ancak 256 GB RAM ve 8 TB depolamalı en üst sürümünü satın almak isterseniz bu fiyat 688.117 TL'ye kadar çıkabiliyor.

MacBook Pro M5 Max Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16.2 inç

Ekran Teknolojisi: Liquid Retina XDR Ekran (Retina)

Ekran Çözünürlüğü: 3024 x 1964 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: Apple M5 Max

Çekirdek Sayısı: 18 Çekirdek

Ekran Kartı: Apple Dahili Ekran Kartı (40 Çekirdek GPU)

RAM: 128 GB

Depolama: 8 TB SSD

Pil Ömrü: 24 saate kadar

Hızlı Şarj: Var

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth 5.3

Portlar: 3 x Thunderbolt 4 (USB-C), 1 x HDMI, Kart Yuvası, Kulaklık Çıkışı

Kamera: Var

Parmak İzi Okuyucu: Var

Ağırlık: 2.15 Kg

Kalınlık: 1,68 cm

İşletim Sistemi: macOS

Listemizdeki bir diğer model Apple'ın mart ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu M5 Max işlemcili MacBook Pro. Bu dizüstü 16,2 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızlarını ve 3024 x 1964 piksel çözünürlüğü destekleyen IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Modelin bu kadar pahalı olmasının nedeni ise listemizdeki diğer modellere benzer. Burada sadece ekstra GPU çekirdekleri satın alabiliyorsunuz. Bu da fiyatı doğrudan etkileyen bir detay. Bunu biraz daha açarsak M5 Max çipli MacBook Pro standart olarak 18 CPU ve 32 GPU çekirdeğiyle geliyor. Ancak dilerseniz GPU'yu 40 çekirdeğe kadar yükseltebiliyorsunuz.

Benzer bir durum RAM ve depolama için de geçerli. Başlangıç olarak 48 GB RAM ve 2 TB depolamaya sahip olan ürünün en üst versiyonu ise 128 GB RAM ve 8 TB depolama sunuyor. Haliyle tüm bu eklemeleri yaptığınızda modelin toplam fiyat etiketi çok üst seviyelere çıkıyor.

MacBook Pro M5 Max Fiyatı Ne Kadar?

MacBook Pro M5 Max'in 128 GB RAM ve 8 TB depolama sunan, ek olarak 18 CPU ve 40 GPU çekirdeğine sahip versiyonu an itibariyla Apple'ın resmi web sitesinde 637.499 TL'den satın alınabiliyor. Hatta buna parlamayı ve yansımaları azaltan nano-texture ekran özelliğini de dahil ederseniz toplam fiyat 646.874 TL'yi bulabiliyor.

Dell Pro Max 18 Plus Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 18 inç

Ekran Teknolojisi: WVA (IPS)

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel (QHD+)

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Parlaklığı: 500 nit

İşlemci: Intel Core Ultra 9 285HX

Çekirdek Sayısı: 24 Çekirdek

Temel Frekans: 2.10 GHz

Turbo Frekans: 5.50 GHz

Dahili Teknolojiler: Intel Arc grafik ve Intel AI Boost

Kullanım Alanı: Yapay zeka destekli profesyonel iş akışları

Ekran Kartı: NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell

Ekran Kartı Belleği: 16 GB GDDR7

RAM Kapasitesi: 128 GB

Depolama Kapasitesi: 8 TB

Desteklenen Teknolojiler: DLSS 4, DLSS Kare Oluşturma ve Çoklu Kare Oluşturma

Ekran Kartı Kullanım Alanı: Profesyonel grafik, modelleme ve içerik üretimi

Kablosuz Bağlantı: WiFi 7 (802.11be) ve Bluetooth 5.4

Portlar: 2 x USB Type-C, 2 x USB 3.2, 2 x Thunderbolt, 1 x HDMI, 1 x Gigabit Ethernet

Dell Pro Max 18 Plus an itibariyla Türkiye'de satılan en pahalı dizüstü bilgisayarlardan birisi. Bu model Intel Core Ultra 9 285HX işlemcisinden güç alıyor ve aynı zamanda 16 GB NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell ekran kartıyla karşımıza çıkıyor. Bunun dışında üründe 18 inç boyutlarında QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip IPS bir ekran bulunuyor.

Dizüstünün bu kadar pahalı olmasının sebebiyse RAM ve depolama kapasitesi diyebiliriz. Bilindiği üzere günümüzde ciddi bir bellek krizi söz konusu ve bu nedenle laptoplar başta olmak üzere tüm teknolojik ürünlerde bir fiyat artışı söz konusu. Bu nedenle Dell Pro Max 18 Plus'ın 128 GB RAM ve 8 TB dahili depolamaya sahip versiyonu ülkemizde dudak uçuklatan rakamlara satılıyor.

Dell Pro Max 18 Plus Fiyatı Kaç TL?

Dell Pro Max 18 Plus'ın 32 GB RAM ve 1 TB depolamalı başlangıç versiyonu ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 391.000 TL'den satılıyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi 128 GB RAM ve 8 TB depolamaya sahip en üst sürümü 558.040 TL gibi bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse bu modellerin hiçbirini satın alacak maddi gücüm yok. Hatta ihtiyacım da yok. Şu anda kullandığım cihaz MacBook Air M4. Hem editörlük hem de video düzenleme gibi işlerimde rahatlıkla kullanabiliyorum. Kısaca bu tür pahalı modelleri satın almadan önce ihtiyaçlarınızı gözden geçirmelisiniz. Yani hiç ihtiyaç duymayacağınız güçte bir dizüstü bilgisayara devasa ücretler ödemeniz pek de mantıklı değil.