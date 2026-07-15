Telefon Sigortası Yaptırmak Mantıklı mı?

2026 itibarıyla akıllı telefon fiyatları adeta bir servet haline geldi. Bundan 10-15 yıl önce 1.500 - 2.000 TL seviyelerinde amiral gemisi telefonlar satın alabiliyorduk. Günümüzde bu modellerin fiyatları 100.000 TL seviyelerini aştı. Hatta bazı modeller için 200.000 TL'ye yakın meblağlar ödemeniz gerekebiliyor.

Tabii fiyatlar böylesine uçmuşken arıza gibi can sıkan durumlarda da çok yüksek ücretler ödemeniz gerekiyor. Örneğin bir amiral gemisi telefonun ekran değişim ücreti orta segment bir telefonun fiyatıyla aynı seviyede. Durum böyle olunca kullanıcılar da telefon sigortası gibi kendince önlemler alabiliyor. Peki telefon sigortası yaptırmak gerçekten mantıklı mı? İşte merak edilen detaylar!

Telefon Sigortası Nedir?

Bunu basit bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin, Apple'ın an itibarıyla en güçlü modeli iPhone 17 Pro Max'i satın aldığınızı düşünelim. Bu kapsamda fatura kesim tarihinden itibaren iki yıl boyunca Apple'ın güvencesi altında oluyorsunuz. Yani telefonunuz garanti kapsamında. Kısacası ileride sizden kaynaklanmayan potansiyel arızalarda Apple'dan ücretsiz onarım desteği alabileceksiniz.

Ancak sizin hatanız sonucu meydana gelen sıvı teması ve ekran kırılması gibi arızalarda işler değişiyor. Bu durumda Apple ilk etapta cihazınızı inceliyor ve arızanın kullanıcı kaynaklı olduğuna karar verirse sizden onarım ücreti talep edebiliyor. Bu yukarıda da belirttiğimiz gibi çok uçuk tamir ücretlerini ödemeniz gerektiği anlamına geliyor.

Telefon sigortası tam da burada devreye giriyor. Standart üretici garantisinin karşılamadığı durumlarda telefon sigortası yüksek onarım maliyetlerini sizin yerinize karşılayabiliyor. Toparlayacak olursak bunun telefonları standart üretici garantisinin karşılamadığı kazalara, fiziksel hasarlara ve hırsızlık gibi risklere karşı koruyan ücretli bir finansal güvence hizmeti olduğunu söyleyebiliriz.

Telefon Sigortası Nasıl Yapılır?

Telefon sigortası yaptırmak aslında çok basit. Telefonunuzu teknoloji mağazasından veya operatörden satın alırken sigortanızı yaptırıp bedelini doğrudan faturanıza ekletebiliyorsunuz. Cihaz kutudan yeni çıktığı ve hasarsız olduğu mağaza personeli tarafından bilindiği için hiçbir ek teste ihtiyaç duyulmadan poliçe anında başlatılıyor. Yani bunun için tek yapmanız gereken mağazada telefonu satın alırken görevliye sigorta yaptırmak istediğinizi söylemek.

Telefon sigortası bazen cep kaskosu, cihaz koruma paketi ve kasko paketi gibi isimlerle karşınıza çıkabilir.

Piyasadaki birçok standart telefon sigortasında belirli bir muafiyet oranı bulunuyor. Bunlar genellikle %20, %25 veya %30 oluyor. Bu oranlar sigorta bedeli üzerinden hesaplanan ve sizin karşılamanız gereken kısmı belirliyor diyebiliriz. Yani sigortanız olsa bile hasar durumunda belirli bir tutarı sizin ödemeniz gerekiyor.

Telefon Sigortası Yapmak Mantıklı mı?

Gelelim asıl sorumuza. Telefon sigortası yapmak bazı durumlarda gerçekten mantıklı. Eğer iPhone 17 Pro Max veya Galaxy S26 Ultra gibi amiral gemisi bir cihaz kullanıyorsanız telefon sigortası yaptırmanın fazlasıyla mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Zira ilk başta da bahsettiğimiz üzere bu tür amiral gemisi modellerin tamir ücretleri gerçekten çok pahalı.

Ancak giriş ve orta segment bir cihaz kullanıyorsanız yani telefonunuzun fiyatı halihazırda uygunsa böyle bir sigorta ödemesi yapmak pek de mantıklı değil. Kısacası burada düşünmeniz gereken şey telefonum arızalanırsa ve bu arıza kullanıcı hatası olarak kabul edilirse cebimden çok para çıkacak mı? Buna evet yanıtını verebiliyorsanız sigorta yaptırmak mantıklı. Ancak çok düşük meblağlara cihazımı yaptırırım diyorsanız o zaman buna gerek yok.

Editörün Yorumu

Telefon sigortası yaptırmak özellikle amiral gemisi telefon kullanıyorsanız gerçekten gerekli. Tabii burada da bazı önemli detaylar var. Örneğin telefonunuzu kılıfıyla ve ekran koruyucuyla kullanıyorsanız, yani düşürdüğünüzde bile hasar alması çok düşük bir ihtimalse o zaman böyle bir harcama yapmanıza gerek yok diyebilirim. Eğer bunların hiçbirisini yapmıyorsanız ve telefonunuzu sürekli düşüren bir kullanıcıysanız o zaman böyle bir opsiyonu düşünebilirsiniz.