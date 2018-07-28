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En İyi Grafikli Mobil Oyunlar (iOS)

En İyi Grafikli Mobil Oyunlar (iOS)
Erkan Calp
Erkan Calp -

iOS özelinde en iyi grafikli mobil oyunları bu listede bir araya toplamaya çalıştık. RPG, FPS, bulmaca, aksiyon, platform, yarış ve diğer kategorilerde en iyi grafikli iOS oyunların çoğunluğu ödüllü.

Ücretsiz - ücretli ayrımı yapmadan iPhone/iPad’de oynanabilir yüksek grafikli en iyi mobil oyunları derlediğimiz listede yer alan tüm yapımlar Gameloft gibi bilindik üreticilere ait. Gerçekten konsol kalitesinde, görsel ziyafet yaşatan iOS oyunları yıl bazında ayırmamayı tercih ettik. iOS kullanıcıları tarafından sevilen, çok oylanan, grafikleri güzel mobil oyunlar arasında çok eskiler de var, 2018 yapımlar da var. iPhone 4 gibi çok eski bir cihaza sahip değilseniz keyifle oynarsınız.

iOS platformunda yüksek grafikli oyunların sayısı bir hayli fazla. iOS cihazınızda severek oynadığınız, aşağıda göremediğiniz yüksek grafikli iOS oyunları bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

Asphalt Xtreme Asphalt Xtreme
Asphalt Xtreme Asphalt Xtreme, iPhone ve iPad'inize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Gameloft imzalı arazi yarışı oyunu. ÜCRETSİZ
BADLAND 2 BADLAND 2
BADLAND 2 BADLAND 2, Apple'dan tasarım ödülü alan bağımsız platform oyunu BADLAND'in devamı.
Brothers in Arms 3 Brothers in Arms 3
Brothers in Arms 3 Brothers in Arms 3, 2. Dünya Savaşı'nı konu alan bir aksiyon oyunudur ÜCRETSİZ
Dungeon Hunter 5 Dungeon Hunter 5
Dungeon Hunter 5 Sevilen Dungeon Hunter serisinin beşinci bölümü her zamankinden daha iddialı bir Aksiyon ve Rol Yapma Oyunu. ÜCRETSİZ
Gangstar Vegas Gangstar Vegas
Gangstar Vegas Gangstar Vegas açık dünya tasarlanmış, aksiyon dolu görevleriyle dikkat çeken bir mobil oyun. ÜCRETSİZ
Hitman GO Hitman GO
Hitman GO Hitman GO, Ajan 47 adında bir suikastçiyi yönettiğiniz sıra tabanlı bir strateji oyunudur.
Injustice: Gods Among Us Injustice: Gods Among Us
Injustice: Gods Among Us iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz etkileyici bir dövüş oyunu arıyorsanız bu oyunu kaçırmayın. ÜCRETSİZ
Middle-Earth: Shadow of War Middle-Earth: Shadow of War
Middle-Earth: Shadow of War Middle-Earth: Shadow of War mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur ÜCRETSİZ
Modern Combat Versus Modern Combat Versus
Modern Combat Versus Modern Combat 6 Versus, iPhone ve iPad'de oynanabilen konsol kalitesinde, ücretsiz, en iyi mobil FPS oyunu. ÜCRETSİZ
Monument Valley Monument Valley
Monument Valley Etkileyici ve minimal yapısıyla dikkat çeken Monument Valley'de birbirinden ilginç bölümlere tanıklık edeceğiz. ÜCRETSİZ
Mortal Kombat X Mortal Kombat X
Mortal Kombat X MORTAL KOMBAT X ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir mobil dövüş oyunudur ÜCRETSİZ
Radiation City Radiation City
Radiation City Zombilerin arasında büyük bir hayatta kalma macerasının sizi beklediği Radiation City dünyasına hoş geldiniz!
Rayman Adventures Rayman Adventures
Rayman Adventures Rayman Adventures, Ubisoft'un maskotunun yeni maceralarını konu alan Ubisoft yapımı iOS oyunu. ÜCRETSİZ
Sniper 3D Assassin Sniper 3D Assassin
Sniper 3D Assassin iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir keskin nişancı oyunudur. ÜCRETSİZ
The Room Three The Room Three
The Room Three The Room Three, Fireproof Games imzasını taşıyan ödüllü bulmaca oyunu serisinin sonuncusu.
The Walking Dead: No Man's Land The Walking Dead: No Man's Land
The Walking Dead: No Man's Land The Walking Dead: No Man's Land mobil cihazlarınızda oynayabilecğeiniz bir rol yapma oyunudur ÜCRETSİZ
Vainglory Vainglory
Vainglory Vainglory iPad için çıkarılmış en başarılı MOBA oyunlarından biri olarak tamamen ücretsiz bir şekilde tüm oyunculara sunuluyor. ÜCRETSİZ
Walking Dead: The Game - Season 2 Walking Dead: The Game - Season 2
Walking Dead: The Game - Season 2 Walking Dead: The Game - Season 2 korku dolu bir macerayı iOS cihazlarınıza taşıyor
War Robots War Robots
War Robots War Robots, iOS işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınız üzerinde oynayabileceğiniz harika bir robot savaşı oyunudur. ÜCRETSİZ
PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER
PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER PES 2018'i telefonuna indir, yeni sezonda arkadaşlarınla mücadeleye başla. ÜCRETSİZ
Rules of Survival Rules of Survival
Rules of Survival Arkadaşlarınıza karşı oynayabileceğiniz zevkli bir hayatta kalma oyunu ÜCRETSİZ
World War Heroes World War Heroes
World War Heroes Zevkli ve keyifli bir FPS oyunu ÜCRETSİZ
GRID Autosport GRID Autosport
GRID Autosport Konsol kalitesinde araba yarışı oyunu
MARVEL Strike Force MARVEL Strike Force
MARVEL Strike Force Süper kahramanlarla süper kötüleri bir araya getiren yeni Marvel oyunu ÜCRETSİZ
N.O.V.A. Legacy N.O.V.A. Legacy
N.O.V.A. Legacy Gameloft'un konsol kalitesinde bilim kurgu FPS oyunu ÜCRETSİZ

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