En İyi Grafikli Mobil Oyunlar (iOS)

iOS özelinde en iyi grafikli mobil oyunları bu listede bir araya toplamaya çalıştık. RPG, FPS, bulmaca, aksiyon, platform, yarış ve diğer kategorilerde en iyi grafikli iOS oyunların çoğunluğu ödüllü.

Ücretsiz - ücretli ayrımı yapmadan iPhone/iPad’de oynanabilir yüksek grafikli en iyi mobil oyunları derlediğimiz listede yer alan tüm yapımlar Gameloft gibi bilindik üreticilere ait. Gerçekten konsol kalitesinde, görsel ziyafet yaşatan iOS oyunları yıl bazında ayırmamayı tercih ettik. iOS kullanıcıları tarafından sevilen, çok oylanan, grafikleri güzel mobil oyunlar arasında çok eskiler de var, 2018 yapımlar da var. iPhone 4 gibi çok eski bir cihaza sahip değilseniz keyifle oynarsınız.

iOS platformunda yüksek grafikli oyunların sayısı bir hayli fazla. iOS cihazınızda severek oynadığınız, aşağıda göremediğiniz yüksek grafikli iOS oyunları bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.