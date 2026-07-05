iPhone 16e'nin Değeri 1 Yılda Neredeyse 20 Bin TL Düştü

Apple'ın "uygun fiyatlı iPhone" olarak tanıttığı iPhone 16e, Türkiye'de satışa sunulalı neredeyse bir buçuk yıl oldu. Bu süreçte dolar kuru yükseldi, enflasyon arttı ve amiral gemisi telefonlar da dahil olmak üzere birçok teknolojik ürün zamlandı. Peki değerini korumasıyla bilinen iPhone'ların en uygun fiyatlı modellerinden biri olan 16e'nin fiyatı bu süreçte nasıl değişti? Bu içerikte, iPhone 16e'nin yaşadığı şaşırtıcı değer kaybını yakından inceledik.

iPhone 16e Ne Kadar Değer Kaybetti?

iPhone 16e, Türkiye'de Şubat 2025'te üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunuldu. Başlangıç modeli olan 128 GB'lık versiyon 47.999 TL fiyat etiketine sahipti. 256 GB model 52.999 TL'den 512 GB model ise 62.999 TL'den satışa çıktı. Kıyaslamak gerekirse cihazın ABD fiyatı 599 dolar.

Peki aradan geçen 16 ayın ardından Temmuz 2026 itibariyle durum ne? Fiyat geçmişi verilerine baktığımızda 128 GB'lık modelin güncel fiyatının 40.989 TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu, söz konusu modelin çıkış fiyatına göre 7.000 TL'den fazla ucuzladığı anlamına geliyor. Tüm modellerde durum şöyle:

Model Çıkış Fiyatı Güncel Fiyat Fiyat Farkı iPhone 16e 128 GB 47.999 TL 40.989 TL Yaklaşık 7.000 TL düşüş iPhone 16e 256 GB 52.999 TL 47.029 TL Yaklaşık 6.000 TL düşüş iPhone 16e 512 GB 62.999 TL 62.549 TL Yaklaşık 450 TL düşüş

Tabloya baktığımızda en dikkat çekici düşüşün başlangıç modelinde yaşandığını görüyoruz. 128 GB'lık iPhone 16e yüzde 15'e yakın değer kaybetmiş durumda. 256 GB modelde düşüş yüzde 11 civarında. 512 GB model ise neredeyse çıkış fiyatını koruyor. Bu arada telefonun gördüğü en düşük seviye de kayda değer. iPhone 16e, 11 Kasım 2025'te yani meşhur 11.11 indirim döneminde 34.535 TL'ye kadar geriledi. O dönemde telefonu alan kullanıcılar çıkış fiyatına göre 13.500 TL'ye yakın avantaj sağladı.

Dolar Bazında Değer Kaybın 20 Bin TL'ye Yakın

TL bazındaki düşüş kulağa hoş gelse de asıl çarpıcı tablo dolar tarafında ortaya çıkıyor. iPhone 16e'nin tanıtıldığı Şubat 2025'te dolar yaklaşık 36,4 TL seviyesindeydi. Bugün ise 45,9 TL civarında işlem görüyor. Yani aradan geçen sürede TL, dolar karşısında yüzde 25'ten fazla değer kaybetti.

Bu hesapla 128 GB'lık iPhone 16e'nin 47.999 TL'lik çıkış fiyatı o günkü kurla yaklaşık 1.320 dolara denk geliyordu. Bugünkü 40.989 TL'lik fiyat ise güncel kurla yaklaşık 890 dolar yapıyor. Yani telefon dolar bazında yüzde 30'dan fazla değer kaybetmiş durumda. Türkiye'de bir iPhone modelinin hem TL hem de dolar bazında bu kadar gerilemesi sık rastlanan bir durum değil. Nitekim aynı dönemde iPhone 17 serisinin fiyatları çıkışa göre yükselmeye devam etti.

iPhone 16e Neden Bu Kadar Değer Kaybetti?

Bu düşüşün arkasında birkaç neden var. Bunlardan en önemlisi Apple'ın iPhone 17e'yi tanıtmış olması. Uygun fiyatlı e serisinin yeni üyesi raflara geldiğinde iPhone 16e bir anda "eski model" konumuna düştü. Türkiye'de eski modellerin stok eritme amacıyla agresif şekilde indirime girmesi ise bilinen bir gelenek.

İkinci neden ise iPhone 16e'nin baştan beri tartışmalı bir fiyatlandırmayla çıkması. Telefon "uygun fiyatlı iPhone" olarak pazarlandı ancak 599 dolarlık etiketi ve Türkiye'deki 47.999 TL'lik çıkış fiyatı pek çok kullanıcıya uygun gelmedi.

Tek kamera, MagSafe eksikliği ve 60Hz ekran gibi kısıtlamalar da cabası. Standart iPhone 16 ile arasındaki fiyat farkının azlığı kullanıcıları bir üst modele yönlendirdi. Talep beklentiyi karşılamayınca fiyat da doğal olarak aşağı geldi.

Üçüncü neden ise rekabet. Bu fiyat bandında Samsung ve Xiaomi tarafında çok daha zengin donanımlı alternatifler bulunuyor. Perakendeciler iPhone 16e'yi rekabetçi tutabilmek için etiketleri sürekli aşağı çekmek zorunda kaldı.

iPhone 16e Şimdi Alınır mı?

Bu sorunun cevabı ihtiyacınıza göre değişiyor. Eğer amacınız en uygun fiyata Apple ekosistemine giriş yapmaksa iPhone 16e şu an ilginç bir noktada duruyor. A18 işlemci hala oldukça güçlü, Apple Intelligence desteği mevcut ve telefon uzun yıllar güncelleme alacak. 41 bin TL bandındaki güncel fiyatıyla da çıkış dönemine göre çok daha makul bir konumda.

Ancak benim tavsiyem acele etmemeniz yönünde. Çünkü fiyat geçmişi bize bu telefonun indirim dönemlerinde 34-35 bin TL bandına kadar inebildiğini gösteriyor. Kasım ayındaki indirim sezonunu beklemek ciddi bir fark yaratabilir. Ayrıca iPhone 17e'nin rafta olduğu bir dönemde 16e'ye yönelecekseniz aradaki fiyat farkının bu tercihi gerçekten haklı çıkardığından emin olun. Fark azsa yeni modele yönelmek uzun vadede daha mantıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

Türkiye'de telefon fiyatlarının sürekli arttığı bir ortamda iPhone 16e'nin tablosu gerçekten dikkat çekici. Dolar 36 TL'den 46 TL'ye çıkarken bir iPhone'un TL bazında bile ucuzlaması sık gördüğümüz bir şey değil. Ancak ben bu tabloyu Apple'ın cömertliği olarak değil, iPhone 16e'nin baştan yanlış fiyatlanmış olmasının bir sonucu olarak okuyorum.

Telefonun kendisi kötü değil. A18 işlemcisi, pil ömrü ve güncelleme desteğiyle uzun yıllar kullanılabilecek bir cihaz. Ama Apple bu telefonu "uygun fiyatlı" diye tanıtıp standart modele bu kadar yakın fiyatlandırınca piyasa da kendi düzeltmesini yaptı. Eğer iPhone 16e almayı düşünüyorsanız bugünkü fiyat fena değil ama Efsane Cume ya da 11.11 gibi büyük indirim dönemlerini kollarsanız bu telefonu gerçekten hak ettiği fiyattan alma şansınız var. Sabır bu telefon özelinde para ediyor.