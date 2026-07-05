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2025 yılında Electronic Arts tarafından yayınlanan Split Fiction, çok kısa süre geçmesine rağmen eleştirmenlerden tam not almış iki kişilik oyunlar arasında girmeyi başardı. Pek çok Türk oyuncununda takdirini alan oyunun maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Biz de siz değerli okuyucularımıza oyunu Türkçe oynayabilmeniz için, Split Fiction'a Türkçe yamayı nasıl yapacağınızı detaylı bir şekilde açıkladık. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak, oyunu Türkçe olarak oynayabilirsiniz. İşte, yapmanız gerekenler.

Split Fiction Türkçe Yama Öncesi Yapmanız Gerekenler

Herhangi bir yamayı kurmadan önce (dil yaması vb.) oyun dosyalarınızın yedeğini almayı ve doğrulamayı unutmayın. Bu işlem sizi, olası oyun dosyalarının bozulmasında sizi tekrardan oyunu indirme derdinden kurtaracaktır.

Yama öncesi yapmanız gereken işlemleri Steam kullanıcıları üzerinden örnek verelim;

Steam kütüphanenize girin. Split Fiction'a sağ tıklayın ve "Özellikler" seçeneğine tıklayın. Ardından "Yerel Dosyalar" sekmesine tıklayarak, "Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Steam, eksik veya hatalı bir dosya bulursa bunu otomatik olarak düzeltecektir. Oyununuzun tamamen temiz olduğundan emin olduktan sonra, Split Fiction Türkçe yamayı kurmaya başlayabilirsiniz.

Yedekleme yolunu tercih etmek isterseniz de oyunun kurulu olduğunu dosyayı koplayalamanız yeterli olacaktır. Yama sonrası herhangi bir sorun yaşarsanız, bu kopyaladığınız klasörü eski yerine atarak oyunu kurtarabilirsiniz.

Split Fiction Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Split Fiction Türkçe yamasını indirin.

İnen yama dosyasındaki programı, oyunun kurulu olduğu klasörün içerisine atın.

Klasörün içerisindeki attığınız yama programına sağ tıklayarak "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın.

Kurulumu bittikten sonra oyunu Türkçe olarak oynayabilirsiniz.

Split Fiction'ı, nasıl Türkçe oynayacağınızı yukarıda özet bir şekilde açıkladık. Eğer kurulumun nasıl yapılacağını detaylı ve görselli bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Adım: Split Fiction Türkçe Yamayı İndirin

Split Fiction'ın Türkçe yaması için, yamalarını sürekli ve güncel tutması sebebiyle Calypso Çeviri'nin hazırladığı yamayı tercih ettik. Yamayı indirmek için, Split Fiction Türkçe Yama İndir sayfasına gidin ve sayfanın en altında bulunan "indir" butonuna tıklayın.

2. Adım: Split Fiction Türkçe Yamayı Kurun

Yamayı indirdikten sonra, Rar dosyasındaki yamayı oyunun kurulu olduğu klasörün içerisine atın. Daha sonra oyun klasörünün içerisine attığınız yama dosyasına sağ tıklayarak, "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın. Açılan kurulum pencerisinde oyunun ana dosyasının seçili olduğunu kontrol ettikten sonra, oyunu hangi platformda (Steam, Epic Games vb.) oynuyorsanız o butona tıklayın. Türkçe yama kurulduğunda, "Türkçe yama kuruldu" bildirimi alacaksınız. Böylece, yama kurulum işlemini tamamlamış olacaksınız.

3. Adım: Split Fiction'ı Açın ve Türkçe Olarak Oynamaya Başlayın

Yama kurulumu bittikten sonra oyunu açın. Oyunun Türkçe olduğunu göreceksiniz. Böylece, Pragmata'yı Türkçe olarak oynamaya başlayabilirsiniz.

Split Fiction Türkçe Yama Nasıl Kaldırılır?

Split Fiction'ın Türkçe yamasını kaldırmak istediğinizde bu işlemi yapmak çok basit. Öncelikle oyun dosyalarının bulunduğu klasörü açın. Klasörün içerisinde bulunan "SplitFiction_YamaKaldır.exe"'ye tıklayarak, yamayı kaldırabilirsiniz. Böylece Split Fiction'ı orijinal dilinde oynamaya devam edebilirsiniz.

Split Fiction Türkçe Yama Kurulduktan Sonra Sıkça Karşılaşılan Hatalar Nelerdir? Çözümleri Nedir?

Her ne kadar adımları eksiksiz uygulasanız da bazen sorunlar yaşayabilirsiniz. Türkçe yama kurulumu sırasında sıkça karşılaşan hataları ve çözüm yollarını aşağıda bulabilirsiniz.

Oyuna Girerken Siyah Ekranda Kalma Hatası

Eğer Türkçe yamayı kurduktan sonra oyun siyah ekranda takılı kalıyor ve açılır açılmaz masaüstüne atıyorsa, bu genellikle yama sürümü ile oyun sürümünün uyuşmamasından kaynaklanır.

Çözüm olarak, oyun dosyalarınızı oyunu indirdiğiniz uygulama üzerinden doğrulayarak orijinal haline döndürün. Ardından Calypso Çeviri'nin web sitesine giderek Türkçe yamanın oyunun son güncellemesine uygun yeni bir versiyonu olup olmadığını kontrol edin. Bu ek olarak oyunun bu sorunla karşılaşmamanız için oyunun resmi sürümünü kullanmanızı tavsiye ederiz.

Altyazıların Kutu (□□□) Şeklinde Görünmesi

Oyun içindeki yazılar, harfler yerine içi boş kutucuklar veya anlamsız semboller şeklinde görünüyorsa, oyunun kullandığı font Türkçe karakterleri desteklemiyor demektir.

Bu sorunu çözmek için Türkçe yama klasörünün içinde varsa font düzeltme yamasını ayrı olarak kurmanız gerekebilir. Veya yama kurulumunu baştan, yönetici izinleriyle tekrar yaptığınızdan emin olun.

Antivirüs Programının Yama Dosyasını Silmesi

Bazen Windows Defender, yama.exe dosyasını şüpheli yazılım olarak görüp indirdiğiniz anda silebilir veya karantinaya alabilir.

Çözüm için Windows Güvenlik ayarlarına girip virüs ve tehdit korumasını geçici olarak kapatın. Yamayı kurduktan sonra güvenliği tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Her yıl oyunlara yüksek miktarda ödemeler yapan hatrı sayılır bir Türk oyuncu kitlesi bulunurken, özellikle bazı firmaların oyunlarında ısrarla Türkçe dil desteği sunmaması çok can sıkıcı bir durum. Bu bağlamda Split Fiction'ı da resmi olarak Türkçe dil desteğiyle geldiğini görmek isterdim. En azından, belirli bir süre sonra bile Türkçe dil desteği eklenmesi harika olurdu. Ne yazık ki yayıncı firma Türk oyuncularının sesini duymadığı için, Split Fiction'ı kendi dilimizde oynamak için yamalarla uğraşmak zorunda kalıyoruz.