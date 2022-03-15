İş Bankası işlemlerinizi banka şubesine veya bankamatiğe uğramadan kolay ve hızlıca Android yüklü mobil cihazlarınızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İş Bankası Türkiye’deki ilk Android uygulamalarından bir tanesine sahip. Uygulamayı kullanmak için elbette ki Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona ya da tablete ihtiyacınız var. Android platformunun yanı sıra iOS ve WindowsPhone üzerinde de kullanılabilen bankacılık uygulaması, şubeden yapılabilen tüm işlemleri mobil platformdan yapmaya olanak tanıyor.

Uygulamanın size sunduğu imkanlar oldukça geniş denilebilir. Para yatırma ve gönderme seçenekleri, hisse senedi, döviz alım satımı, fatura ödemeleri, kredi başvurusu ve diğer bankacılık işlemlerini yapma olanaklarına sahip.

Ayrıca size en yakın İş Bankası şube ve bankamatiklerini görebilir, ekonomi bültenini düzenli olarak uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.

Oldukça kolay kullanılır bir arayüze sahip uygulama sistem kaynaklarını da oldukça verimli kullanıyor ve herhangi bir güvenlik sorununa sebep olmadan çoğu banka işleminizi yapmanıza olanak sağlıyor.