İşCep
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 121,138
- DOSYA BOYUTU 25.60 MB
- Üretici Türkiye İş Bankası A.Ş.
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İş Bankası işlemlerinizi banka şubesine veya bankamatiğe uğramadan kolay ve hızlıca Android yüklü mobil cihazlarınızdan gerçekleştirebilirsiniz.
İş Bankası Türkiye’deki ilk Android uygulamalarından bir tanesine sahip. Uygulamayı kullanmak için elbette ki Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona ya da tablete ihtiyacınız var. Android platformunun yanı sıra iOS ve WindowsPhone üzerinde de kullanılabilen bankacılık uygulaması, şubeden yapılabilen tüm işlemleri mobil platformdan yapmaya olanak tanıyor.
Uygulamanın size sunduğu imkanlar oldukça geniş denilebilir. Para yatırma ve gönderme seçenekleri, hisse senedi, döviz alım satımı, fatura ödemeleri, kredi başvurusu ve diğer bankacılık işlemlerini yapma olanaklarına sahip.
Ayrıca size en yakın İş Bankası şube ve bankamatiklerini görebilir, ekonomi bültenini düzenli olarak uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.
Oldukça kolay kullanılır bir arayüze sahip uygulama sistem kaynaklarını da oldukça verimli kullanıyor ve herhangi bir güvenlik sorununa sebep olmadan çoğu banka işleminizi yapmanıza olanak sağlıyor.
İşCep
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,744
- DOSYA BOYUTU 25.80 MB
- Üretici Türkiye İş Bankası A.Ş.
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İşCep, Türkiye İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasıdır.
Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı mobil bankacılık uygulaması İşCep ile bankacılık işlemlerinizi rahatça ve hızlıca yapabilirsiniz. Kişiselleştirilebilir menü ve tema seçenekleri ile benzer uygulamalardan farklılık gösteren İşCep ile QR kod ile bankamatikten kartsız para çekebilir, Barkod ile faturalarınızı hızlıca ödeyebilir, Parakod ile tüm kartlarınızı mobil cihazınıza taşıyabilir, yakınınızdaki İş Bankası şube ve bankamatiklerin yerini öğrenebilirsiniz.
Sade arayüze sahip İşCep ile ayrıca Cep Anahtar aktivasyonunu yaparak internet şubesine ve İşCep’e tek kullanımlık şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Bankacılık uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız uygulama içerisindeki Demo videoları izleyerek işlemleri nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Eğer İş Bankası müşterisi değilseniz tek dokunuşla başvurabilir, İşCep’in sunduğu kolaylıklardan faydalanmaya başlayabilirsiniz.
İşCep
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,045
- DOSYA BOYUTU 5.00 MB
- Üretici Türkiye İş Bankası A.Ş.
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İşCep uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi Windows Phone telefonunuzdan, şubeye uğramadan gerçekleştirin.
İşCep, İş Bankası müşterisi olarak mobil bankacılık işlemlerinizi güvenli, hızlı şekilde gerçekleştirebildiğiniz resmi uygulama. Şubeye gitmeden EFT ve Havale işlemlerinizi gerçekleştirmekten faturalarınızı ve kredi kartı borcunuzu ödemeye, faturalarınız için otomatik ödeme talimatı vermekten piyasayı takip etmeye kadar pek çok işlemi yapabiliyorsunuz.
Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı mobil bankacılık uygulaması olarak öne çıkan İşCep’in yenilenen Windows Phone uygulamasının diğer platformlardan farklı olmadığını, gerek arayüzüyle gerek içeriğiyle gerekse de kullanılabilirliğiyle mağazadaki en iyi mobil bankacılık uygulamaları arasında olduğunu söyleyebilirim.
İşCep uygulamasında yapabileceğiniz işlemlerden kısaca bahsetmem gerekirse;
- Bankacılık işlemleri (Transfer, yaıtırım, hisse senedi işlemleri, döviz alım satımı dahil pek çok işlem ve 7/24 açık)
- En yakın İş Bankası (GPS’inizi açarak yakınınızdaki İş bankası’nı çalışma saatine kadar öğrenebiliyorsunuz)
- Kredi Kartı Kayıp Çalıntı menüsü (Kredi kartınız çalındığı vakit müşteri hizmetlerini aramak yerine bu menüden hızlıca bildirimde bulunabiliyorsunuz)
- Yakın Tarihli Ödemeler (ödemelerinizin takibini yapabiliyorsunuz)
- Fatura Talimat Kaydetme (faturanızı ödedikten sonra ödeme talimatı vererek faturalarınızın vaktiği geldiğinde otomatik olarak yatırılmasını sağlayabiliyorsunuz)
- Ekonomi Bülteni (günlük olarak ekonomideki gelişmeleri takip edebiliyorsunuz)