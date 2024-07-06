En İyi Joaquin Phoenix Filmleri

1974 doğumlu Amerikalı aktör ve müzisyen Joaquin Phoenix, sinema dünyasında cesur ve çok yönlü performanslarıyla tanınır. Kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Joaquin Phoenix sinema dünyasında hızla yükselerek kendine has bir yer edindi. Biz de sizler için en iyi Joaquin Phoenix filmlerinden oluşan bir liste hazırladık.

Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkat çeken Joaquin Phoenix, Walk the Line’da canlandırdığı Johnny Cash performansıyla Altın Küre ve Grammy ödüllerine layık görüldü ancak asıl büyük çıkışını Joker filmindeki Arthur Fleck rolüyle yaptı ve bu performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı. Joaquin Phoenix karakter derinliği yüksek ve duygusal yoğunluk açısından zengin karakterleri canlandırmak konusunda çok yetenekli bir oyuncu.

Joaquin Phoenix'in En İyi Filmleri

To Die For (1995)

Gladiator (2000)

Quills (2000)

Signs (2002)

Walk the Line (2005)

We Own the Night (2007)

The Master (2012)

Her (2013)

Inherent Vice (2014)

Joker (2019)

Napoleon (2023)

To Die For (1995)

Gus Van Sant'ın yönettiği bu kara komedi, Suzanne Stone'un (Nicole Kidman) hava durumu sunucusu olma hayali uğruna her şeyi göze alışını anlatıyor. Joaquin Phoenix, Suzanne'nin manipüle ettiği gençlerden biri olan Jimmy Emmett rolünde. Joaquin Phoenix bu filmdeki performansıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Tür : Komedi, Dram

: Komedi, Dram Oyuncular : Nicole Kidman, Matt Dillon, Joaquin Phoenix

: Nicole Kidman, Matt Dillon, Joaquin Phoenix IMDB Puanı: 6.8

Gladiator (2000)

Ridley Scott’ın yönettiği bu epik filmde Joaquin Phoenix, Roma İmparatoru Commodus rolünde parladı. General Maximus'un (Russell Crowe) intikam hikayesini anlatan filmde Joaquin Phoenix'in kibirli ve zalim imparatoru canlandırması büyük övgü topladı.

En iyi Joaquin Phoenix filmlerinden biri olan Gladiator adeta zamansız bir yapım. Eğer ünlü oyuncunun filmlerinde hangisini ilk izleyeceğinize karar veremiyorsanız Gladiator’den başlamanızı tavsiye ederiz.

Tür : Aksiyon, Macera, Dram

: Aksiyon, Macera, Dram Oyuncular : Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen IMDB Puanı: 8.5

Quills (2000)

Philip Kaufman’ın yönetmenliğini yaptığı bu film Marquis de Sade’ın yaşamının son yıllarını konu alıyor. Joaquin Phoenix, Marquis'in yazılarını yayınlayan ve hapishane rahibi olan Abbé du Coulmier rolünü canlandırıyor.

Tür : Biyografi, Dram

: Biyografi, Dram Oyuncular : Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquin Phoenix

: Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquin Phoenix IMDB Puanı: 7.3

Signs (2002)

M. Night Shyamalan’ın yönettiği bu bilim kurgu filminde Joaquin Phoenix, Mel Gibson’ın kardeşi Merrill Hess’i canlandırıyor. Film bir çiftlik evinde yaşayan ailenin tarlalarında beliren gizemli işaretlerle mücadele etmesini konu alıyor.

Sinema tarihindeki pek çok klişenin temellerini atan bu film, bilim kurgu filmleri içerisinde de oldukça ayrı bir öneme sahip. Eğer dünya dışı varlıklara ve gerilim filmlerine ilginiz varsa bu yapımı kesinlikle izlemelisiniz.

Tür : Dram, Bilim Kurgu, Gerilim

: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim Oyuncular : Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin

: Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin IMDB Puanı: 6.7

Walk the Line (2005)

Joaquin Phoenix, ünlü müzisyen Johnny Cash’in hayatını konu alan bu biyografik filmde Cash’i canlandırıyor. Reese Witherspoon’un June Carter rolünde olduğu film, Joaquin Phoenix’e En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazandırdı ve Oscar adaylığı getirdi.

Tür : Biyografi, Dram, Müzik

: Biyografi, Dram, Müzik Oyuncular : Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin

: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin IMDB Puanı: 7.8

We Own the Night (2007)

James Gray’in yönetmenliğini yaptığı bu suç dramasında Joaquin Phoenix, bir gece kulübü yöneticisi olan Bobby Green’i canlandırıyor. Bu yapım Bobby'nin polis olan ailesiyle yaşadığı çatışmaları ve suç dünyasından kurtulma çabasını anlatıyor.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes

: Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes IMDB Puanı: 6.8

The Master (2012)

Paul Thomas Anderson’ın yönettiği bu filmde Joaquin Phoenix, II. Dünya Savaşı gazisi Freddie Quell rolünde. Philip Seymour Hoffman’ın canlandırdığı karizmatik bir liderle tanışan Freddie, zamanla onun kültüne katılır. Phoenix’in performansı büyük beğeni topladı ve ona Oscar adaylığı kazandırdı.

Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams

: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams IMDB Puanı: 7.2

Her (2013)

Spike Jonze’un yazıp yönettiği bu filmde Joaquin Phoenix, yalnız bir yazar olan Theodore Twombly'yi canlandırıyor. Theodore, yapay zeka tarafından yönetilen bir işletim sistemine aşık olur ve bu sıra dışı ilişkiyi deneyimler. Phoenix’in hassas ve duygusal performansı filmde öne çıkıyor.

Yapay zekanın günümüzdeki durumu göz önüne alındığında, bu filmde gördüğümüz pek çok şey yakın zamanda gerçeğe de dönebilir. Yapay zekanın benzersiz yükselişi ile Her filmini bugün izlemek çok daha farklı hissettiriyor.

Tür : Dram, Romantik, Bilim Kurgu

: Dram, Romantik, Bilim Kurgu Oyuncular : Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson (ses)

: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson (ses) IMDB Puanı: 8.0

Inherent Vice (2014)

Paul Thomas Anderson’ın Thomas Pynchon’un romanından uyarladığı bu filmde Joaquin Phoenix, özel dedektif Doc Sportello’yu canlandırıyor. 1970’lerin Los Angeles’ında geçen film, Doc’un kayıp eski sevgilisini bulma çabalarını konu alıyor.

Tür : Komedi, Suç, Dram

: Komedi, Suç, Dram Oyuncular : Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson

: Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson IMDB Puanı: 6.7

Joker (2019)

Son dönemin en dikkat çeken yapımlarından biri olan bu film, Joaquin Phoenix’in Arthur Fleck karakterine hayat verdiği ve toplumdan dışlanmış bir adamın Joker’e dönüşümünü anlatıyor. Joaquin Phoenix, bu performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görüldü.

Joker karakterine farklı bir bakış açısı getiren bu film sıkı çizgi roman hayranları tarafından eleştirilse de filmografi açısından çok iyi bir iş ortaya konulmuş. Joker’in modern bir Taxi Driver oluşu da pek çok kişinin gözünden kaçmamış.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz IMDB Puanı: 8.4

Napoleon (2023)

Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart'ın çalkantılı yükselişini ve düşüşünü, eşi Josephine ile olan bağımlılık yaratan, değişken ilişkisini beyaz perdeye yansıtan bu film kesinlikle izlenmeye değer bir yapım. Napolyon’u canlandıran Joaquin Phoenix, bu rolün üstesinden en iyi şekilde gelmiş.

Hem fiziksel benzerlik, hem de oyunculuk bakımından Napolyon’u birebir yansıtan Joaquin Phoenix mükemmel bir iş ortaya koymuş. Ridley Scott tarafından yönetilen bu film maalesef gişede istediği başarıyı yakalayamadı.

Tür : Aksiyon, Macera, Biyografi

: Aksiyon, Macera, Biyografi Oyuncular : Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim

: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim IMDB Puanı: 6.4

En iyi Joaquin Phoenix filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ünlü oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek istersiniz? Sizce en iyi Joaquin Phoenix filmi nedir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.