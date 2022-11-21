Kablosuz Ağ Bağlantısı Problemlerinizi Çözecek Öneriler

Kablosuz ağ bağlantısı, bazen çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum, interneti sorunsuz bir şekilde kullanabilmenize engel oluyor. Peki, kablosuz ağ bağlantısı sorunları için hangi yöntemler uygulanabilir? Hazırladığımız rehberde problemlerin çözülmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler mevcut.

Kablosuz internet bağlantısı kuranların sıkça karşılaştıkları sorunlar arasında yavaş bağlantı, düşük çekim gücü, zayıf ağ güvenliği ve ağa yavaş bağlanma gibi saç baş yolduran sıkıntılar meydana geliyor. Bu sorunları azaltıp daha sağlıklı bir internet bağlantısının keyfini çıkartmak mümkün.

Kablosuz Ağ Bağlantısı Sorunları İçin Çözüm Önerileri

Farklı bir cihazı deneyin.

Bilgisayarı veya mobil cihazı kapatıp açın.

Modeminizi kapatıp açın.

Wi-Fi ayarlarını kontrol edin.

Virüs taraması yapın.

Arka planda çalışan programları inceleyin.

Wi-Fi sinyal gücünü kontrol edin.

Firmware güncellemesi yapın.

Modemin ayarlarını sıfırlayın.

Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Yukarıda Wi-Fi ile ilgili problemi çözebilmenize yardımcı olabilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlere dair detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en fazla internet tüketen uygulamaları öğrenmek için en çok internet yiyen uygulamalar listesine göz atabilirsiniz.

Farklı Bir Cihazı Deneyin

İlk olarak sorunun tüm cihazlarda yaşanıp yaşanmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Örneğin problemi bilgisayarınızda yaşıyorsanız akıllı telefon ya da tabletten internet bağlantısını kontrol edin. Bu sayede sorunun cihazdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenebilirsiniz.

Ayrıca bir web sitesine bağlanırken sorun yaşıyorsanız farklı bir siteyi ziyaret etmeyi deneyin çünkü bağlanmaya çalıştığınız sitenin sunucusunda problem olabilir.

Bilgisayarı veya Mobil Cihazı Kapatıp Açın

Yeniden başlatma işlemi, karşı karşıya kalınan bazı sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. Bu nedenden dolayı bilgisayarınızı ya da mobil cihazınızı kapatıp açmayı deneyin. Kapatıp açma işleminin ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Modeminizi Kapatıp Açın

Kablosuz ağ ile ilgili bir sorun ile karşılaştığınızda uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise modemi kapatıp açmaktır. Modemde yer alan butona basarak kapatın. Yaklaşık olarak 10 saniye bekledikten sonra tekrar modemdeki butona basarak açın.

Wi-fi Ayarlarını Kontrol Edin

Bilgisayarınızın görev çubuğunda yer alan Wi-Fi simgesinin üzerine tıklayın ve bilgisayarınızın doğru ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer doğru ağa bağlı olunmasına rağmen sorun devam ediyorsa ağdan çıkıp tekrar giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan bir kötü amaçlı yazılım, internet bağlantısında sorun yaşanmasına neden olabilir. Bu sebepten ötürü sistemde kötü amaçlı yazılım olup olmadığını tespit etmek için bir antivirüs yazılımı ile virüs taraması yapın. Eğer bilgisayarınızda bir antivirüs yüklü değilse en iyi antivirüs programları listemize göz atabilirsiniz.

Arka Planda Çalışan Programları Inceleyin

Arka planda çalışan bazı programlar, yüksek bant genişliği kullanıyor olabilir. Bunu kontrol etmek için Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi aracını açın. "Ağ" bölümüne göz atın. Eğer yüksek internet tüketen gereksiz bir program varsa sonlandırabilirsiniz.

Wi-Fi Sinyal Gücünü Kontrol Edin

Düşük sinyal gücü, internet hızı konusunda sorun yaşanmasına neden olur. Sorunun sinyal gücünden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için ekranın sağ alt köşesinde konumlanan Wi-Fi simgesine göz atın. Simgenin üzerinde yer alan çizgiler, sinyal gücü hakkında bilgi sunar.

Firmware Güncellemesi Yapın

Mevcut firmware sürümünde yer alan bir problem nedeniyle kablosuz ağda problem yaşıyor olabilirsiniz. Modem üreticisi tarafından sunulan güncellemeler performans sorunlarını çözebilir, yeni özellikler ekleyebilir ve hızın artmasına yardımcı olabilir.

Söz konusu nedenlerden ötürü firmware güncellemesi yapmayı deneyebilirsiniz. Güncelleme işlemini çok dikkatli bir şekilde yapmanız ve yüklemek istediğiniz sürümün doğru olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu süreçte yapılabilecek herhangi bir hata, yeni problemlere yol açabilir.

Modemin Ayarlarını Sıfırlayın

Kablosuz ağlarda meydana gelen sorunları düzeltebilecek yöntemler arasında modem ayarlarını sıfırlama da bulunuyor. Modemin arayüzü üzerinden yapılan bir ayar değişikliği bazı sorunları beraberinde getirmiş olabilir. Bu nedenden ötürü sıfırlama işlemini yapmayı deneyebilirsiniz.

Çoğu modemde sıfırlama işleminin yapılabilmesini sağlayan bir delik bulunur. Kürdan aracılığı ile sıfırlama işlemini yapabilirsiniz. Kürdanı deliğe soktuktan birkaç saniye sonra tüm ışıklar yanıp sönecektir. Bu işlem, sıfırlamanın tamamlandığını gösterir. Sıfırlamayı gerçekleştirdikten sonra modemin arayüzüne giriş yapabilir ve kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri ile İletişime Geçin

Listedeki tüm uygulamanıza rağmen kablosuz ağdaki problem sorun hâlâ devam ediyorsa internet servis sağlayıcısının müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazıda kablosuz bağlantısı sorunları için çeşitli yöntemler bulunuyor. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en fazla hangi uygulamaların pili daha hızlı tükettiğini öğrenmek için en çok batarya tüketen uygulamalar listesini inceleyebilirsiniz.