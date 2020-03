Koronavirüs Son Durum Ne? En İyi 8 Corona Virüsü Takip Sitesi (Haritası)

Corona virüsü Türkiye’de ve koronavirüs vaka sayısı 18'e çıktı! Corona virüsü son dakika bilgilerini aktaran birçok resmi kaynak mevcut. Koronavirüs görülen ülkeler hakkında verileri paylaşan harika siteler de mevcut. Google ve Bing arama motorları Corona virüsü son dakika bilgisi paylaşan, korunma yollarını gösteren sitelerin başında geliyor. Corona virüsü haritası çok daha detaylı ve gerçek zamanlı veriler sunuyor bizlere. Bu blog yazımızda Corona virüsü takip için en iyi 8 koronavirüs haritasını paylaşıyoruz.

Çin’in en büyük şehri Vuhan’da başlayıp Türkiye’ye kadar gelen Covid-19 (yeni tip corona virüsü) salgını her gün yüzlerce can alıyor. Ülkemizde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan resmi verilere göre şu anda corona virüsü vakası 18 ve gerekli önlemlerin alındığı, yol haritasının çizildiği belirtiliyor. Dünya genelinde etki gösteren salgının yaz aylarına doğru etkisini yitirmesi bekleniyor. 16 Mart itibarıyla bu virüsten etkilenen kişi sayısı 171 bin ve bu sayı giderek artıyor. Corona virüsü son dakika bilgilerini alabildiğimiz yerli-yabancı birçok kaynak mevcut olduğu gibi harita üzerinden verileri anlık olarak paylaşan siteler var. Corona virüsü haritası üzerinden virüsün hangi ülkelerde görüldüğü, kaç kişiyi etkilediği, kaç ölüm gerçekleştiği, kaç kişinin tedavi edildiği, Corona virüsünün nasıl bulaştığı, nasıl yayıldığı kısacası Corona virüsü hakkında her şey gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

Koronavirüs (Corona Virüsü) Son Durum Ne? Koronavirüs Takip Siteleri

Bing Covid-19 İzleyici, Dünya genelinde ve ülke bazında etkin vakalar, tedavi edilen vakalar ve ölümcül vakaları gösteriyor. Yeni tip corona virüsünden etkilenen ülkeler hem listeleniyor hem de harita üzerinden tıklayarak görebiliyorsunuz. Ayrıca her ülke için çıkan son koronavirüs haberlerini okuyabiliyorsunuz. Veriler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD Hastalık ve Korunma Merkezleri (CDC), Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Wikipedia üzerinden alınıyor.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınını haritalayanlardan biri olan Esri Story Maps, corona virüsü haritası ve grafikleri günlük olarak güncelliyor. Ölümlere ek olarak virüsün Wuhan’da nasıl geliştiğini, sonrasında nasıl yayıldığını, iptal edilen uçuşları ve çok daha fazla veriyi derinlemesine gösteriyor. Corona virüsünün ne olduğu, hastalığın nasıl yayıldığı, SARS, MERS gibi diğer hastalıklardan ne farkı olduğu gibi bilgiler de sunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün durum tablosu yeni koronavirüs salgınıyla ilgili son güncellemeleri sunuyor. Enfekte olmuş kişilerin sayısı, gerçekleşen ölümler, etkilenen ülkeler ve Covid-19 salgını ile ilgili diğer verileri içeriyor. ArcGIS platformu üzerine kurulan bu gösterge panosundaki verilerin kaynağı WHO (Dünya Sağlık Örgütü); dolayısıyla en doğru kaynak diyebiliriz.

Johns Hopkins Üniversitesi’nde Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi tarafından çıkarılan harita, Dünya genelinde yeni tip corona virüsü Kovid-19 vakalarını gösteren ilk harita. Web sitesi birden fazla kaynaktan herkese açık verilere dayandığından istatistikler tam olarak doğru olmayabiliyor. Onaylanan vakaların toplam sayısı ve etkilenen ülkeleri vermeye ek olarak kurtarılan vakalar ve etkin vakaların (sayısı konumlarıyla birlikte) istatistiklerine ilişkin gerçek zamanlı görünüm sunuyor. Esri ArcGIs platformu üzerine kurulu.

HealthMap, bulaşıcı hastalıkları takip eden kar amacı gütmeyen Boston Çocuk Hastanesi’ne bağlı bir program. Dijital harita, yapay zekayı kullanarak yeni koronavirüsün yayılmasını gerçek zamanlı olarak takip edip insanlara, hükümetlere ve sağlık çalışanlarına salgının yayılımının güncel bir tablosunu veriyor. OpenStreetMap platformunda MapBox tarafından oluşturulmuş.

İnsan deneyimi dikkate alınarak jeo-uzamsal teknolojileri geliştirmek için yenilikçi metodolojileri araştırmak; haritaların coğrafi görselleştirme ve diğer jeo-uzamsal teknolojilerin sosyal etkileri üzerine düşünmek; çeşitli coğrafi olayları özellikle de savunmasız nüfusla ilgili olanları coğrafi olarak anlatmak için bir bölgede çalışan Washington Üniversitesi laboratuvarından gelen yeni tip koronavirüs (COVID-19) Enfeksiyon Haritası, etkilenen insanlar, ülkeler, ölümler vb. mutlak sayısına ek olarak enfekte olma seviyeleri ve toplulukları izlemek için farklı sekmeler sunuyor. CARTO DB platformunda oluşturulmuş ve harita için uydu görüntüsü seçeneği mevcut.

Virginia Üniversitesi’nin Kovid-19 Gözetim Kontrol Paneli, 22 Ocak 2020’den beri hastalığın ilerleyişini görebileceğiniz bir zaman çizelgesi sunuyor. Etkin, onaylanan, iyileşenler ve ölenler olmak üzere farklı sekmeler mevcut. Web sitesi bir dizi açık kaynak veri sitesini kullandığını iddia ediyor. Ayrıca Çin anakarası dışındaki Covid-19 vakalarını takip etmek için özel bir sekme barındırıyor.

Amerika’daki sağlık sorunlarına ilişkin bağımsız bilgi sağlama alanında çalışan kar amacı gütmeyen bir San Francisco kuruluşu olan Kaiser Family Foundation’ın Covid-19 Corona virüsü takibi sitesi, ülkeye göre yeni koronavirüs vakaları ve ölümlerinin sayısı, ülkeye göre ölüm sayıları, vakalardaki eğilimi ve vaka ve ölümlerin gerçekleştiği ülkeleri gösteren küresel harita sunuyor. Veriler, doğrudan Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenli olarak yayınlanan resmi COVID-19 durum raporlarından alınıyor. Yeni durum raporları yayınladıkça site güncelleniyor. Verileri ülkeye göre görüntülemek için sekmeler mevcut.