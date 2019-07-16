Kullanıcıların Yanlışlıkla Bastığı 6 Klavye Kısayolu

Bilgisayarda gündelik aktivitelerinizi yaparken daha önce hiç başınıza gelmeyen tuhaf bir vaka ile karşılaştınız mı? Birden bilgisayar ekranı ters döndü, şifrenizi doğru yazdığınızdan emin olduğunuz halde hesabınıza giriş yapamadınız. Bu ve bunun benzeri sorunlar daha önce hiç başınıza geldi mi?

Bunların nedeni, klavye kısayollarını kullanarak yanlışlıkla bir işlem yapmış olmanızdır. Bu yazıda, kullanıcıların sık sık yanlışlıkla bastığı 6 klavye kısayolunu bir arada topladık.

1. Ekranın Yön Değiştirmesi

En çok yanlışlıkla basılan klavye kısayollarından biridir. Bilgisayarınızın ekranını sağ, sol ve ters yöne dönmesi ile sonuçlanır. Bu, bilgisayarınızı normal bir şekilde kullanmanızı engeller ve imlecinizi hareket ettirirken daha fazla uğraşmanız gerektiği anlamına gelir.

Neyse ki bunu düzeltmek için kullanacağımız kombinasyon, bunu yaparken kullanılan tuş kombinasyonu ile aynı. Ekranınızı normal ayarlarına döndürmek için CTRL, ALT ve ↑ (Üst Ok) kombinasyonunu kullanmanız yeterli.

2. Doğru Girilen Şifrenin Hata Vermesi

Bazen bir internet sitesi için girdiğiniz şifre yanlış olduğundan şifrenizi birkaç kere girmeniz gerekebilir ama bazı durumlarda, bu internet siteleri şifrenizi doğru girdiğiniz halde hata verebilir. Bunun nedeni, internet sitesine girmeden önce Caps Lock tuşuna basmanız olabilir. Bir kez daha şifrenizi girmeden önce Caps Lock tuşunun açık olup olmadığını kontrol edin.

3. Sayı Tuşlarının Çalışmaması

Şifrenizi girerken ya da sayıları kullanırken sayı tuşlarını kullanmaya çalıştığınızda, tuşların bir işe yaramadığını görebilirsiniz. Num Lock’un kilitli olması, bu tuşların çalışmamasına yol açacaktır. Bunun çözümü, bir önceki sorunun çözümü kadar basittir. Num Lock tuşuna basarak aktifleştirmeniz yeterli.

4. Sayfanın Çok Yakın Olması

Sekmenizi hızlı bir şekilde açarken CTRL ve Mouse Tekerleği kombinasyonunu yanlışlıkla kullanmış olabilirsiniz. CTRL tuşuna basılı tutarak mouse tekerleğini ileri doğru itmeniz, sayfanın yakınlaşmasına neden olacaktır. Sayfayı uzaklaştırmak için CTRL tuşuna basılı tutarak Mouse tekerleğini geriye doğru çekin.

5. Önceki Harfin Yerine Sonraki Harfin Silinmesi

Normalde Backspace tuşuna bastığınızda bir önceki harf silinir ancak Insert tuşuna basmanız halinde bir önceki harf yerine bir sonraki harf silinir. Insert tuşu, kullanıcılar tarafından en çok basılan tuşlardan biridir ve çoğu zaman nasıl düzeltilebileceği konusunda kullanıcılar bilgi sahibi değillerdir. Bu sorunu tekrar Insert tuşuna basarak düzeltebilirsiniz.

6. Tam Ekran Olması

Bu sorunda ise mevcut sayfa tüm ekranınızı dolduracak şekilde büyür ve tam ekran moduna geçer. Tam ekran modundan çıkmak için F11 tuşuna basarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.