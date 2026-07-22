Laptop Markalarının Teknik Servis Süreleri: Hangi Marka Ne Kadar Hızlı?

Bir laptop satın alırken çoğu kullanıcı işlemci, ekran kartın ve ekran gibi teknik özelliklere bakıyor. Ancak satış sonrası teknik servis hizmeti de en az bunlar kadar önemli. Özellikle işini bilgisayar üzerinden yürüten biriyseniz cihazınızın serviste geçirdiği her gün gerçek bir kayıp anlamına gelebiliyor. Bu içerikte Türkiye'de laptop markalarının teknik servis süreçlerini, yasal zorunlulukları ve markaların bu konuda kullanıcıya neler sunduğunu araştırdık.

Sonuçta günümüzde dizüstü bilgisayarlar yalnızca eğitim veya eğlence amacıyla kullanılmıyor. Uzaktan çalışma, çevrim içi toplantılar, içerik üretimi ve üretken yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayarlar, pek çoğumuzun iş akışının temel parçalarından biri haline geldi. Bu nedenle teknik servis süresi, artık yalnızca satış sonrası hizmet değil. Cihazın ne kadar kısa sürede yeniden kullanılabileceğini belirleyen önemli bir kriter.

Türkiye'de Yasal Azami Tamir Süresi Ne Kadar?

Türkiye'de teknik servis süreleri kimsenin keyfine bırakılmış değil. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve buna bağlı Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, garanti kapsamındaki bir cihazın azami tamir süresini 20 iş günü olarak belirlemiş durumda. Bu süre aşıldığında tüketicinin elinde iki hak bulunuyor.

Ürünün yenisiyle değiştirilmesini isteyebilir ya da ücret iadesi talep edebilir. Yani yasal çerçeve bir laptopun servise girip 3 hafta ile 1 ay arasında bir yerde çıkmasını normal karşılıyor. Sorun da tam burada başlıyor. Çünkü bu süre bir öğrenci için ödev teslim tarihini kaçırmak, bir freelancer için proje kaybetmek anlamına gelebiliyor.

Türkiye'deki Laptop Markalarının Süreleri Neler?

Markaların bu konudaki yaklaşımını karşılaştırdığımızda oldukça geniş bir tablo ortaya çıkıyor. Bazı markalar yasal sınırın oldukça altında rakamlar paylaşırken bazıları herhangi bir ortalama süre açıklamıyor ve yasal çerçeveye güveniyor.

Marka Servis Süresi Casper İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere sekiz şehirde, uygun arızalarda tespit, onarım ve son test işlemleri bir saat içinde tamamlanabiliyor. 2026’daki ortalama onarım süresi 35-48 dakika. Lenovo Resmi verilere göre ortalama onarım süresi Idea serisi ürünlerde 5 gün, Think serisi ürünlerde ise 2 ila 5 gün. Dell Onarım süresi 7 ila 12 iş günü arasında değişiyor ve ortalama 10 gün sürüyor. Ücretli ProSupport hizmetinde ise yerinde onarım ertesi iş günü gerçekleştiriliyor. Apple Yasal süreler dışında resmi bir servis taahhüdü bulunmuyor. Ancak sorunlar genellikle aynı gün veya en geç üç gün içinde çözüme kavuşuyor. ASUS, HP, MSI, Monster, Samsung gibi diğer markalar Resmi bir ortalama onarım süresi paylaşılmıyor. Servis işlemlerinde yasal sınır olan 20 iş günü esas alınıyor.

Tabloya baktığımızda Casper’ın servis süresi konusunda rakiplerinden belirgin şekilde ayrıldığını görüyoruz. Bu farkın kaynağını anlamak için markanın “1 Saatte Servis” uygulamasına daha yakından bakmak gerekiyor.

Casper, 11 yıldır sürdürdüğü 1 Saatte Servis uygulamasıyla satış sonrası destek sürecini kullanıcılar için çok daha hızlı ve öngörülebilir hale getiriyor. Uygulama İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’deki ilgili Casper servis noktalarında sunuluyor. Casper markalı dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yanı sıra tabletler, akıllı telefonlar, monitörler ve All In One bilgisayarlar da uygulama kapsamında değerlendirilebiliyor.

Üstelik cihazın garanti süresinin devam etmesi gerekmiyor. Hizmet, garanti içi ve garanti dışı onarımların yanı sıra ücretli ve ücretsiz işlemler için de geçerli. Şirketin rakiplerinin aksine 1 Saatte Servis kapsamında ek bir hızlı hizmet bedeli alınmıyor. Ancak garanti dışındaki onarımlar ve gerekli parça değişimleri, işlemin kapsamına göre ücretlendirilebiliyor. Cihaz servise ulaştığında önce arıza tespiti yapılıyor. Ardından gerekli onarım veya parça değişimi gerçekleştiriliyor ve cihaz son testlerden geçiriliyor.

Teknik olarak uygun işlemlerde tüm bu süreç bir saat içinde tamamlanabiliyor. Casper’ın 2026 verilerine göre ilgili servis noktalarındaki ortalama onarım süresi 35 ila 48 dakika arasında değişiyor. Haziran 2025 ile Mayıs 2026 arasındaki dönemde 7.983 cihaz bir saatten kısa sürede kullanıcıya teslim edildi. Aynı dönemde zamanında teslim oranı yüzde 93’e ulaşırken Mayıs 2026’daki müşteri memnuniyeti oranı yüzde 95’in üzerinde ölçüldü. Elbette bu süre her arıza için geçerli değil.

Ağır fiziksel hasar, özel parça ihtiyacı veya uzun süreli test gerektiren işlemlerde onarım süresi uzayabiliyor. Böyle durumlarda kullanıcıya işlem öncesinde bilgi veriliyor. Dolayısıyla 1 Saatte Servis tüm cihazlar için koşulsuz bir süre garantisi değil, hızlı onarıma uygun işlemler için sunulan özel bir servis modeli. Peki sekiz şehir dışında yaşayan veya servis noktasına gitme imkânı bulunmayan kullanıcılar ne yapacak? Casper, bu ihtiyaca yönelik iki farklı hizmet daha sunuyor.

Özellikle bilgisayarını her gün kullanan profesyoneller, öğrenciler ve içerik üreticileri için cihazına aynı gün yeniden erişebilmek oldukça önemli. Bu noktada Casper'ın JET Servis ve Turbo Servis hizmetleri devreye giriyor.

JET Servis Nedir, Nasıl Çalışıyor?

JET Servis, cihazını servis noktasına götürmeye zamanı veya imkanı olmayan kullanıcılar için sunuluyor. Casper’ın internet sitesindeki form doldurulduktan sonra ürün, anlaşmalı kargo şirketi tarafından kullanıcının adresinden teslim alınıyor. Servis işlemleri tamamlanan cihaz yine kargo yoluyla aynı adrese gönderiliyor.

Resmi hizmet sayfasına göre JET Servis için ek ücret alınmıyor. Ancak gönderim öncesinde kişisel verilerin yedeklenmesi ve cihazın taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde paketlenmesi kullanıcının sorumluluğunda.

TURBO Servis Nedir, Kimler İçin Uygun?

Cihazın adresten daha hızlı alınmasını sağlayan TURBO Servis, şimdilik İstanbul ve Ankara’nın belirli semtlerinde sunuluyor. Ürün motorlu kurye tarafından adresten teslim alınıyor, servis işlemleri tamamlandıktan sonra yine motorlu kurye ile kullanıcıya ulaştırılıyor.

Hafta içi saat 12.00’ye kadar oluşturulan taleplerde cihazın aynı gün, bu saatten sonra oluşturulan taleplerde ise bir sonraki iş günü servis işlemlerinin tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor. Casper’ın güncel hizmet sayfasında TURBO Servis ücreti 850 TL olarak belirtiliyor. Ödeme, cihazı teslim alan kurye personeline yapılıyor.

Teknik Servis Süresi Neden Bu Kadar Önemli?

Bir bilgisayarın serviste geçirdiği süre çoğu zaman göz ardı edilse de kullanıcı için ciddi bir maliyet yaratabiliyor. Öğrencilerin ödev ve proje teslimleri, serbest çalışanların müşteri işleri, uzaktan çalışanların toplantıları ve günlük iş akışı doğrudan bilgisayara bağlı. Cihazın iki hafta serviste kalması durumunda kullanıcı ya geçici olarak başka bir bilgisayar bulmak ya da işlerini ertelemek zorunda kalabiliyor.

Bu nedenle laptop satın alırken yalnızca teknik özelliklere değil, markanın satış sonrası hizmet ağının hızına ve erişilebilirliğine de bakmak gerekiyor. Özellikle sık seyahat eden veya bilgisayarını yoğun şekilde iş için kullanan kişiler açısından servis deneyimi, ekran kartı ve RAM kapasitesi kadar önemli bir satın alma kriterine dönüşebiliyor.

Laptop Servis Süresini Etkileyen Faktörler

Teknik servis altyapısı

Yedek parça yönetimi

Servis noktalarının yaygınlığı

Teknik ekip sayısı

Dijital servis süreçleri

Kargo organizasyonu

Yapay Zekâ Çağında Teknik Servis Neden Daha Önemli?

Günümüzde birçok kullanıcı ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini ve benzeri üretken yapay zekâ araçlarını günlük iş akışında kullanıyor. Bilgisayarın uzun süre kullanılamaması yalnızca donanım kaybı değil, üretkenlik kaybı anlamına da gelebiliyor. Bu nedenle hızlı teknik servis, yapay zekâ destekli çalışma düzeninde daha önemli hale geliyor.

Laptop Satın Alırken Servis Kontrol Listesi

✅ Ortalama teknik servis süresi

✅ Servis noktalarının yaygınlığı

✅ Yedek parça erişimi

✅ Yerinde servis seçeneği

✅ Kargo ile servis desteği

✅ Garanti dışı onarım imkânı

✅ Müşteri memnuniyeti

✅ Hızlı servis seçenekleri

Editörün Yorumu

Teknik servis süresi, bilgisayar satın alırken genellikle en son düşünülen ancak arıza anında en fazla önem kazanan konulardan biri. Ben bu araştırmayı yaparken yasal onarım süresinin 20 iş gününe kadar çıkabildiğini gördüğümde açıkçası şaşırdım. Çünkü bilgisayarını eğitim veya iş için kullanan biri açısından bu süre oldukça uzun.

Casper’ın 1 Saatte Servis uygulaması ise bu noktada farklı bir model sunuyor. Hızlı onarıma uygun cihazı aynı gün, mümkün olan durumlarda ise bir saat içinde geri alabilmek önemli bir avantaj. Özellikle işini, eğitimini veya içerik üretim sürecini bilgisayar üzerinden sürdüren kullanıcılar için cihazdan günlerce uzak kalmamak, satın alma kararını doğrudan etkileyebilir.

Lenovo’nun bazı ürün grupları için açıkladığı 2 ila 5 günlük ortalama onarım süresi ve Dell’in 7 ila 12 iş günü arasında değişen standart servis süreci de yasal sınırın altında kalması açısından olumlu örnekler. Apple servisleriyle yaşadığım kişisel deneyimler de oldukça iyiydi.

Şimdiye kadar karşılaştığım sorunlar hızlı şekilde çözüldü ve ekran değişimi gerektiren bir işlem bile yalnızca iki gün sürdü. Bu nedenle laptop satın alırken yalnızca işlemci, ekran kartı, RAM ve depolama gibi teknik özelliklere odaklanmamak gerekiyor. Servis ağının erişilebilirliği, açıklanan ortalama onarım süresi, cihazın nasıl teslim alındığı ve hizmetin hangi durumları kapsamadığı da mutlaka araştırılmalı.

Özellikle bilgisayarını eğitim, uzaktan çalışma, yazılım geliştirme veya içerik üretimi için kullanan kişiler açısından cihazın ne kadar kısa sürede yeniden kullanılabilir hâle geleceği, uzun vadeli kullanıcı deneyimini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla teknik servis altyapısı ve satış sonrası destek kalitesi, laptop seçiminde donanım özellikleri kadar önemli bir kriter olarak değerlendirilmeli.