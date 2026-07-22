Galaxy S26 Ultra Yerine POCO F8 Ultra Almak İçin 4 Neden

Samsung Galaxy S26 Ultra, 2026 yılının Şubat ayında satışa sunuldu. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan POCO F8 Ultra ise 2026 yılının Ocak ayında piyasaya sürüldü. Peki, daha uygun bir fiyata F8 Ultra mı tercih etmek yoksa Samsung'un kalem desteğine sahip amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra'yı mı almak daha mantıklı? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Galaxy S26 Ultra Yerine POCO F8 Ultra Almak İçin Nedenler Neler?

Yüksek şarj hızı

Yüksek batarya kapasitesi

Yüksek ekran parlaklığı

Daha uygun fiyat

Yüksek Şarj Hızı

Samsung Galaxy S26 Ultra 60W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. POCO F8 Ultra'da ise 100W kablolu hızlı şarj desteği mevcut. Dolayısıyla F8 Ultra, rakibinden daha kısa sürede şarj olabiliyor. Yapılan testlerde POCO'nun telefonu yüzde 0'dan yüzde 100'e yalnızca 45 dakika 33 saniyede ulaşabiliyor. Galaxy S26 Ultra ise 1 saat 4 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100 seviyesine şarj olabiliyor.

Telefonun kısa sürede şarj olabilmesi büyük bir avantaj. Örneğin yüksek şarj hızı, telefonu gece boyunca prizde bırakma dönemini sona erdiriyor. Sabah uyanıp kahvaltı yaparken geçen 15-20 dakikalık bir sürede telefon gün boyu yetecek şarj seviyesine rahatlıkla ulaşabiliyor. Dışarı çıkmadan beş dakika önce şarj seviyesinin yüzde 10 olduğunu fark etmek artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Yalnızca birkaç dakikalık şarjla bile yeterli seviyede bir kullanım elde edilebiliyor.

Gittiğiniz bir kafede, ofiste veya restoranda telefonu şarj takabilirsiniz. Cihaz kısa sürede şarj olacaktır. Oyun oynarken veya film izlerken telefonun şarjı bittiyse saatlerce priz kenarında beklemek zorunda kalmazsınız. Dolayısıyla F8 Ultra, 100W hızlı şarj teknolojisi nedeniyle rakibinden bir adım önde.

Yüksek Batarya Kapasitesi

Samsung Galaxy S26 Ultra, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. POCO F8 Ultra'da ise 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Aradaki bu yüzde 30'luk fark, F8 Ultra'nın rakibine kıyasla çok daha uzun bir pil ömrü sunmasını sağlıyor. Uzun pil ömrü özellikle uzun yolculuklarda, doğa yürüyüşlerinde ve kamp aktivitelerinde oldukça büyük bir avantaj sağlıyor.

Yüksek Ekran Parlaklığı

Samsung Galaxy S26 Ultra, 2.600 nit parlaklık sunuyor. POCO F8 Ultra ise 3.500 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülüyor. 2.600 nit parlaklık, güneş ışığı altında ekranın sorunsuz görülebilmesi için yeterli ancak 3.500 nit parlaklığa sahip ekran, bu deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

Özellikle yaz aylarında ve öğlen saatlerinde 3.500 nit parlaklık, ekranda herhangi bir yansıma olmadan metinleri, fotoğrafları ve videoları sanki kapalı bir mekandaymış gibi net ve konforlu bir şekilde görmenizi sağlıyor. Dolayısıyla yüksek parlaklık, telefon satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli özellikler arasında yer alıyor.

Daha Uygun Fiyat

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü internette 91 bin 523 TL fiyat etiketiyle satılıyor. POCO F8 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise internette 53 bin 999 TL'ye satılıyor. Dolayısıyla iki telefon arasında 37.524 TL fiyat farkı mevcut. Bu da maddi açıdan önemli bir tasarruf demek.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy S26 Ultra çok güçlü işlemciden kalem desteğine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli. POCO F8 Ultra ise Galaxy S26 Ultra'ya kıyasla daha uygun fiyata sahip olmasına rağmen yüksek şarj hızı, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek ekran parlaklığı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

F8 Ultra'da da çok güçlü bir işlemcinin yer aldığını ve yoğun efektlere sahip oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabildiğini belirteyim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler de rahatça yapılabiliyor. İki telefon arasında 37.524 TL fiyat farkı olduğundan dolayı F8 Ultra daha mantıklı bir tercih olacaktır.