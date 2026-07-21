Tarihin En Saçma 5 Araba Tasarımı! "Bunu da mı Yapmışlar" Dedirtiyor

Otomobil sektörü bugünlere hiç de kolay gelmedi. Günümüzde oldukça şık modeller görsek de geçmişte özellikle deneme amacıyla üretilen ve garip görünümleriyle dikkat çeken bazı araçlar bulunuyordu. Bu içeriğimizde tarihin en saçma otomobil tasarımlarını inceleyeceğiz. İşte merak edilen detaylar!

En Saçma Araba Tasarımları Neler?

Reliant Robin (1973)

Fiat Multipla (1998)

Aurora (1957)

Bond Bug (1970)

Mohs Ostentatienne Opera Sedan (1967)

Reliant Robin (1973)

Listemizin ilk sırasında sıra dışı bir tasarıma sahip Reliant Robin bulunuyor. Bu araç çizgi filmlerde de gördüğümüz otomobillere benziyor. Toplamda üç tekere sahip olan bu model 1973'te İngiltere'de ehliyet ve vergi kolaylığı sağlamak amacıyla piyasaya sürülmüştü.

Ancak mevcut yapısı nedeniyle devrilmeye fazlasıyla müsait bir otomobildi. Hatta otomobil programı Top Gear'da sunucu Jeremy Clarkson'ın aracı kullanırken sürekli devirmesi ve yoldan geçenlerin yardımıyla arabayı doğrultup yola devam etmesi akıllara kazınmıştı.

Fiat Multipla (1998)

Sıra dışı tasarımıyla kendinden söz ettiren modellerden biri de Fiat Multipla. Hatta bazılarına göre bu araç 'dünyanın en çirkin arabası'. İlginç tasarımına rağmen geniş iç hacmi ve 6 kişilik oturma düzeniyle pratik bir aile aracıydı diyebiliriz. Ancak ön camının hemen altına ikinci bir kat gibi yerleştirilen ek farlar ve yunus balığını andıran kaput yapısı gerçekten beklenmedik bir tasarımdı.

Aurora (1957)

Aurora'ya arkadan bakıldığında dönemine göre çok şık bir model gibi görünse de ön tarafa geçtiğinizde işler değişiyor. Bu otomobil yayalara çarptığında zarar vermemesi için ön tarafında köpük dolu büyük bir kepçeye benzeyen bir tampona ve gerçekten garip bir cam yapısına sahipti. Prototip tamamlandığında o kadar çirkindi ve aynı zamanda yolda o kadar çok arıza yaptı ki seri üretime asla geçilemedi.

Bond Bug (1970)

Listemizdeki en garip modellerden birisi de şüphesiz Bond Bug. Tıpkı ilk sıradaki Reliant Robin gibi üç tekerli bir yapıyla karşımıza çıkan otomobil tabiri caizse yürüyen bir peynir dilimine benziyordu. Hatta kapıları bile yoktu. Araca binebilmek için tavanı ve ön camı komple bir bütün halinde yukarıya doğru kaldırmanız gerekiyordu.

Mohs Ostentatienne Opera Sedan (1967)

Bruce Mohs tarafından tasarlanan 1967'de tasarlanan Mohs Ostentatienne Opera Sedan ilk bakışta normal bir arabaya benziyor. Ancak detaylara indiğinizde gerçekten garip bir model olduğunu görebilirsiniz. Bunu biraz daha açarsak aracın yan taraflarında hiçbir kapı yoktu.

Bunun yerine otomobile giriş ve çıkışlar sadece arkadan açılan devasa tek bir kapı ve bagajdan içeri uzanan kırmızı halı kaplı bir koridor üzerinden yapılıyordu. Aracın yan panelleri kaza anında maksimum koruma sağlasın diye tamamen kapalı metalden üretilmişti.

Editörün Yorumu

Listedeki modelleri araştırırken çok eğlendiğimi söyleyebilirim. Aralarından bir favori seçecek olursam bu kesinlikle Bond Bug olurdu. Diğer modellerin tasarımları da oldukça garip ancak Bond Bug tam anlamıyla yürüyen bir peynir dilimine benziyor. Üstelik araca binebilmek için direkt olarak tavanını kaldırmanız gerekmesi de oldukça enteresan bir detay diye düşünüyorum.