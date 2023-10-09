Uzaya Yolculuk Temalı En İyi Oyunlar - 2023

Oyun severlerin en çok ilgi duyduğu oyun türlerinden birisi uzaya yolculuk temalı oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Sizi olduğunuz yerden alıp eşsiz grafiklerle zenginleştirilmiş renkli galaksilere götüren bu oyunlar uzayı ve evreni daha yakından tanımanızı sağlıyor.

Bilim kurgu tadındaki macera oyunlarının da yer aldığı bu kategoride aksiyon ve heyecan dolu alternatiflerin yanı sıra eğlenceli seçenekler de bulunuyor. Peki, en iyi uzay oyunları hangileri? Oyun severler hangi uzay oyunlarına daha çok ilgi duyuyor?

En Sevilen Uzay Oyunları Hangileri?

Starfield

No Man's Sky

Star Citizen

Observation

Elite Dangerous

The Outer Worlds

Universe Sandbox 2

EVE Online

1. Starfield

Başlangıçta 2330 yılında bir madenci olarak oyuna giriş yapıyorsunuz. Oyunda tarih ise 2050 yılından başlıyor. Bunun sebebi 2050 yılında Mars’a yolculuğun gerçekleşeceğinin öngörülmesi. Bu tarihten itibaren 300 yıllık bir geçmiş kurgusu bulunuyor.

Maden işçisi olarak başladığınız oyunda Artifact isimli bir metal keşfedip bu materyali toplayarak uzayla ilgili araştırmalara katılıyorsunuz. Hızlı bir şekilde gemi kaptanlığına yükselip size verilen görevleri tamamlıyorsunuz.

Karakter oluşturma konusunda hem hazır şablonlar hem de özelleştirilebilir seçenekler sizi bekliyor. Karakter için bir geçmiş hikayesi seçip oyuna başlayabiliyorsunuz. Bu geçmiş hikayesinde diplomat, asker, kaşif gibi seçenekler bulunuyor.

Traits bölümünde ise üç farklı seçim yapma şansı size sunuluyor. Yaptığınız seçimler karakterin oyundaki performansını etkiliyor.

2. No Man’s Sky

Bu oyunun çıkış mottosu ‘hiçbir gezegen birbirinin aynısı olmayacak’ şeklindeydi. İlk etapta oyun içeriği yetersiz bulunsa da Hello Games desteğiyle gelen güncellemeler oyunu başarılı bir yapım hale getirdi.

Uzay temalı oyunlar arasında en büyük açık dünyanın bulunduğu No Man’s Sky keşif severler için oldukça keyifli bir seçenek. Bazı kullanıcılar oyunun sunduğu bu serbest keşif imkânını ne yazık ki olumsuz değerlendiriyor.

Ancak uzayı keşfetmeyi sevenler oyunun bu özelliğinden keyif alıyor.

3. Star Citizen

Macera tarzındaki uzay oyunları arasında yer alan Star Citizen 2012’den beri gelişimi sürmekte olan bir oyun. Bu nedenle hala ‘erken erişim’ statüsünde oynanabiliyor.

Ancak bitmiş bir oyun olmaması, Star Citizen’i şu an oynayamayacağınız anlamına gelmiyor. Çeşitli maceralara atılabileceğiniz ve zengin seçenekler bulabileceğiniz Star Citizen 2023 yılında mutlaka keşfetmeniz gereken uzay temalı oyunlardan birisi.

4. Observation

Bilim kurgu ve gerilim konseptindeki bu oynun hikayesi oyun severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Observation isimli bir uzay istasyonu bu oyunda Dünya’nın yörüngesinden ayrılıyor. Söz konusu uzay istasyonu Saturn yakınlarına sürükleniyor.

Observation’ın yapay zekâsı olan SAM’in davranışlarındaki değişimler ve yaşanan olaylar istasyondaki Dr. Emma Fisher’ın işlerini zorlaştırmaya başlıyor.

İlk etapta bu hikâyeyi okuyanlar oyunda Dr. Emma Fisher’ı canlandırdığımzı düşünebilir. Ancak bu noktada Observation bizlere ters köşe yapıyor. Oyunda canlandırdığımız karakter istasyonun yapay zekâsı SAM olarak karşımıza çıkıyor.

5. Elite Dangerous

Elite Dangerous ile uzayı birbirine katmaya hazır mısınız? Bu oyunda gemilerle uzay savaşı yapılıyor.

Dilerseniz ana karakterinizi bir korsan olarak kurgulayıp uzayda olay çıkarabiliyorsunuz. Uzay tüccarı olmayı tercih ederseniz daha çok ticaret pelinde koşuyorsunuz.

Yeni gelen güncellemeler ve eklentilerle oyunda biraz Starfield havasını sezebilirsiniz. Ancak Elite Dangerous’un tam anlamıyla fanatiği diyebileceğimiz, kendine has bir kitlesinin de olduğunu söylemekte fayda var.

6. The Outer Worlds

Rengarenk bir güneş sisteminde farklı ırklarla iç içe, aksiyon dolu bir serüven The Outer Worlds’de sizi bekliyor. 2355 yılında geçen bu oyunda günümüzün aksine makam ve rütbe insanlar için önemini yitiriyor.

Oyuna Hope adlı bir uzay gemisinde yolcu olarak başlıyorsunuz. Gemide yaşanan arıza sonucunda seyahat süresi 60 yıla uzuyor ve hiper uzay aracılığıyla başka bir yörüngeye gitmeniz gerekiyor.

Bu şekilde başlayan hikayenin sonunda Terra 2 isimli bir gezegende koloninizden ayrılmış bir şekilde tek başınıza kalıyorsunuz. Terra 2’ye geldiğinizde karakter oluşturma ekranı karşınıza çıkıyor.

Bu ekrandan karakterin vücut hatlarına müdahele edemeseniz de yüz hatlarında değişiklikler yapıp mind ve personality sekmelerinden detaylı ayarlamalar yapabiliyorsunuz.

Bir ‘rol yapma’ oyunu olarak tanınan The Outer Worlds’de oluşturduğunuz karakteri diğer karakterlerle konuşturarak bu gezegendeki yaşam serüveninizi yazıyorsunuz.

7. Universe Sandbox 2

Evrende şimdiye kadar yapılan keşifleri, gerçekteki fizik kurallarına uygun olarak deneyimleyebildiğimiz bu oyunda yeni galaksi ve güneş sistemleri oluşturma imkânımız bulunuyor.

Gezegenlerin özelliklerinde yapacağınız değişikliklerle farklı yaşam alanları oluşturabiliyorsunuz. Bu oyun için adeta bir ‘evren simülatörü’ demek mümkün.

8. EVE Online

EVE Online daha özgür bir oyun kurgusunu tercih edenler için eşsiz bir uzay oyunu. EVE Online’da kendi kurallarınızı belirleyip uzay gemisi yönetiminde kendi hiyerarşinizi kurabiliyorsunuz. Çevrimiçi rol yapma oyunu olarak tanımlanan bu oyunda 7500 farklı güneş sistemi bulunuyor.

10.000 - 20.000 kişilik savaşların gerçekleştiği bu oyunda madencilik, ticaret, kaşiflik, saldırı nasıl yapılır, hepsini öğreniyorsunuz. 300’ü aşkın geminin bulunduğu bu oyunda karakterinizi geliştirerek daha iyi gemi ve silahlara ulaşma imkânınız oluyor.