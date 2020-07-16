LGS Sınav Sonucu Öğrenme, LGS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

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LGS Sonuçları Nasıl Öğrenilir? LGS Sınav Sonucu Sorgulama, LGS Sınav Sonucu Öğrenme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS'de 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Peki LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sınav sonucu öğrenme linki nedir?

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve doğum tarihlerini girerek sınav sonucunu öğrenebilmekte. Burada yer alan bağlantıya tıklayarak LGS sınav sonucu öğrenme linkine ulaşabilirsiniz.

2020 yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin öğrenciden yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin sınava girdiği söylenmekte. Koronavirüs salgını nedeniyle LGS gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmişti.

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