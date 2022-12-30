Wordpress Sayfa ve Yazı ID Bulma Nasıl Yapılır?

Son WordPress güncellemesi ile birlikte WordPress’deki ID numaraları kaybolmuş durumda. Bu nedenle insanlar WordPress ID bulmak için çeşitli yollar deniyor. Burada eklentiler en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Biz de sizler için WordPress ID bulma yöntemini anlatıyoruz.

WordPress ID Nasıl Bulunur?

WordPress’e girin.

Sol tarafta bulunan eklentiler seçeneğine gelin.

Yeni ekle seçeneğine gelin.

Açılan sayfada arama kısmına Reveal IDs yazın.

Eklentiyi kurun.

Eklenti ayarlarına gidin.

Eklentiyi etkinleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları yaptıktan sonra sayfalar ya da yazılar sekmesine gidip WordPress üzerinde bulunan sayfaların veya yazıların ID numaralarını yan tarafta göreceksiniz. Ancak halen olmuyorsa sayfalar ya da yazılar sekmesinde görünüm seçeneğini “klasik” olarak değiştirin. Bu işlemi yaptıktan sonra WordPress ID’lerini görebilirsiniz.

WordPress son güncellemesinden sonra ID numaralarını göstermemeye başladı. Bu birçok kişiyi rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Bu nedenle bir çözüm yolu arayan kullanıcılar çareyi eklenti kullanmakta buldu.

ID Nedir?

ID kısaca bir yazının ya da sayfanın kimliğidir. Her yazı, görsel veya sayfa sadece bir ID numarası almaktadır. Bir nevi T.C kimlik numarası gibi de düşünülebilir. Ancak söylemekte yarar var ID’ler benzersizdir. Yani web sitenizdeki bir yazı aynı ID numarasını alamaz.

Bir uygulamada veya web sitesinde veri çağırmak ya da göndermek için ID numaraları kullanılır. Örneğin: A kişisi adını sisteme kaydetmek istemektedir. A kişisi adını ilgili kutucuğa girdiğinde o kutucuk veri tabanındaki ad varlığının ID numarasına bağlıdır.

Varlık Nedir?

Varlık bir uygulama ya da sitedeki kategori olarak biçimlendirilebilir. Örneğin bir sosyal medya platformundaki kullanıcılar birer varlıktır. Bu varlıkların; isim, soyisim, kullanıcı adı, telefon, fotoğraf vs. birçok niteliği vardır. Bu varlıkların ise birer ID numarası vardır.

Aslında internet sistemi, hastane sistemi tamamen varlıklar ve ID numaralarından kuruluyor da denilebilir. Tabi birçok etken daha var ama varlıklar büyük rol taşımaktadır. Bu varlıkların birleşimine ise varlık diyagramı yani ER diyagramı denmektedir.

Bu içeriğimizde WordPress ID bulma nasıl yapılır? Sizler için adım adım anlattık. Peki sizler WordPress’in bu güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.