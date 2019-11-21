WordPress / Blogger / Wix: Hangi Platform Daha İyi?

Kendi kişisel blogunu başlatmak isteyen herkesin kafasında üç soru belirir. Ücretsiz bir şekilde blog oluşturulabilir mi, en iyi blog platformu nedir ve ücretsiz blog oluşturmak için hizmet veren siteler var mı? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız bu yazımız size yardımcı olacaktır.

Ücretsiz bir şekilde blog oluşturmak mümkündür. Bu yazıda ise en popüler üç blog hizmetinden hangisinin daha iyi olduğunu öğreneceksiniz. İşte, WordPress vs Blogger vs Wix!

WordPress hakında yeteri kadar bilgi sahibi olduğunuzdan eminiz. Sürekli olarak gelişen en popüler içerik yönetim sistemi ve her türlü web sitesi için güçlü bir platform olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.

WordPress yeni başlayanlar için en uygun platformlardan biri olarak bilinir. Kodlama bilgisine hiç ihtiyacınız olmadan kolayca bir blog oluşturabilirsiniz.

WordPress.com'un ücretsiz planı ile basit bir blog oluşturabilir ve blog popülerleştikçe web sitenizi dilediğiniz zaman ücretli plana yükseltebilirsiniz.

Blogger bir blog oluşturmak için tercih edilebilecek en kullanıcı dostu blog hizmetidir. Blogger, Google'ın sahip olduğu bir platform olduğundan ötürü çok daha basit bir kullanıma sahiptir. Sadece dakikalar içinde bir blog oluşturmanız mümkündür.

Blogger'da Google AdSenSe ile para kazanabilirsiniz. Blogger, Google'ın bir hizmeti olduğundan dolayı güvenlik de tamamen Google'a aittir. Kurulum gerektirmez, barındırma hizmeti de ücretsizdir.

Blogger'ın en büyük dezavantajları ise şunlardır: Özelleştirmek için sınırlı seçenekleriniz vardır ve çok az şablon içerir. Siteniz büyüdüğünde yükseltmek gibi bir seçeneğiniz yoktur. Blogunuzu tam olarak kontrol edemezsiniz, blogunuz her an askıya alınabilir. Diğer platformlara nazaran daha az destek sunar ve daha az güncelleme gelir.

Wix çarpıcı web siteleri oluşturmak için en çok tercih edilen başka bir blog hizmetidir. Wix sürükle ve bırak yöntemi ile hızlı bir şekilde blog oluşturmanıza imkân tanır. Tamamen kullanıcı dostudur ancak yeni başlayanların alışması biraz zaman alabilir. Yaklaşık 500 şablon mevcuttur. Siteniz popüler olduğunda istediğiniz zaman ücretli sürüme yükseltme yapabilirsiniz.

WordPress vs Blogger vs Wix